Кулеба закликав партнерів не боятися ескалації: Це Путін має нас боятися та намагатися передбачити наші кроки
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів України не боятися ескалації.
Про це він заявив на панельній дискусії видання The Economist "Подолання конфліктів: у пошуках можливостей" в Афінах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Кулеби, "за ці два з половиною роки ніщо так не шкодило нашій спільній справі, як страх ескалації".
Міністр зауважив, що усі рішення було ухвалено, і жодне з них не призводило до ескалації з російського боку. Він нагадав, що, по-перше, Росія сама постійно ескалює ситуацію і робить це незалежно від будь-яких рішень, а по-друге, "її ескалаційні кишені вже порожні".
"Моє прохання сьогодні - вірте у спроможність України перемагати й нарешті відмовтеся від страху ескалації. Це Путін має нас боятися. Це він повинен намагатися передбачити наші кроки. Це він має бути обережним і шукати шляхи до припинення своєї агресії. А не навпаки", - наголосив глава МЗС.
Кулеба також назвав три рішення, ухвалення яких допоможе Україні та її союзникам докорінно поліпшити ситуацію на полі бою.
"По-перше, надання Україні більшої кількості Patriot та інших систем протиповітряної оборони й відповідних ракет для того, щоб скинути Росію з українського неба. По-друге, надання Україні можливості знищувати російські засоби повітряного терору, її бомбардувальники ще до того, як вони наблизяться до українських кордонів, - на аеродромах у Росії та в її небі. І, по-третє, достатні та стабільні постачання артилерійських боєприпасів, щоб надати українським сухопутним військам перевагу", - підсумував він.
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