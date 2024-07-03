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Новини Війна
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Кулеба закликав партнерів не боятися ескалації: Це Путін має нас боятися та намагатися передбачити наші кроки

Кулеба закликав партнерів не боятися ескалації

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів України не боятися ескалації.

Про це він заявив  на панельній дискусії видання The Economist "Подолання конфліктів: у пошуках можливостей" в Афінах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кулеби, "за ці два з половиною роки ніщо так не шкодило нашій спільній справі, як страх ескалації".

Міністр зауважив, що усі рішення було ухвалено, і жодне з них не призводило до ескалації з російського боку. Він нагадав, що, по-перше, Росія сама постійно ескалює ситуацію і робить це незалежно від будь-яких рішень, а по-друге, "її ескалаційні кишені вже порожні".

Також читайте: РФ не обрали до Економічної і соціальної ради ООН, - Кулеба

"Моє прохання сьогодні - вірте у спроможність України перемагати й нарешті відмовтеся від страху ескалації. Це Путін має нас боятися. Це він повинен намагатися передбачити наші кроки. Це він має бути обережним і шукати шляхи до припинення своєї агресії. А не навпаки", - наголосив глава МЗС.

Кулеба також назвав три рішення, ухвалення яких допоможе Україні та її союзникам докорінно поліпшити ситуацію на полі бою.

"По-перше, надання Україні більшої кількості Patriot та інших систем протиповітряної оборони й відповідних ракет для того, щоб скинути Росію з українського неба. По-друге, надання Україні можливості знищувати російські засоби повітряного терору, її бомбардувальники ще до того, як вони наблизяться до українських кордонів, - на аеродромах у Росії та в її небі. І, по-третє, достатні та стабільні постачання артилерійських боєприпасів, щоб надати українським сухопутним військам перевагу", - підсумував він.

Читайте: Кулеба та Кемерон обговорили Формулу миру та поставки зброї в Україну

Автор: 

росія (65994) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Шоб путлєр почав боятися - по ньому потрібно чимось гарним влупити - типу Тамагавк
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03.07.2024 12:57 Відповісти
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Шоб путлєр почав боятися - по ньому потрібно чимось гарним влупити - типу Тамагавк
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03.07.2024 12:57 Відповісти
Добре ,що про лопати не зарядив.
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03.07.2024 12:57 Відповісти
Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум! (с)
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03.07.2024 13:02 Відповісти
"Не бійтеся ескалації - всі на фронт" ,- натхненно підняв тост в Афінах Кулеба.

Я дивлюся, що в курортний сезон усі мирні семінари і конференції в прибережній зоні проводять, кілька днів тому він із Хорватії патріотизмом заряджав, зараз із Греції моральний дух піднімає
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03.07.2024 13:01 Відповісти
"Це Путін має нас боятися" - оце "нас", це кулеба з чиновниками у Греції?
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03.07.2024 13:17 Відповісти
Першим і самим головним пунктом .який потрібний для перемоги України -знищення "зелено- рашистської корупційної ДРГ ,котра при владі виконує завдання 3,14дерації
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03.07.2024 13:25 Відповісти
Розовые пони отупели от накопленного жира и не в состоянии действовать адекватно обстановке.
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03.07.2024 13:37 Відповісти
Дивно таке чути від представників "зеленої влади", але насправді все правильно сказано ...
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03.07.2024 14:36 Відповісти
Я вже і забув, що є такий МЗС з якимось головою. Він навіть розмовляє, бачиш
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03.07.2024 14:50 Відповісти
Так беріть разом з 5-6 ефективними менеджерами лопати і йдіть на фронт,нехай ху...ло просто обісретьс
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03.07.2024 14:51 Відповісти
 
 