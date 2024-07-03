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Новини Війна
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Війська РФ знову вдарили по Херсону: дві людини поранено

Наслідки обстрілів Херсону

Сьогодні, 3 липня, російські війська у черговий раз вкрили вогнем Херсон. Через ворожий обстріл постраждали двоє містян, які перебували на подвірʼї будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Що відомо про поранених у Херсоні?

Як зазначається, 58-річний чоловік отримав контузію, поранення тулуба, рук, ніг, вибухову та черепно-мозкову травми.

У жінки, 85 років, діагностували контузію, поранення передпліччя, вибухову та черепно-мозкову травми, а також травматичну ампутацію гомілок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ранковий обстріл у Херсоні поранено жінку

За даними ОВА, потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Автор: 

обстріл (29105) Херсон (3433)


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Останнім часом не можу дивитись всі оці фільми про супермені і подібну х....ю від будь яких кіностудій.
Якщо і існують супермени, справжні і перевірені справами, то вони всі ВИКЛЮЧНО в Україні!
І це наши військові і рятувальники.
В них немає Оскарів від кіноакадемій, в них є більше РЕАЛЬНА СИЛА!
Моя безмежна шана всім вам❤

Співчуваю сім'ям загиблих і постраждалих😢
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03.07.2024 13:35 Відповісти
 
 