Війська РФ знову вдарили по Херсону: дві людини поранено

Сьогодні, 3 липня, російські війська у черговий раз вкрили вогнем Херсон. Через ворожий обстріл постраждали двоє містян, які перебували на подвірʼї будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Що відомо про поранених у Херсоні?

Як зазначається, 58-річний чоловік отримав контузію, поранення тулуба, рук, ніг, вибухову та черепно-мозкову травми.

У жінки, 85 років, діагностували контузію, поранення передпліччя, вибухову та черепно-мозкову травми, а також травматичну ампутацію гомілок.

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За даними ОВА, потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.