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Новини Війна
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Рашисти випустили ракети в бік Полтави: Пролунали вибухи

Обстріл Полтави

Російські окупанти здійснили пуск ракет на Полтаву.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні попередили про активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку.

ЗМІ повідомили про вибухи у Полтаві та районі

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Автор: 

обстріл (29105) Полтава (562)


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03.07.2024 15:18 Відповісти
Що , опять Миргород...
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03.07.2024 15:38 Відповісти
З початку великої війни України з пітьмою жодна рашистська ракета чи дрон-снаряд не вдарили по Полтаві.
Це пов'язано із окультним віруванням ***** у сакральне місто "Полтава" - символ Пабєди войська тодішнього правителя пітьми Пєтра I над найсильнішою армією Європи шведського короля Карла XII.
Тож, як тільки ворожі ракети дійсно полетять на Полтаву, як зараз руйнують Харків і Дніпро, то це означає один із двох випадків:
- або ***** перестало вірувати у свою перемогу над Україною;
- або ***** взагалі перестало бути, як свідома істота.
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03.07.2024 16:36 Відповісти

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03.07.2024 20:30 Відповісти
 
 