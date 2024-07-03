Рашисти випустили ракети в бік Полтави: Пролунали вибухи
Російські окупанти здійснили пуск ракет на Полтаву.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Напередодні попередили про активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку.
ЗМІ повідомили про вибухи у Полтаві та районі
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Це пов'язано із окультним віруванням ***** у сакральне місто "Полтава" - символ Пабєди войська тодішнього правителя пітьми Пєтра I над найсильнішою армією Європи шведського короля Карла XII.
Тож, як тільки ворожі ракети дійсно полетять на Полтаву, як зараз руйнують Харків і Дніпро, то це означає один із двох випадків:
- або ***** перестало вірувати у свою перемогу над Україною;
- або ***** взагалі перестало бути, як свідома істота.