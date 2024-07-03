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Новини Війна
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Кількість загиблих внаслідок удару по Дніпру зросла до 5 осіб, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар окупантів по Дніпру.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Тридцять чотири людини постраждали, серед них дитина. Залучені всі необхідні підрозділи ДСНС, рятувальники допомагають усім, хто постраждав", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, російський терор можуть зупинити тільки сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

"Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", - підсумував Зеленський.

Зеленський опублікував відеозапис на якому зафільмовано момент удару.

Читайте: Наслідки удару по Руській Лозовій на Харківщині: 3 особи постраждали, пошкоджено близько 20 будинків. ФОТОрепортаж

Російський удар по Дніпру зранку 3 липня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами.

Згодом стало відомо, що через атаку на Дніпро 4 людини загинули. 34 особи постраждали.

У Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту. За даними Повітряних сил, під час атаки на регіон було знищено 1 із 3 ракет "Іскандер-К" та ще 10 повітряних цілей.

Читайте: Війська РФ знову вдарили по Херсону: дві людини поранено

Автор: 

Дніпро (3298) Зеленський Володимир (24318) обстріл (29105)


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Топ коментарі
+5
ВОНО все коментує та коментує, співчуває та співчуває .... і так вже третій рік.

Але цю бійню не припиняє, ловить ( за допомогою ТЦКгестапо та броньованих поліцаїв-ухилянтів ) та кидає нове "м'ясо" в цю м'ясорубку.

Вже всі навколо хочуть припинення цієї війни , яка зайшла в тупік ( з українського боку ) ... навіть Кремлівській Маніак хоче перемовин про заморозку , а ЦЕЙ зі своїм ЗЕшапіто тільки за продовження війни до нескінченності.

Як же ВОНО боїться відповідальності за скоєне у разі припинення війни!

Іди геть ,Вова, в свій Ерец Ісраель ... твої папаСаша та мамаРима вже там з травня 2022 рогу на гарній віллі з басейном у містечку Рішпон ( це для багатьох вже не таємниця ).
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03.07.2024 14:13 Відповісти
+4
краще б ти по клавішам гримав
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03.07.2024 14:09 Відповісти
+4
Що Ви зробили, аби цього не сталося ??? Чи Ви лише для того щоб канючити повсьому світу кошти, а потому невідомо куди їх дівати ( хоча звісно відомо куди ))). Свого часу війну парагвайський презік Лопес програв, але знищивши все чоловіче населення. В живих залишилося не більше 10% - немовлята, маленькі діти, каліки та немічні люди похилого віку. При цьому він втратив 40% землі і вбив економіку. Пройшло 150 років, а Парагвай так і не відновився, залишаючись найвідсталішою країною на континенті. p/s Дуже, дуже сподіваюся, що у нас такого НЕ ТРАПИТЬСЯ !
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03.07.2024 14:35 Відповісти
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Погано ви ту конституцію знаєте бо Розділ V ст 105 каже що:
Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту

Тож якщо слідувати там букві закону та таке інше Януковощ й досі є президентом незважаючи на прийнятий закон о позбавленні звання
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03.07.2024 14:43 Відповісти
Звання Президента...

ще раз, уважно!

Звання Президента...

не посада!
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03.07.2024 15:12 Відповісти
Відповідаю вам обом.
Так звання залишається за бувшим президентом.
Але, як би нам не хотілось еленський є і буде президентом, допоки його не змінить інший президент ( стаття 108 КУ), а на час воєнного стану, вибори не можуть відбуватися апріорі.
Тому зеленський і залишається президентом.
Але є шанс, якщо його винесуть))
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03.07.2024 15:48 Відповісти
Ну так а в чому справа? Все вірно звання, нажаль як і сморід після зелені буде довічно, претензія була до чого? Що його назвали президентом?
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03.07.2024 18:02 Відповісти
За словами президента, російський терор можуть зупинити тільки ******* системи ППО та далекобійність нашої зброї

А за словами Історії вбивства припиняються через дипломатичні зусилля, більше того, вони навіть не починаються, коли цих зусиль достатньо. Правда, після другої світової на цій планеті проводиться експеримент Старого Заповіту - за одне наше око буде десять ваших - проводять його дві відомі всім країни, результати поки що так собі, вічна війна...
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03.07.2024 13:58 Відповісти
проводиться експеримент Старого Заповіту - за одне наше око буде десять ваших ...

ну от нахіба ти ****** ?

нема такого в старому заповіті.

ти сьогодні зареєструвався, шоб гнати брехню ?
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03.07.2024 14:01 Відповісти
1) я - вона

2) а що є в старому заповіті? за одне наше око одне ваше око? правда? а як відміряти? на практиці ті, хто слідує старому заповіту відміряють просто - ви нам перл-харбор, ми вам дві атомні бомби, ви вбили 1500 наших, ми вбили 35 000 ваших
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03.07.2024 14:07 Відповісти
ну то може відкрий старий заповіт і процитуй ?

ти його жодного разу не читав, а ****** про те, шо тобі хтось напердів в вуха
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03.07.2024 14:10 Відповісти
Так, в тому ж Новому Заповіті сказано: «Підстав іншу щоку». А в Старому Заповіті: «око за око, зуб за зуб». Це означає, що ти маєш право відплатити, але ти маєш право відплатити рівно тим же. Тобі вибили око, вибий око, але не два. Тобі вибили зуб, вибий зуб, але не щелепу виверни. А людині властиво і в особистому житті і тим більше в якихось випадках, коли вона себе ототожнює з нацією, з партією, з Церквою, за око вибивати два, а бажано навіть більше. За один зуб - всю щелепу вивертати, щоб не кортіло, щоб ніхто і подумати не смів нас образити.

ПЦУ, Храм святого Іоана Богослова
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03.07.2024 14:21 Відповісти
Що за брєд ви несете?
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03.07.2024 15:34 Відповісти
так ти сам для себе визначся, скільки очей в старому заповіті за одне око - одне чи десять.

чи ти визнай, шо ******* про старий заповіт
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03.07.2024 19:59 Відповісти
Краще звернутися до першоджерела:

https://bible.by/verse-ua/3/24/19/ 19 І якщо хтось завдасть ближньому тілесного пошкодження, то нехай йому буде вчинено так само, як він учинив йому.

https://bible.by/verse-ua/3/24/20/ 20 Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб - яке пошкодження він завдасть людині, таке нехай буде йому віддано.

Левит 24 глава - Біблія в перекладе Турконяка.
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03.07.2024 14:15 Відповісти
а ще краще звернутися до Реальності
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03.07.2024 14:24 Відповісти
А реальність на жаль така, що на землі диявол з Богом бореться, а поле битви - серця людей.
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03.07.2024 14:49 Відповісти
Ви не сліпі - поле битви не серця, а голови - і слуги диявола у вас перед очима - ті, хто каже "я вірю в Бога, піду помолюся, почитаю святе письмо" ті також слуги диявола - ви прекрасно знаєте істину, вона у вас перед очима, ви по годинах знаєте все про цю війну - і ви мовчите, так, маєте право, але тоді мовчіть і стосовно Бога, диявола, раз ви поза тією битвою
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03.07.2024 14:59 Відповісти
Ви можете мати власну думку, а для мене єдиний авторитет це Ісус Христос, який стосовно серця сказав наступне:



21 Адже зсередини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства,

https://bible.by/verse-ua/41/7/22/ 22 перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство.

https://bible.by/verse-ua/41/7/23/ 23 Усе це зло зсередини виходить і людину опоганює!

Марка 7 глава - Біблія.
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03.07.2024 15:17 Відповісти
Також хочу зазначити, що не вам вирішувати хто має право говорити а хто повинен мовчати. Зверхність та гординя вони від лукавого..
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03.07.2024 15:20 Відповісти
а я хочу зазначити, що зверхність і гординя якраз у вас - судячи по образам, котрих у християн не має бути)) - не вважайте Ісуса ідіотом, він говорив про серце, маючи на увазі не орган грудної клітки, а той орган, котрий на шиї зверху розташований
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03.07.2024 15:26 Відповісти
Ви можете зазначати все що вам завгодно, вважати все що завгодно, думати, що ви найрозумніша людина, навішувати ярлики, розповідати якими повинні бути християни, вам з цим далі жити. Хай Господь дасть вам мир і спокій в душі і всього вам найкращого. Прохання більше мені нічого не писати, ви не цікава для спілкування людина. А якщо для вас важливо щоб ваше слово було останнім, тоді щось напишіть, мені всеодно, я не ображусь на будь-який ваш допис, я його просто проігнорую.
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03.07.2024 16:55 Відповісти
Там есть еще более 600 заповедей, которые совокупно составляли нормативно-правовой кодекс Израиля и Иудеи и вырванные пару заповедей не будут просто так работать.
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03.07.2024 16:00 Відповісти
Доповню ваш допис, може комусь цікаво. Перелік основних релігійних приписі в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC юдаїзму які перелічені у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0 П'ятикнижжі Мойсеєвом складаються з 613 заповідей та діляться на дві головні категорії. Перша містить 248 зобов'язуючих заповідей, які вказують виконувати певні дії. Друга категорія містить 365 заборонних заповідей, що забороняють виконання певних дій.
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03.07.2024 16:40 Відповісти
Шалом Ахи! Ата иегуди?
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03.07.2024 17:17 Відповісти

2) а що є в старому заповіті? за одне наше око одне ваше око? правда? а як відміряти? на практиці ті, хто слідує старому заповіту відміряють просто - ви нам перл-харбор, ми вам дві атомні бомби, ви вбили 1500 наших, ми вбили 35 000 ваших

Мадам, там була реальна війна, у т.ч. "на островах". Кількість втрат з боку японців визначається їх впертістю. Крім того, згадайте практику камікадзе, чого арміями Заходу, зазвичай, не практикувалося.
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03.07.2024 16:26 Відповісти
Зачитав чергову писульку, підготовлену групою продюсерів
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03.07.2024 14:04 Відповісти
зєлєнская, це усе через тебе-ніякого - ***** стріляє якраз посЄрЄдінє, як ви, какаразніци, **********.. с.ки-безродні...
дермака - у СІЗО СБУ!
Червінського - на волю, нехай долбить кацапів, як вже рік не лупив з вашої зради зебільно-дермакської.. гниди зелені..
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03.07.2024 14:04 Відповісти
Раша в повний зріст перешли то терору Городів мирного населення всі мирові організації засунули язики в дупи та мовчать а наш як і завжди гундосики випускає а ракети та знищення рашенської інфраструктури незя бо Ермеля по сраці нагупае
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03.07.2024 14:06 Відповісти
краще б ти по клавішам гримав
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03.07.2024 14:09 Відповісти
ВОНО все коментує та коментує, співчуває та співчуває .... і так вже третій рік.

Але цю бійню не припиняє, ловить ( за допомогою ТЦКгестапо та броньованих поліцаїв-ухилянтів ) та кидає нове "м'ясо" в цю м'ясорубку.

Вже всі навколо хочуть припинення цієї війни , яка зайшла в тупік ( з українського боку ) ... навіть Кремлівській Маніак хоче перемовин про заморозку , а ЦЕЙ зі своїм ЗЕшапіто тільки за продовження війни до нескінченності.

Як же ВОНО боїться відповідальності за скоєне у разі припинення війни!

Іди геть ,Вова, в свій Ерец Ісраель ... твої папаСаша та мамаРима вже там з травня 2022 рогу на гарній віллі з басейном у містечку Рішпон ( це для багатьох вже не таємниця ).
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03.07.2024 14:13 Відповісти
"Вже всі навколо хочуть припинення цієї війни , яка зайшла в тупік ( з українського боку ) ... навіть Кремлівській Маніак хоче перемовин про заморозку , а ЦЕЙ зі своїм ЗЕшапіто тільки за продовження війни до нескінченності."
Якщо ти мізки десь на полицю поклав, то нагадаю-***** записало 4 українських області до себе у конституцію. Ти готовий лапки підняти та їх віддати ? ***** перестане обстрілювати українські міста ракетами і такі як ти будуть аплодувати-ура, війна нарешті закінчилася. Але я тебе розчарую. Через рік-два потому ***** наклепає ще літаків, танків, снарядів, ракет та наступними будуть Харків, Дніпро, Суми, Миколаїв та Одеса.
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03.07.2024 15:11 Відповісти
Та, сміливий, зараз з "нуля" мені всю цю маячню написав?
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03.07.2024 16:39 Відповісти
Я не сцикун і не зрадойоб, як деякі. А також-не ждун.
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03.07.2024 18:01 Відповісти
Не витрачайте час на кцпського бота і його "мирні" опуси
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03.07.2024 18:25 Відповісти
Регистрация 03.07.24. Кцап, выключи Гугл переводчик, твоё сочинение можешь засунуть твоим кураторам в очко. Твой плешивый фюрер так хочет мира и передышки, что уже не скрывая расстреливает ракетами мирняк, принуждая таким образом к "миру". Но Кер вы получите "мир", издливый ты кусок кцпской свиноматки
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03.07.2024 18:13 Відповісти
Мовчан знову паніку розганяє. У тебе вже і ***** гарний ??
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03.07.2024 16:28 Відповісти
Не треба брехати ... я Путла "маніаком" назвав!
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03.07.2024 16:40 Відповісти
Добре, але акценти, сер, розставлені так, наче у нас громадянська війна, а Пуйло тут ні до чого.
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03.07.2024 16:51 Відповісти
апелювати до світової громадськості недостатньо - треба будувати свої системи ППО тим більше що є власні розробки + радянські + виготовлення за ліцензіями. Минуло 10 років. Досі залишаються не захищеними АЕС, ГЕС, великі міста, пром об'єкти.
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03.07.2024 14:29 Відповісти
Що Ви зробили, аби цього не сталося ??? Чи Ви лише для того щоб канючити повсьому світу кошти, а потому невідомо куди їх дівати ( хоча звісно відомо куди ))). Свого часу війну парагвайський презік Лопес програв, але знищивши все чоловіче населення. В живих залишилося не більше 10% - немовлята, маленькі діти, каліки та немічні люди похилого віку. При цьому він втратив 40% землі і вбив економіку. Пройшло 150 років, а Парагвай так і не відновився, залишаючись найвідсталішою країною на континенті. p/s Дуже, дуже сподіваюся, що у нас такого НЕ ТРАПИТЬСЯ !
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03.07.2024 14:35 Відповісти
Не трапиться, якщо зелена пліснява зникне нах.
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03.07.2024 15:00 Відповісти
це наслідки "немає часу думати стратегічно"
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03.07.2024 14:52 Відповісти
***@уті кац@пи. Просто ***@уті. Як і їхній фюрер.
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03.07.2024 14:59 Відповісти
Господи, пробач мені, але я хочу щоб вкінець люди прийшли і повісили зекодлу.
Боже, спаси і збережи Україну.
Нехай вся зелена нечисть зникне і прийде мудрий правитель, який спасе Україну.
Дякуємо Тобі, Господи і молимось Тобі, бо ти є єдина надія на наше спасіння і України.
В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
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03.07.2024 15:24 Відповісти
Видео ударов по Днепру

https://x.com/*********/status/1808457124466331936
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03.07.2024 18:38 Відповісти
Вова вот эту трагедию как и другие расскажи тем людям которые потеряли родных близких, что ПВО не то , и никуя мы с этим не можем поделать. Думай о окончании войны каждый день, каждую минуту, люди гибнут люди, жизни !! Ни самолетов , ни современного ПВО с твоих слов , ни куя нет, а забор с украинскими телами не куй строить . И эти лозунги , до последнего Украинца , это не победа..Люди хотят Мира !!!
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03.07.2024 18:48 Відповісти
 
 