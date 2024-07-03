Кількість загиблих внаслідок удару по Дніпру зросла до 5 осіб, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар окупантів по Дніпру.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Тридцять чотири людини постраждали, серед них дитина. Залучені всі необхідні підрозділи ДСНС, рятувальники допомагають усім, хто постраждав", - йдеться в повідомленні.
За словами президента, російський терор можуть зупинити тільки сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.
"Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", - підсумував Зеленський.
Зеленський опублікував відеозапис на якому зафільмовано момент удару.
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Російський удар по Дніпру зранку 3 липня 2024 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами.
Згодом стало відомо, що через атаку на Дніпро 4 людини загинули. 34 особи постраждали.
У Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту. За даними Повітряних сил, під час атаки на регіон було знищено 1 із 3 ракет "Іскандер-К" та ще 10 повітряних цілей.
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Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту
Тож якщо слідувати там букві закону та таке інше Януковощ й досі є президентом незважаючи на прийнятий закон о позбавленні звання
ще раз, уважно!
Звання Президента...
не посада!
Так звання залишається за бувшим президентом.
Але, як би нам не хотілось еленський є і буде президентом, допоки його не змінить інший президент ( стаття 108 КУ), а на час воєнного стану, вибори не можуть відбуватися апріорі.
Тому зеленський і залишається президентом.
Але є шанс, якщо його винесуть))
А за словами Історії вбивства припиняються через дипломатичні зусилля, більше того, вони навіть не починаються, коли цих зусиль достатньо. Правда, після другої світової на цій планеті проводиться експеримент Старого Заповіту - за одне наше око буде десять ваших - проводять його дві відомі всім країни, результати поки що так собі, вічна війна...
ну от нахіба ти ****** ?
нема такого в старому заповіті.
ти сьогодні зареєструвався, шоб гнати брехню ?
2) а що є в старому заповіті? за одне наше око одне ваше око? правда? а як відміряти? на практиці ті, хто слідує старому заповіту відміряють просто - ви нам перл-харбор, ми вам дві атомні бомби, ви вбили 1500 наших, ми вбили 35 000 ваших
ти його жодного разу не читав, а ****** про те, шо тобі хтось напердів в вуха
ПЦУ, Храм святого Іоана Богослова
чи ти визнай, шо ******* про старий заповіт
https://bible.by/verse-ua/3/24/19/ 19 І якщо хтось завдасть ближньому тілесного пошкодження, то нехай йому буде вчинено так само, як він учинив йому.
https://bible.by/verse-ua/3/24/20/ 20 Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб - яке пошкодження він завдасть людині, таке нехай буде йому віддано.
Левит 24 глава - Біблія в перекладе Турконяка.
21 Адже зсередини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства,
https://bible.by/verse-ua/41/7/22/ 22 перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство.
https://bible.by/verse-ua/41/7/23/ 23 Усе це зло зсередини виходить і людину опоганює!
Марка 7 глава - Біблія.
2) а що є в старому заповіті? за одне наше око одне ваше око? правда? а як відміряти? на практиці ті, хто слідує старому заповіту відміряють просто - ви нам перл-харбор, ми вам дві атомні бомби, ви вбили 1500 наших, ми вбили 35 000 ваших
Мадам, там була реальна війна, у т.ч. "на островах". Кількість втрат з боку японців визначається їх впертістю. Крім того, згадайте практику камікадзе, чого арміями Заходу, зазвичай, не практикувалося.
дермака - у СІЗО СБУ!
Червінського - на волю, нехай долбить кацапів, як вже рік не лупив з вашої зради зебільно-дермакської.. гниди зелені..
Але цю бійню не припиняє, ловить ( за допомогою ТЦКгестапо та броньованих поліцаїв-ухилянтів ) та кидає нове "м'ясо" в цю м'ясорубку.
Вже всі навколо хочуть припинення цієї війни , яка зайшла в тупік ( з українського боку ) ... навіть Кремлівській Маніак хоче перемовин про заморозку , а ЦЕЙ зі своїм ЗЕшапіто тільки за продовження війни до нескінченності.
Як же ВОНО боїться відповідальності за скоєне у разі припинення війни!
Іди геть ,Вова, в свій Ерец Ісраель ... твої папаСаша та мамаРима вже там з травня 2022 рогу на гарній віллі з басейном у містечку Рішпон ( це для багатьох вже не таємниця ).
Якщо ти мізки десь на полицю поклав, то нагадаю-***** записало 4 українських області до себе у конституцію. Ти готовий лапки підняти та їх віддати ? ***** перестане обстрілювати українські міста ракетами і такі як ти будуть аплодувати-ура, війна нарешті закінчилася. Але я тебе розчарую. Через рік-два потому ***** наклепає ще літаків, танків, снарядів, ракет та наступними будуть Харків, Дніпро, Суми, Миколаїв та Одеса.
Боже, спаси і збережи Україну.
Нехай вся зелена нечисть зникне і прийде мудрий правитель, який спасе Україну.
Дякуємо Тобі, Господи і молимось Тобі, бо ти є єдина надія на наше спасіння і України.
В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
https://x.com/*********/status/1808457124466331936