Кількість загиблих внаслідок удару по Дніпру зросла до 5 осіб, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар окупантів по Дніпру.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Тридцять чотири людини постраждали, серед них дитина. Залучені всі необхідні підрозділи ДСНС, рятувальники допомагають усім, хто постраждав", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, російський терор можуть зупинити тільки сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

"Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", - підсумував Зеленський.

Зеленський опублікував відеозапис на якому зафільмовано момент удару.

Читайте: Наслідки удару по Руській Лозовій на Харківщині: 3 особи постраждали, пошкоджено близько 20 будинків. ФОТОрепортаж

Російський удар по Дніпру зранку 3 липня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами.

Згодом стало відомо, що через атаку на Дніпро 4 людини загинули. 34 особи постраждали.

У Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту. За даними Повітряних сил, під час атаки на регіон було знищено 1 із 3 ракет "Іскандер-К" та ще 10 повітряних цілей.

Читайте: Війська РФ знову вдарили по Херсону: дві людини поранено