Ситуація на фронті не тупикова, ЗСУ мають кращі позиції, ніж кілька місяців тому, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський не вважає, що ситуація на фронті зайшла у "глухий кут".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.
Він відкинув думку про те, що Україна нібито програє та заперечив, що наразі є "глухий кут" у війні.
За словами Зеленського, ЗСУ мають кращі позиції щодо живої сили, ніж місяці тому, а новий контрнаступ залежить від озброєння бригад.
"Це не тупикова ситуація, це проблемна ситуація. Тупикова ситуація означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. Воля є, а інструменти – ще не прийшли", - пояснив глава держави.
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+49 Алла Новосад #194524
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Хаtiко #591103
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Максим Понеділко #510884
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