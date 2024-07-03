Ситуація на фронті не тупикова, ЗСУ мають кращі позиції, ніж кілька місяців тому, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не вважає, що ситуація на фронті зайшла у "глухий кут".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Він відкинув думку про те, що Україна нібито програє та заперечив, що наразі є "глухий кут" у війні.

За словами Зеленського, ЗСУ мають кращі позиції щодо живої сили, ніж місяці тому, а новий контрнаступ залежить від озброєння бригад.

"Це не тупикова ситуація, це проблемна ситуація. Тупикова ситуація означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. Воля є, а інструменти – ще не прийшли", - пояснив глава держави.

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