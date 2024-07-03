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Новини Війна
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Ситуація на фронті не тупикова, ЗСУ мають кращі позиції, ніж кілька місяців тому, - Зеленський

Зеленський заявив, що ЗСУ мають кращі позиції на полі бою

Президент Володимир Зеленський не вважає, що ситуація на фронті зайшла у "глухий кут".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Він відкинув думку про те, що Україна нібито програє та заперечив, що наразі є "глухий кут" у війні.

За словами Зеленського, ЗСУ мають кращі позиції щодо живої сили, ніж місяці тому, а новий контрнаступ залежить від озброєння бригад.

"Це не тупикова ситуація, це проблемна ситуація. Тупикова ситуація означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. Воля є, а інструменти – ще не прийшли", - пояснив глава держави.

Також читайте: Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, хай розкаже нам, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24318)


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Топ коментарі
+49
Де в нас відчутно покращились позиції після звільнення зеленським Залужного?
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03.07.2024 16:00 Відповісти
+34
ну так ну так.. чим ближче відступаємо до Києва, тим кращі позиції.. а скільки людей ти і твоє кубло поклало там?
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03.07.2024 16:00 Відповісти
+22
він й*бнутий чи обкурився?
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03.07.2024 16:51 Відповісти
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Кто то верит ещё этому "мивсiпрезиденти???"
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04.07.2024 07:25 Відповісти
Так дєрьмак з татарвой сказали?))))
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04.07.2024 07:53 Відповісти
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