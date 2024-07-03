Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, хай розкаже нам, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Дональдом Трампом та обговорити його "мирний план".

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", - сказав він.

Зеленський в інтерв'ю також поскаржився на затримки поставок зброї від західних партнерів і сказав, що він "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди.

Президент також зазначив, що Китай може зіграти "величезну роль" у врегулюванні конфлікту, оскільки Москва дуже залежить від свого ринку експорту. Він припустив, що США та Китай, якщо вони відкинуть розбіжності, можуть діяти разом, щоб припинити війну.

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Нагадаємо, двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.

У Білому домі заявили, що рішення про будь-які можливі переговори з РФ про завершення війни мають приймати Президент Зеленський і Україна.

За даними Politico, план Трампа щодо припинення війни в Україні може передбачати зобов’язання не розширювати НАТО на схід.

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