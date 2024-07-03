Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, хай розкаже нам, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Дональдом Трампом та обговорити його "мирний план".
Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", - сказав він.
Зеленський в інтерв'ю також поскаржився на затримки поставок зброї від західних партнерів і сказав, що він "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди.
Президент також зазначив, що Китай може зіграти "величезну роль" у врегулюванні конфлікту, оскільки Москва дуже залежить від свого ринку експорту. Він припустив, що США та Китай, якщо вони відкинуть розбіжності, можуть діяти разом, щоб припинити війну.
Нагадаємо, двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.
У Білому домі заявили, що рішення про будь-які можливі переговори з РФ про завершення війни мають приймати Президент Зеленський і Україна.
За даними Politico, план Трампа щодо припинення війни в Україні може передбачати зобов’язання не розширювати НАТО на схід.
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Напевне не гарніший за "плани" Китаю, Орбана, Трампа, ...
У чому згоден із Вами - Байден у його віці та стані, на мою суб'єктивну думку, - не варіант для Штатів.
А от щодо старих, то й Трамп не сильно відстає від Байдена за віком, що об'єктивно відбивається на його діях та рішеннях.
Моя суб'єктивна думка - для республіканців найкращий кандидат Нікі Хейлі. Сподіваюся, що вона хоча би буде віце-президентом за умови перемоги Трампа
розслабся, зєлєнскій
пох що буде ванйити охлос
Трам вже все росказав:
п.1 Простопєрєстать стрелять.
ЗЄ і сам таке вже робив. Він навіть з цим на вибори 2019 йшов.
п. 2 Намастити сраку лубрикантом і чекати рускіх братушек.
Це ЗЄ теж вже пробував.
А я памятаю як Він раніше сказав: я не попередив населення про початок війни, бо вони хотіли бути до цього готовими, хотіли знати, якби взнали, то...
4 рази банкрот буде розповідати як врятувати світ.
Хай лисину приведе до ладу.
Будуть роз'ясняти слідчим і прокурору МКС
А Трамп чому повинен? Ти - президент, він - поки ні.
Штати не дадуть зброї - і війна теж закінчиться.От і весь план Трампа.Хлоп єдино що вміє то ставити питання ребром.Він його так і поставить перед ******.
Якщо зезрадники не видадуть зброю захисникам чи вбють їх, зав'яжуть їм руки або дозволять знищити надану зброю чи зіллють її кацапам, то не закінчиться.
До квітня прутня смоктав- ні грошей, ні зброї, ні амуніції.
За півроку держборг подвоїв.
А зараз шо? Резкасть патірял?
Можуть пафтаріть!
Тобі ******* увесь світ казав як не допустити цю війну, та й ти послухав?
Тепер воно хоче щоб йому підказували як її закінчити, падла тупорила
всі це бачать, і це Трампа не врятує.
Трамп ніколи не буде на боці України - тут нема про що говорити.
Тому треба робити все, щоб його обмеженість, самовпевненість любов до хайпу
були очевидними для всього світу.
Даби дурь Трампа відна била.