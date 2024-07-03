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Новини Війна
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Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, хай розкаже нам, - Зеленський

Зеленський готовий зустрітися із Трампом та поговорити про

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Дональдом Трампом та обговорити його "мирний план".

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", - сказав він.

Зеленський в інтерв'ю також поскаржився на затримки поставок зброї від західних партнерів і сказав, що він "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди.

Президент також зазначив, що Китай може зіграти "величезну роль" у врегулюванні конфлікту, оскільки Москва дуже залежить від свого ринку експорту. Він припустив, що США та Китай, якщо вони відкинуть розбіжності, можуть діяти разом, щоб припинити війну.

Також читайте: Зеленський про план радників Трампа: Якщо ідея віддати наші території - вона погана

Нагадаємо, двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.

У Білому домі заявили, що рішення про будь-які можливі переговори з РФ про завершення війни мають приймати Президент Зеленський і Україна.

За даними Politico, план Трампа щодо припинення війни в Україні може передбачати зобов’язання не розширювати НАТО на схід.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін і Трамп не ведуть діалогу щодо України, - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) США (23360) Трамп Дональд (6083)


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Топ коментарі
+9
Його план - це Оманські і Стамбульсьскі угоди
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03.07.2024 15:36 Відповісти
+8
Ну, ти, Зе-шмаркля, про свій "мирний план" теж соромишся розповідати!
Напевне не гарніший за "плани" Китаю, Орбана, Трампа, ...
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03.07.2024 15:31 Відповісти
+7
Воно тупе чи глухе?

Трам вже все росказав:

п.1 Простопєрєстать стрелять.
ЗЄ і сам таке вже робив. Він навіть з цим на вибори 2019 йшов.

п. 2 Намастити сраку лубрикантом і чекати рускіх братушек.
Це ЗЄ теж вже пробував.
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03.07.2024 15:35 Відповісти
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Ну, ти, Зе-шмаркля, про свій "мирний план" теж соромишся розповідати!
Напевне не гарніший за "плани" Китаю, Орбана, Трампа, ...
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03.07.2024 15:31 Відповісти
Його план - це Оманські і Стамбульсьскі угоди
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03.07.2024 15:36 Відповісти
В 2019 році ВОЗ сам "знав" рецепт припинення війни! Ще й кидав в обличчя ППО привселюдно звинувачення в небажанні зупинити війну!
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03.07.2024 16:07 Відповісти
Трамп - шахрай та балабол. Наразі ще й маразми на стадії загострення
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03.07.2024 15:32 Відповісти
Так це такий собі "американський Найвеличніший" - теж з манію величі, теж побикувати любить, теж наобіцяв всім і всього. Американці теж захотіли простих рішень.... Но вони ще не наїлися гівна і хочуть спробувати ще, не розпробували так би мовити (з першого разу Трамп не зламав американську державну систему та все подмяти під себе, як це вдалося найвеличнішому)
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03.07.2024 15:51 Відповісти
Не всі у США хочуть таких "простих рішень" як Трамп. Але, на жаль, реднеки та корупція, на якій Трамп та МАГА мастаки, можуть занапастити Штати
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03.07.2024 15:55 Відповісти
В нас теж не всі хотіли простих рішень, бо розуміли, що це або наїбалово, або людина що це обіцяє дурень! Бо на складні питання не може бути простих рішень (а-ля "надо только прекратить стрелять", "я посмотрю в глаза Путину"....)
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03.07.2024 16:03 Відповісти
Яле всі ми знаємо результат!!!!
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03.07.2024 16:04 Відповісти
На жаль, на сьогодні це ще не кінцевий результат. Далі буде...
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03.07.2024 16:06 Відповісти
У Трампа есть решения и он выполняет все свои предвыборные обещания в отличии от величайших лидаров современности и засыпающих на дебатах стариков.
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03.07.2024 19:50 Відповісти
Будемо бачити.
У чому згоден із Вами - Байден у його віці та стані, на мою суб'єктивну думку, - не варіант для Штатів.
А от щодо старих, то й Трамп не сильно відстає від Байдена за віком, що об'єктивно відбивається на його діях та рішеннях.
Моя суб'єктивна думка - для республіканців найкращий кандидат Нікі Хейлі. Сподіваюся, що вона хоча би буде віце-президентом за умови перемоги Трампа
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04.07.2024 09:23 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Дональдом Трампом... - справді? яка честь... дивно, що той Трамп ще не прилетів терміново в Київ...
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03.07.2024 15:34 Відповісти
розкаже, але не тобі, а наступному Президенту України

розслабся, зєлєнскій
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03.07.2024 15:34 Відповісти
взагалі-то сказано дуже правильно, та ще й виважено. Вся цитата.
пох що буде ванйити охлос
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03.07.2024 15:35 Відповісти
Навіть не сумніваюсь що він розкаже про свій план, тільки от що ти, Бубочка, будеш з цим знанням потім робити? Скажеш йому що його план не айс?
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03.07.2024 15:35 Відповісти
Воно тупе чи глухе?

Трам вже все росказав:

п.1 Простопєрєстать стрелять.
ЗЄ і сам таке вже робив. Він навіть з цим на вибори 2019 йшов.

п. 2 Намастити сраку лубрикантом і чекати рускіх братушек.
Це ЗЄ теж вже пробував.
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03.07.2024 15:35 Відповісти
хочеш бути готовим втратити державність ? шашлик замаринуєш ?
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03.07.2024 15:38 Відповісти
Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні... ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", - сказав він.

 А я памятаю як Він раніше сказав: я не попередив населення про початок війни, бо вони хотіли бути до цього готовими, хотіли знати, якби взнали, то...
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03.07.2024 15:38 Відповісти
Будапештський меморандум? - Ні не чули!
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03.07.2024 15:48 Відповісти
Все просто. Капітуляція і штурм Варшави
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03.07.2024 15:49 Відповісти
хто ж тобі, дурачку, розкаже? щоб ти зразу передав це в мацкву?
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03.07.2024 15:53 Відповісти
Трамп сказав - якщо я виграю вибори... От до цього "якщо" він нічого не скаже.
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03.07.2024 15:53 Відповісти
Трамп нічого не закінчить - це пусте тріпло, що звикло хайпувати на публіку.
4 рази банкрот буде розповідати як врятувати світ.
Хай лисину приведе до ладу.
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03.07.2024 15:54 Відповісти
У тебя мозгов за время войны убавилось. Жизнь ничему не научила. Трамп заключил мирный договор между Израилем и арабскими странами. Этого никому до него не удавалось. Не говоря уже о том он вышел из всех своих банкротств. Умеет человек бороться и побеждать. Не чета вашим лидорам.
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03.07.2024 19:48 Відповісти
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03.07.2024 15:55 Відповісти
Після лютого 2022го всі все зрозуміли.
Будуть роз'ясняти слідчим і прокурору МКС
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04.07.2024 10:52 Відповісти
Надо просто перестать стрелять, что непонятного то
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03.07.2024 15:56 Відповісти
Моніка 2.0 на низькому старті розігріває горло? Трамп вже закінчив війну в сої голові, нє? Розслабся ЗЄля, сьогодні тобі покажуть план закінчення війни, а завтра козир перередасть його пуйлу. Треба було прислухатися до американської розвідки в 2021, а не асфальт класти.
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03.07.2024 16:00 Відповісти
Ти ж не розказуєш як ії закінчити, чи "перемогти".
А Трамп чому повинен? Ти - президент, він - поки ні.
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03.07.2024 16:02 Відповісти
Зєлєнскій усьо розповів - самітами миру по війні. Чим бійльше самітів - тим більше миру. Війна задовбеться самітами. Але схоже Зєлєнскій сам не дуже в це вірить, тому шукає альтернативні варіанти.
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03.07.2024 16:14 Відповісти
Да они оба не президенты. Один давно бывший, второй протухший, да, собственно, никогда им и не был. Разве что щеки важно раздувает, но это не признак президента. Так можно только на сцене, под ржание дебилов, которые заплатили за то, что над ними смеются.
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03.07.2024 17:43 Відповісти
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03.07.2024 16:08 Відповісти
ого сорочку нову підігнали
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03.07.2024 16:17 Відповісти
Трамп знає, але "Найвеличнішому" лідору ********** він точно не сподобається
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03.07.2024 16:21 Відповісти
Так говорит как будто недовольный...
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03.07.2024 16:22 Відповісти
Штати дадуть зброю в повному обсязі - і війна закінчиться.
Штати не дадуть зброї - і війна теж закінчиться.От і весь план Трампа.Хлоп єдино що вміє то ставити питання ребром.Він його так і поставить перед ******.
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03.07.2024 16:25 Відповісти
Не все від США залежить.
Якщо зезрадники не видадуть зброю захисникам чи вбють їх, зав'яжуть їм руки або дозволять знищити надану зброю чи зіллють її кацапам, то не закінчиться.
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04.07.2024 10:59 Відповісти
От йолоп! Йому ж вже у вересні минулого року все у США пояснили і за війну, і за корупцію, і за Єрмака.
До квітня прутня смоктав- ні грошей, ні зброї, ні амуніції.
За півроку держборг подвоїв.
А зараз шо? Резкасть патірял?
Можуть пафтаріть!
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03.07.2024 16:39 Відповісти
Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, хай розкаже нам.

Тобі ******* увесь світ казав як не допустити цю війну, та й ти послухав?

Тепер воно хоче щоб йому підказували як її закінчити, падла тупорила
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03.07.2024 16:46 Відповісти
Між іншим, Трамп нічого суттєвого з свого плану закінчення війни оприлюднювати не буде, і не збирається. Бо нічого такого реального в нього нема і не буде. Про цей ніби-то план без власне плану він звиздить задля власного виборця і лише в інтересах своєї перемоги над Байденом.
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03.07.2024 16:50 Відповісти
Не треба ніякого плану. Без грошей і підтримки США ця війна закінчиться за 2-3 місяці
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03.07.2024 17:15 Відповісти
ну, з таким я не посперечаюсь. Хіба що навіть погоджусь що за "два-три місяці", а не за 24 години, як обіцяв Трамп.
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03.07.2024 18:10 Відповісти
Трамп обсереться, як зявжди, а гiвно треба буде прибирати нам 💩
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03.07.2024 16:53 Відповісти
Поки що в гівні ви, а Трамп майже стовідсотково повертається в крісло Презилента США
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03.07.2024 17:16 Відповісти
Трамп іде до тюрми.
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03.07.2024 17:24 Відповісти
та хто вам це сказав? чому ви усюди в кожному вашому коментарі, таке враження що живеье в ілюзіях
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03.07.2024 17:42 Відповісти
Трамп всадив 3 своїх судей до Верховного суду США -
всі це бачать, і це Трампа не врятує.
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03.07.2024 18:43 Відповісти
Прими таблетки и голосуй за Зеленского. Трамп тебе ничего не должен.
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03.07.2024 19:52 Відповісти
ви тотальний поЦреотичний хом'ячок..... Ви вкурсі що там у верховному суді США, але одночасно плювати, що прострочена шмаркля не спромоглася в конституційний явитись, ви вкурсі чий Трамп агент але одночасно плювати на агентів ФСБ в Україні на найвищих чинах.... Ви взагалі адекватний?
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05.07.2024 11:43 Відповісти
Ого яка фоточка, виглядає так ніби у нашого найшашличнішого діарея.... Тече прям так як з під старої жидівки))))
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03.07.2024 17:41 Відповісти
Даремно він провокує Трампа та під'ябує своїми заявами, звертаючись до нього через ЗМІ. Такі речі вирішуються за зачиненими дверима, без розголосу, а не з істеричними криками на весь світ
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03.07.2024 18:39 Відповісти
Які "такі речі" ?
Трамп ніколи не буде на боці України - тут нема про що говорити.
Тому треба робити все, щоб його обмеженість, самовпевненість любов до хайпу
були очевидними для всього світу.
Даби дурь Трампа відна била.
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03.07.2024 18:51 Відповісти
А что Байден на стороне Украины? Или может быть Обама?
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03.07.2024 19:53 Відповісти
Зеленский, дай я тебе отвечу за Трампа: Я вам ничего не должен (с).
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03.07.2024 19:55 Відповісти
"Проста пєрєстать стрєлять". Ти ж з таким гаслом на вибори перся. Думаєш вже забули, як і всі твої висери про Україну і українство? Не надійся.
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03.07.2024 21:03 Відповісти
Ще нехай кім уна з сі запросить. Їм є про що поговорити, от тільки не в Києві, а де десь на болотах на мацкві
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04.07.2024 11:05 Відповісти
 
 