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Україна не хоче продовжувати газовий контракт із РФ, - Зеленський

Україна не хоче продовжувати газовий контракт із РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використовувати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться", - сказав він.

Президент заявив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із РФ.

"Ми не хочемо, щоб вони заробляли тут гроші", - додав Зеленський.

Також читайте: Ситуація на фронті не тупикова, ЗСУ мають кращі позиції, ніж кілька місяців тому, - Зеленський

Автор: 

газ (10491) Зеленський Володимир (24318) росія (65994)


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Топ коментарі
+9
Нажаль... цей контракт то єдине що стримувало орків від ударів по нафтогазовій інфраструктурі...
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03.07.2024 16:23 Відповісти
+7
...то буде як зі світлом
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03.07.2024 16:39 Відповісти
+7
Анатолій, нажаль питання особистого забезпечення у нас так і працює, кожен сам за себе. І ви цілком праві, хто має можливість, нехай запасається дровами. У кого є можливість і пару пустих каністр, треба запасатися паливом. Хто може зробити пару десят зайвих закруток на зиму, не треба цим гребувати. Держава при можливості і це відбере.
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03.07.2024 16:42 Відповісти
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Що, вже не браття, нарешті?
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03.07.2024 16:09 Відповісти
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03.07.2024 16:51 Відповісти
І це правильно. Дуже смердить.
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03.07.2024 16:09 Відповісти
Нажаль... цей контракт то єдине що стримувало орків від ударів по нафтогазовій інфраструктурі...
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03.07.2024 16:23 Відповісти
Якщо підуть удари, ми одержимо більше зброї більшої потужності і дальності.
Доберемось до Уренгойських родовищ і тему буде закрито.
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03.07.2024 16:28 Відповісти
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03.07.2024 17:31 Відповісти
Вибачте але ви жертва марафону, стільке вже було ударів і жертв але нічого нам не дали щоб бити по оркам тільки обмежено рідко і до 80км
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03.07.2024 17:37 Відповісти
А ви не здогадуєтесь чому Рашка досі не била по нашій ГТС?!
Пояснюю: не тому що вони такі благородні, а тому що вони ними транспортували газ до ЕС. Це едине що їх утримувало і ЕС розумюючи це відмовилось від використання інших віток. Ви бачили масштаби розподільних станцій, розумієте об'єми сховищ?! Представляєте як воно бабахне і що ми будемо робити взимку без світла та ще без газу?
Вони ******* ГЕС, будьте впевнені! Так мені не подобається, що ми ім допомогаємо заробляти на газі, але у данному випадку, користь для нас, перевищує негатив
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03.07.2024 17:03 Відповісти
а якщо це план довести Україну у ще більшу сраку ніж та в якій ми зараз? Благородно не продовжити контракт з лицем найшашличнішого..ідера, потім призначити чергового наєма який просрн оборону ГТС......
Як результат, сцена 95 кварталу з побитим велосипедом "Україна" буде нашим майбутнім
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03.07.2024 17:37 Відповісти
будешь сушить и топить, если срать будет чем
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03.07.2024 18:37 Відповісти
Значить запасатися дровами .
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03.07.2024 16:16 Відповісти
Значить, буде більше ПВО, а газ у нас буде не російський.
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03.07.2024 16:30 Відповісти
Якщо зруйнують газову інфраструктуру,то не буде ніякого!
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03.07.2024 16:36 Відповісти
...то буде як зі світлом
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03.07.2024 16:39 Відповісти
То з'являться "Томагавки" та інший ударний реманент.
Світла у нас генерується вдосталь, але хабадник юАхметов робить все,
щоб люди втомились від війни.
Без світла ми ніколи не лишимось.
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03.07.2024 17:20 Відповісти
🤪
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03.07.2024 17:33 Відповісти
ви самі вірите в тамагавки і ппо)? Але чесно
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03.07.2024 17:38 Відповісти
Після того, як Франція надасть нам свої аналоги.
І з літаками буде так само: спершу Міражі, наші успіхи,
а вже тоді - F-16 ...
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03.07.2024 18:37 Відповісти
Францію можете викреслити, там уряд змінюється.
Воно навряд чи чого взагалі дасть...
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03.07.2024 19:09 Відповісти
Крім Франції є Велика Британія.
Є Південна Корея, яка виробляє
дуже ефективну ******* зброю.
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03.07.2024 19:16 Відповісти
Вам самим не набридло вже два з половиною роки колотити це гавно в ступі?
--- "Ну от дадуть, ну от ще місяць другий дадуть французи, потім німці.... Ой та ще не дали но дадуть...
О с...ка кацапи попади в ротдом в Маріуполі, зараз точно закриють небо!!!! .....
Ну після побаченого в бучі точно дадуть все!!!!
Ну от зараз дадуть ф-16!!! Ну зараз от данія потім інші...... "-----

Просто цікаво, вас заспокоює сидіти чухати яйця і аналізувати хто що ж може дати?) Вважайте бо скоро до "зірки смерті" і мауса на реактивній тязі додумаєтесь)))
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04.07.2024 08:57 Відповісти
Нема світла то не буде і газу . Чи ви думаєте що кацапи такі обнуті що пустять по своїх трубах азерб газ? То ви не знаєте нічооо про туркменський га
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03.07.2024 18:17 Відповісти
Анатолій, нажаль питання особистого забезпечення у нас так і працює, кожен сам за себе. І ви цілком праві, хто має можливість, нехай запасається дровами. У кого є можливість і пару пустих каністр, треба запасатися паливом. Хто може зробити пару десят зайвих закруток на зиму, не треба цим гребувати. Держава при можливості і це відбере.
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03.07.2024 16:42 Відповісти
Скільки у тебе забрали закруток , чмо Х@йловське? Люди добровільно здають гроші та харчі, щоб допомогти, кому потрібно .
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03.07.2024 16:55 Відповісти
Ха... вас їбаньків десь спеціально вирощують? Скільки ти з Франції вже "грошей та харчів на допомогу кому потрібно" вислав, п...здабол?
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03.07.2024 17:04 Відповісти
нуль, бо саме на соціалі
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03.07.2024 17:08 Відповісти
Такі криси ще можуть до реальних волонтерів піти, пустити слюні і щось випросити.
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03.07.2024 17:10 Відповісти
Смішно це читати. Ви далекі як від реалій в Україні, так і в Європі ))) Програє роспрапаганда )
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03.07.2024 17:34 Відповісти
Так, ти дууууже близький до реалій в Україні. Став до них ближчий після того як вдало переплив Тису, чи близькість була до того?
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04.07.2024 09:10 Відповісти
А ти на пайці у Х@йла, чмо кацапське
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03.07.2024 17:32 Відповісти
Донатю постійно, з перших днів війни твого Х@йла.
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03.07.2024 17:31 Відповісти
Та не розпинайся так. Всі вже зрозуміли, що ти середньостатистичний імбіцил.
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04.07.2024 09:13 Відповісти
Путін - Х@йло
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04.07.2024 12:56 Відповісти
печальнл те, що чергове недоНКВД з тцкунів і ручних поліцаїв може спокійно повторити 32-33 роки!!!
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03.07.2024 17:39 Відповісти
да на 17 этаже киевской новостройки где все на свету
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03.07.2024 18:38 Відповісти
не продовжувати газовий контракт з орками - це ще не означає припинення перекачки їхнього газу. Бо за цю перекачку може сплачувати ті ж мад'яри з словаками, недарма ж вчора Орбан в Києві яшкався...
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03.07.2024 16:38 Відповісти
За цим і приїздив угр Орган
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03.07.2024 16:54 Відповісти
А що скаже Фірташ? Фірташу Верховний суд повернув всі українські свердловини. Він може легко показати козячу морду і припинити продавати Україні газ. У хозяїна рука - владика.
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03.07.2024 17:10 Відповісти
Або вломить таку ціну на газ, що зєля на Банковій на дрова перейде(жарт, звісно)). Там на горі щось мутять, крутять, а від того українці тільки кашляють.
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03.07.2024 17:16 Відповісти
Раніше звучало "ми НЕ БУДЕМО продовжувати газовий контракт з московією", відчуйте різницю
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03.07.2024 17:10 Відповісти
По старому контракту з кацапстаном, Україна транспортувала газ до західних кордонів, і там він передавався західним споживачам. Зараз питання ставиться так, щоб західні трейдери покупали газ на східних кордонах України безпосередньо у кацапів, і самі оплачували його транзит Україні через її територію, тоді зникає привід постійного шантажу кацапами України за невиконані контракти з транспортування.
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03.07.2024 17:31 Відповісти
Люди таке питання не по темі . Що може бути не показує " стрічку новин» налаштування профіль це все загружає , а от відповіді та вподобайки не показує . Може це новий вид бана
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03.07.2024 18:25 Відповісти
на жаль то не нам вирішувати(((
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03.07.2024 19:07 Відповісти
 
 