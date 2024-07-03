Україна не хоче продовжувати газовий контракт із РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використовувати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться", - сказав він.

Президент заявив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із РФ.

"Ми не хочемо, щоб вони заробляли тут гроші", - додав Зеленський.

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