Україна не хоче продовжувати газовий контракт із РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із Росією.
Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використовувати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться", - сказав він.
Президент заявив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із РФ.
"Ми не хочемо, щоб вони заробляли тут гроші", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+9 vit603
показати весь коментар03.07.2024 16:23 Відповісти Посилання
+7 Лазоренко Лариса
показати весь коментар03.07.2024 16:39 Відповісти Посилання
+7 Михаил Грушевский
показати весь коментар03.07.2024 16:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доберемось до Уренгойських родовищ і тему буде закрито.
Пояснюю: не тому що вони такі благородні, а тому що вони ними транспортували газ до ЕС. Це едине що їх утримувало і ЕС розумюючи це відмовилось від використання інших віток. Ви бачили масштаби розподільних станцій, розумієте об'єми сховищ?! Представляєте як воно бабахне і що ми будемо робити взимку без світла та ще без газу?
Вони ******* ГЕС, будьте впевнені! Так мені не подобається, що ми ім допомогаємо заробляти на газі, але у данному випадку, користь для нас, перевищує негатив
Як результат, сцена 95 кварталу з побитим велосипедом "Україна" буде нашим майбутнім
Світла у нас генерується вдосталь, але хабадник юАхметов робить все,
щоб люди втомились від війни.
Без світла ми ніколи не лишимось.
І з літаками буде так само: спершу Міражі, наші успіхи,
а вже тоді - F-16 ...
Воно навряд чи чого взагалі дасть...
Є Південна Корея, яка виробляє
дуже ефективну ******* зброю.
--- "Ну от дадуть, ну от ще місяць другий дадуть французи, потім німці.... Ой та ще не дали но дадуть...
О с...ка кацапи попади в ротдом в Маріуполі, зараз точно закриють небо!!!! .....
Ну після побаченого в бучі точно дадуть все!!!!
Ну от зараз дадуть ф-16!!! Ну зараз от данія потім інші...... "-----
Просто цікаво, вас заспокоює сидіти чухати яйця і аналізувати хто що ж може дати?) Вважайте бо скоро до "зірки смерті" і мауса на реактивній тязі додумаєтесь)))