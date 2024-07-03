Росіяни атакували дроном житловий будинок на Запоріжжі: Загинув 36-річний чоловік
Війська РФ атакували дроном житловий будинок у селі Новопавлівка Пологівського району Запорізької області.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти скинули дрон поряд з житловим будинком. Поцілили по цивільному. Від отриманих травм чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
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віктор федорович #394174
показати весь коментар03.07.2024 16:40 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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