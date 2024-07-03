УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5318 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 529 1

Росіяни атакували дроном житловий будинок на Запоріжжі: Загинув 36-річний чоловік

РФ атакувала дроном будинок на Запоріжжі, загинув чоловік

Війська РФ атакували дроном житловий будинок у селі Новопавлівка Пологівського району Запорізької області.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти скинули дрон поряд з житловим будинком. Поцілили по цивільному. Від отриманих травм чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Над Запорізькою областю ворожий розвіддрон, працює ППО, - Повітряні сили

Автор: 

обстріл (29105) Запорізька область (3731)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мирний план...домовлятися...???
показати весь коментар
03.07.2024 16:40 Відповісти
 
 