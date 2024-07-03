Байден непублічно роздумує над продовженням участі у передвиборчих перегонах, - NYT

Після невдалих дебатів, президент США Джо Байден сказав своєму близькому союзнику, що зважує, чи зможе він далі брати участь у виборчих перегонах.

Про це пише видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією NYT, президент Байден сказав своєму ключовому союзнику, що усвідомлює можливу неспроможність врятувати свою кандидатуру, якщо найближчими днями не переконає громадськість, що він підходить для цієї посади після катастрофічних для нього дебатів минулого тижня.

Зазначається, що це є першим свідченням того, що Байден серйозно розмірковує, чи зможе він відновити свої позиції після дебатів у Атланті.

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Як розповів неназваний союзник, президент США все ще активно бореться за переобрання. Водночас, він очікує, що кілька його наступних виступів у святкові вихідні - в тому числі інтерв’ю ABC News та виборчі кампанії в Пенсильванії й Вісконсіні - мають пройти добре.

Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Як відомо, 27 червня у США відбулися дебати між Трампом та Байденом.