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Новини
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Байден непублічно роздумує над продовженням участі у передвиборчих перегонах, - NYT

Джо Байден

Після невдалих дебатів, президент США Джо Байден сказав своєму близькому союзнику, що зважує, чи зможе він далі брати участь у виборчих перегонах.

Про це пише видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією NYT, президент Байден сказав своєму ключовому союзнику, що усвідомлює можливу неспроможність врятувати свою кандидатуру, якщо найближчими днями не переконає громадськість, що він підходить для цієї посади після катастрофічних для нього дебатів минулого тижня.

Зазначається, що це є першим свідченням того, що Байден серйозно розмірковує, чи зможе він відновити свої позиції після дебатів у Атланті.

Також читайте: Демократи можуть висунути кандидатуру Байдена на президентські вибори в США 21 липня, - Bloomberg

Як розповів неназваний союзник, президент США все ще активно бореться за переобрання. Водночас, він очікує, що кілька його наступних виступів у святкові вихідні - в тому числі інтерв’ю ABC News та виборчі кампанії в Пенсильванії й Вісконсіні - мають пройти добре.

Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Як відомо, 27 червня у США відбулися дебати між Трампом та Байденом.

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6720) США (23360)


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Топ коментарі
+5
Знаєте.... не нам їх вчити...
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03.07.2024 19:51 Відповісти
+4
"офігєнно молодий" непередбачуваний-нестабільний нарцис Трумп, якого ***** тримає за яйця, лише на 3 роки молодший...
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03.07.2024 20:02 Відповісти
+3
Чим довше Байден розмірковує, тим менше шансів у його наступника виграти вибори...
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03.07.2024 19:47 Відповісти
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Ганьба Америки...
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03.07.2024 19:38 Відповісти
Чим довше Байден розмірковує, тим менше шансів у його наступника виграти вибори...
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03.07.2024 19:47 Відповісти
як все це знайомо ще з 2019-го року... коли вимагали від Пороха знятися з виборів...
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03.07.2024 21:50 Відповісти
Знаєте.... не нам їх вчити...
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03.07.2024 19:51 Відповісти
CNN
-
Згідно з новим опитуванням CNN, проведеним SSRS, три чверті виборців США кажуть, що Демократична партія мала б більше шансів обійняти президентське крісло у 2024 році з кимось, крім президента Джо Байдена.

У протистоянні між ймовірними кандидатами виборці по всій країні віддають перевагу колишньому президенту Трампу над Байденом на 6 пунктів, 49% проти 43%, що ідентично результатам національного опитування CNN щодо президентських перегонів у квітні.
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03.07.2024 19:54 Відповісти
ті, хто в соцопитуваннях заявляють, що хочуть молодшого, ніж Байден - на вибори зазвичай не приходять. А в 2020-му вони проголосували поштою; але голосували не так за Байдена, як проти Трампа. В цьому році такої пільги (заочне голосування) не буде.

Так що тільки Байден має реальні шанси перемогти популіста Трампа.

До речі, приблизно такі ж розклади були і у респів, коли ще була в гонці Нікі Хейлі: вона впевнено перемагала всіх-всіх конкурентів, але в партії переміг Трамп.
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03.07.2024 21:34 Відповісти
Байдена перед дебатами могли траванути зарядженою водичкою, наприклад.
Аналізи нічого не покажуть, а людина ледве на ногах стоїть...
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03.07.2024 19:57 Відповісти
А просто вік не може бути причиною?

Чого тільки не вигадають - замість того, щоб подивитись на факти
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03.07.2024 20:12 Відповісти
MAGA???..
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03.07.2024 20:27 Відповісти
У твоєму випадку, , лише галоперидол допоможе.
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04.07.2024 02:44 Відповісти
уходите старые мумии.
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03.07.2024 19:58 Відповісти
"офігєнно молодий" непередбачуваний-нестабільний нарцис Трумп, якого ***** тримає за яйця, лише на 3 роки молодший...
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03.07.2024 20:02 Відповісти
Вчнпившийся за власть геронтократ - пшел вон!
GoodBayden
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03.07.2024 20:42 Відповісти
дєлай нєрви дідусю фарбованому дідові- ще є час , а там дивись республіканці висунуть достойну Гаріс або Сару Сандерс...
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03.07.2024 22:10 Відповісти
 
 