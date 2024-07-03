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Справедливий мир, який може задовольнити Росію та Україну, можливий, - Ердоган

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про можливість справедливого миру у війні Росії проти України, який задовольнить обидві сторони.

Про це повіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для встановлення миру в регіоні та світі. Туреччина може закласти основу для консенсусу з метою припинення війни між Росією та Україною спочатку шляхом припинення вогню, а потім досягнення миру. Справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони, можливий", - сказав Ердоган на зустрічі з Путіним в Астані на саміті ШОС.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Туреччина підготувала проєкт "мирного договору" щодо переговорів між Україною та Росією, який має на меті заморозити війну до 2040 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заморожування війни та відмова від ядерної зброї: Туреччина пропонує Україні та РФ проєкт нового "мирного договору"

Автор: 

путін володимир (24103) Туреччина (3624) Ердоган Реджеп Таїп (954) переговори з Росією (1299)


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Топ коментарі
+34
кацапи ******** з усієї території України на московію і виплачують компенсації за руйнування-це єдина формула миру.
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03.07.2024 20:04 Відповісти
+32
Як вони бл№" задрали, миротворці фігові. Убивця, гвалтівник та маніяк теж, виявляється має отримати шматок справедливого миру! Та єдине що він має отримати це вірьовку на шию, або як мінімум карцер.
Хто там в Ердогана ворог - Ісламська держава, курди та Гюлен *********? От і розкажіть Ердогану про необхідність справедливого миру між ним і цими групами. Подивимось на його реакцію.
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03.07.2024 20:03 Відповісти
+25
Він думає, що його "знаменита" османська хитродупість буде тривати вічно.
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03.07.2024 20:03 Відповісти
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Я за создание курдской республики на территории Турции !
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03.07.2024 22:57 Відповісти
Без здохлої в Україні кацапні ніякого "справедливого миру" не буде. ердоган, ти козел та пуйлівська повія. Вибач за відвертість.
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04.07.2024 00:53 Відповісти
Все теж саме, що підписала похоронна команда в Стамбулі. А волхви всі друзяки х...... Трампу вже передали, буде триндіти з дня на день.
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04.07.2024 01:15 Відповісти
справедливий,це скільки віддати?справедливий це забери своїх орків з чужої території та заплати за відновлення тавбитих та покалічених
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04.07.2024 05:20 Відповісти
Ірдоган просто хоче курортний сезон на кацапах виїхати, а потім знов помідори в спину, ятаган в сраку. Турецький розвідник літає над кримом, наводить шторми, путєн приїзжає к ірдогану, цалує руки🤣🤣🤣 . Обісране *****...
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04.07.2024 08:52 Відповісти
Хай султан це ***** роскаже....
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04.07.2024 09:28 Відповісти
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