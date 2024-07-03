Справедливий мир, який може задовольнити Росію та Україну, можливий, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про можливість справедливого миру у війні Росії проти України, який задовольнить обидві сторони.

Про це повіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для встановлення миру в регіоні та світі. Туреччина може закласти основу для консенсусу з метою припинення війни між Росією та Україною спочатку шляхом припинення вогню, а потім досягнення миру. Справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони, можливий", - сказав Ердоган на зустрічі з Путіним в Астані на саміті ШОС.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Туреччина підготувала проєкт "мирного договору" щодо переговорів між Україною та Росією, який має на меті заморозити війну до 2040 року.

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