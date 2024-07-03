Справедливий мир, який може задовольнити Росію та Україну, можливий, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про можливість справедливого миру у війні Росії проти України, який задовольнить обидві сторони.
Про це повіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для встановлення миру в регіоні та світі. Туреччина може закласти основу для консенсусу з метою припинення війни між Росією та Україною спочатку шляхом припинення вогню, а потім досягнення миру. Справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони, можливий", - сказав Ердоган на зустрічі з Путіним в Астані на саміті ШОС.
Нагадаємо, у квітні 2024 року Туреччина підготувала проєкт "мирного договору" щодо переговорів між Україною та Росією, який має на меті заморозити війну до 2040 року.
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Хто там в Ердогана ворог - Ісламська держава, курди та Гюлен *********? От і розкажіть Ердогану про необхідність справедливого миру між ним і цими групами. Подивимось на його реакцію.