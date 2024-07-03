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Новини Допомога Україні
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У Білому домі повідомили про надання Україні нового пакету безпекової допомоги

жан-п’єр,карін

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Сума, на яку надається допомога, наразі не уточнюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, це сьомий пакет безпекової допомоги, який Байден санкціонував для допомоги Україні з моменту підписання ним у квітні доповнення до закону про національну безпеку.

У новий пакет входять:

  • ракети для українських систем протиповітряної оборони;
  • боєприпаси для високомобільної артилерії;
  • ракетні системи;
  • артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

Новий пакет також включає нове фінансування, яке Міністерство оборони США використає для закупівлі ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAM, щоб допомогти Україні захистити свої війська і міста від повітряних атак з боку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США незабаром оголосять про надання Україні пакету військової допомоги на 2,3 млрд дол., - Остін

Автор: 

боєприпаси (2294) ППО (3270) допомога (8436) США (23360)


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Топ коментарі
+11
Дякуємо США і Західних Партнерів, за допомогу Українцям!
Ви праві, ВОЛОНТЕРСТВО, це показник особистого відношення громадян, до подій, які переживає сьогодні Україна і її Збройні сили, відбиваючи криваву навалу московщини!!
Допомагати Захисникам України, необхідно! Якщо ти не допомагаєш Захисникам України, як можеш, чим можеш, коли можеш, то ти, просто чекаєш на окупацію України московітами!
Інше питання, до так званної влади України! З бюджету ВРУ, продовжують виплачувати РЕГУЛЯРНО гроші, таким собі особам, як королевська, що НАГАДИВШИ в Україні, спокійно ПОВТІКАЛИ з неї, але вони ЩОМІСЯЦІ, з бухгалтерії адміністрації ВРУ, та під патронатом ЗЕЛЕНСЬКОГО, стефанчука, СБУ ДБР МВС НАЦПОЛІЦІЇ та ще, десятків «смотрящих» за безпекою України, отримують грошові надходження, як зрадники України!!! А там ще, і їх купа помічників, цих вертухаів сруськага міфа!!
Ось тут, і виникає питання, до отих гарантів України, зеленського-стефанчука-шмигаля??? Українці, волонтерять і донатять, для підтримки Захисників України, а ви, сучі діти, кому гроші з податків Українців РОЗДАЄТЕ, прикриваючись белькотінням, що ОТІ зрадники, на написали якійсь папірець до бухгалтерії!! Прошу, на час мої роботи на окупанта московського, зберегти за мною оплату з ВРУ, допоки я переховуюся від Українського правосуддя!!
Ось тут, є питання, до так званної, влади сидящої, поки що, у кімнатах Урядового кварталу!! Бо ті, що сидять в адміністрації ВРУ, держсекретарі ЦОВВ, вони ж немічні, і особистої думки, не мають! Тому їх, ХТОСЬ, таких і розсаджує на ці посади, щоб гадили Україні, але, з під тишка… помаленьку, згідно з РИГламентами КМУ і ВРУ!?!?
Ось це і є питання до привладних!!! Вони для України, чи Україна для них???
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03.07.2024 21:20 Відповісти
+4
Дайте дозвіл ********** аеродроми навколо Білгорода, Брянська та Воронежа, нелюді!
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03.07.2024 21:29 Відповісти
+3
Гарна новина...
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03.07.2024 21:29 Відповісти
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Дякуємо США і Західних Партнерів, за допомогу Українцям!
Ви праві, ВОЛОНТЕРСТВО, це показник особистого відношення громадян, до подій, які переживає сьогодні Україна і її Збройні сили, відбиваючи криваву навалу московщини!!
Допомагати Захисникам України, необхідно! Якщо ти не допомагаєш Захисникам України, як можеш, чим можеш, коли можеш, то ти, просто чекаєш на окупацію України московітами!
Інше питання, до так званної влади України! З бюджету ВРУ, продовжують виплачувати РЕГУЛЯРНО гроші, таким собі особам, як королевська, що НАГАДИВШИ в Україні, спокійно ПОВТІКАЛИ з неї, але вони ЩОМІСЯЦІ, з бухгалтерії адміністрації ВРУ, та під патронатом ЗЕЛЕНСЬКОГО, стефанчука, СБУ ДБР МВС НАЦПОЛІЦІЇ та ще, десятків «смотрящих» за безпекою України, отримують грошові надходження, як зрадники України!!! А там ще, і їх купа помічників, цих вертухаів сруськага міфа!!
Ось тут, і виникає питання, до отих гарантів України, зеленського-стефанчука-шмигаля??? Українці, волонтерять і донатять, для підтримки Захисників України, а ви, сучі діти, кому гроші з податків Українців РОЗДАЄТЕ, прикриваючись белькотінням, що ОТІ зрадники, на написали якійсь папірець до бухгалтерії!! Прошу, на час мої роботи на окупанта московського, зберегти за мною оплату з ВРУ, допоки я переховуюся від Українського правосуддя!!
Ось тут, є питання, до так званної, влади сидящої, поки що, у кімнатах Урядового кварталу!! Бо ті, що сидять в адміністрації ВРУ, держсекретарі ЦОВВ, вони ж немічні, і особистої думки, не мають! Тому їх, ХТОСЬ, таких і розсаджує на ці посади, щоб гадили Україні, але, з під тишка… помаленьку, згідно з РИГламентами КМУ і ВРУ!?!?
Ось це і є питання до привладних!!! Вони для України, чи Україна для них???
показати весь коментар
03.07.2024 21:20 Відповісти
Гарна новина...
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03.07.2024 21:29 Відповісти
Дайте дозвіл ********** аеродроми навколо Білгорода, Брянська та Воронежа, нелюді!
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03.07.2024 21:29 Відповісти
Велика подяка сша і іншим партнерам за надану допомогу одне гризе наші фахівці розбазарюють гроші на ремонти митниці купляють поліції/ пікапи 2,4млрднадороги у нас що війна закінчилася святкуєм перемогу ? Чи просто вкрасти хочеться кліптомани мародери
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03.07.2024 21:32 Відповісти
Перевозка самолетом, упаковка стоит дороже чем сама помощь.
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03.07.2024 21:52 Відповісти
Не сцы, ванятко, у нас есть гроши на упаковку тоже.
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03.07.2024 22:09 Відповісти
Чартерами возят. Там недорого )
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04.07.2024 07:04 Відповісти
Сполучені Штати давно повинні були збільшити свою збройову допомогу в кілька разів, я не знаю, чому Сполучені Штати знищили більше зброї і не надали допомогу Україні.
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03.07.2024 22:01 Відповісти
Цікаво як вони рахують, https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ ось PDA

PDA 56 FY 2024 April 24, 2024 $1,000M
PDA 57 FY 2024 May 10, 2024 $400M
PDA 58 FY 2024 May 24, 2024 $275M
PDA 59 FY 2024 June 7, 2024 $225M

начебто це 5й, а кажуть "це сьомий пакет безпекової допомоги, який Байден санкціонував для допомоги Україні з моменту підписання ним у квітні доповнення до закону про національну безпеку."

Цього разу порахували, як два раза по різним программам
(PDA) вартістю до 150 мільйонів доларів США
(USAI) на суму приблизно 2,2 мільярда доларів

Тоді так, буде 7й,
24 квітня був USAI, котрий більше року не використовувся - треба було просто підписати контракти з виробниками
та 4 PDA
та зараз 2 раза USAI + PDA

Про USAI
"Як було оголошено раніше, адміністрація Байдена планує прискорити доставку цих *********** шляхом зміни черговості майбутніх зовнішніх поставок військових товарів для України. У результаті Україна отримає засоби перехоплення, які їй терміново потрібні для захисту свого населення та критичної інфраструктури від атак з повітря росії"

якщо "терміново потрібні", то мабуть треба зараз постачати, замість "планувати майбутні" - дивна логіка...

Про PDA
4.2млрд залишок 2023 року
+ 1.9млрд знайшов новий аудит (перевірено до 38го пакету PDA)
+ 7.8млрд в новому пакеті 61млрд, на всі країни
- 1млрд надали в квітні 2024 за рахунок боргу 2023
- 0.9млрд надали з 7.8
- 0.15млрд пообіцяли зараз

Залишок 11.85млрд,
з яких 5.1млрд борг 2023року
та 6.75млрд можна використати тільки до 1 жовтня 2023. Залишилось менше 3місяців...
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03.07.2024 22:19 Відповісти
Ну тепер місто Києв може спати спокійно,ракети до петріота передадуть,бо люди живуть просто в нелюдських умовах під щоденними бомбардуваннями КАБами та ракетами
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03.07.2024 22:43 Відповісти
Симуляция бурной деятельности в интересах *****.
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03.07.2024 23:11 Відповісти
Справа в тому, що аналітики Пентагона це дно!!!!, Пояснюю--- що зволікання, ведення перемовин, це затягування часу обама сторонами, тільки є нюанс, одна сторона прийняла рішення воювати, а інша думає що вона дуже умна( як казала моя бабуся, вумна як утка) але проблема в чому, що та сторона яка вирішила воювати, знає що та сторона дуже вумна, і саме головне та сторона яка дуже вумна, вона й половини не зробила проти теї сторони, бо є багато інших потреб, потиння--- хто дурак
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04.07.2024 00:18 Відповісти
Выделят 2.3 миллиарда на вооружение для Украины ,но надо найти компаний которые произведут иследования ....какие нужны вооружение и они их произведут и поставлят в Украину в наступающих 10 лет. Вот и вся правда об громких цифрах.
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04.07.2024 00:23 Відповісти
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf Здесь можно посмотреть как USAI распределяется

За 2+ года
32.7млрд выделил Конгресс
24.9млрд пообещали из выделенных
13.7млрд реально заключили контракты

2.3 добавятся к 24.9 обещаниям,
когда будет воля и свободное производство
перейдут в работу к 13.7млрд

Неизвестно как выбирают, что заказывать
интересное в списке из 13.7млрд, это
хаймерсы на 313млн, гдето 60+ шт
орудия M777 на 311млн, гдето 50+ шт
все остальное расходники, снаряды, ракеты и ПВО 6шт в виде NASAMS
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04.07.2024 01:42 Відповісти
А цією допомогою можна буде по кацапах стріляти?
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04.07.2024 06:25 Відповісти
 
 