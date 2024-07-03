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У Білому домі повідомили про надання Україні нового пакету безпекової допомоги
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Сума, на яку надається допомога, наразі не уточнюється.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, це сьомий пакет безпекової допомоги, який Байден санкціонував для допомоги Україні з моменту підписання ним у квітні доповнення до закону про національну безпеку.
У новий пакет входять:
- ракети для українських систем протиповітряної оборони;
- боєприпаси для високомобільної артилерії;
- ракетні системи;
- артилерійські снаряди та інші критичні засоби.
Новий пакет також включає нове фінансування, яке Міністерство оборони США використає для закупівлі ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAM, щоб допомогти Україні захистити свої війська і міста від повітряних атак з боку Росії.
Топ коментарі
+11 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар03.07.2024 21:20 Відповісти Посилання
+4 Харьков Сумской
показати весь коментар03.07.2024 21:29 Відповісти Посилання
+3 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар03.07.2024 21:29 Відповісти Посилання
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Ви праві, ВОЛОНТЕРСТВО, це показник особистого відношення громадян, до подій, які переживає сьогодні Україна і її Збройні сили, відбиваючи криваву навалу московщини!!
Допомагати Захисникам України, необхідно! Якщо ти не допомагаєш Захисникам України, як можеш, чим можеш, коли можеш, то ти, просто чекаєш на окупацію України московітами!
Інше питання, до так званної влади України! З бюджету ВРУ, продовжують виплачувати РЕГУЛЯРНО гроші, таким собі особам, як королевська, що НАГАДИВШИ в Україні, спокійно ПОВТІКАЛИ з неї, але вони ЩОМІСЯЦІ, з бухгалтерії адміністрації ВРУ, та під патронатом ЗЕЛЕНСЬКОГО, стефанчука, СБУ ДБР МВС НАЦПОЛІЦІЇ та ще, десятків «смотрящих» за безпекою України, отримують грошові надходження, як зрадники України!!! А там ще, і їх купа помічників, цих вертухаів сруськага міфа!!
Ось тут, і виникає питання, до отих гарантів України, зеленського-стефанчука-шмигаля??? Українці, волонтерять і донатять, для підтримки Захисників України, а ви, сучі діти, кому гроші з податків Українців РОЗДАЄТЕ, прикриваючись белькотінням, що ОТІ зрадники, на написали якійсь папірець до бухгалтерії!! Прошу, на час мої роботи на окупанта московського, зберегти за мною оплату з ВРУ, допоки я переховуюся від Українського правосуддя!!
Ось тут, є питання, до так званної, влади сидящої, поки що, у кімнатах Урядового кварталу!! Бо ті, що сидять в адміністрації ВРУ, держсекретарі ЦОВВ, вони ж немічні, і особистої думки, не мають! Тому їх, ХТОСЬ, таких і розсаджує на ці посади, щоб гадили Україні, але, з під тишка… помаленьку, згідно з РИГламентами КМУ і ВРУ!?!?
Ось це і є питання до привладних!!! Вони для України, чи Україна для них???
PDA 56 FY 2024 April 24, 2024 $1,000M
PDA 57 FY 2024 May 10, 2024 $400M
PDA 58 FY 2024 May 24, 2024 $275M
PDA 59 FY 2024 June 7, 2024 $225M
начебто це 5й, а кажуть "це сьомий пакет безпекової допомоги, який Байден санкціонував для допомоги Україні з моменту підписання ним у квітні доповнення до закону про національну безпеку."
Цього разу порахували, як два раза по різним программам
(PDA) вартістю до 150 мільйонів доларів США
(USAI) на суму приблизно 2,2 мільярда доларів
Тоді так, буде 7й,
24 квітня був USAI, котрий більше року не використовувся - треба було просто підписати контракти з виробниками
та 4 PDA
та зараз 2 раза USAI + PDA
Про USAI
"Як було оголошено раніше, адміністрація Байдена планує прискорити доставку цих *********** шляхом зміни черговості майбутніх зовнішніх поставок військових товарів для України. У результаті Україна отримає засоби перехоплення, які їй терміново потрібні для захисту свого населення та критичної інфраструктури від атак з повітря росії"
якщо "терміново потрібні", то мабуть треба зараз постачати, замість "планувати майбутні" - дивна логіка...
Про PDA
4.2млрд залишок 2023 року
+ 1.9млрд знайшов новий аудит (перевірено до 38го пакету PDA)
+ 7.8млрд в новому пакеті 61млрд, на всі країни
- 1млрд надали в квітні 2024 за рахунок боргу 2023
- 0.9млрд надали з 7.8
- 0.15млрд пообіцяли зараз
Залишок 11.85млрд,
з яких 5.1млрд борг 2023року
та 6.75млрд можна використати тільки до 1 жовтня 2023. Залишилось менше 3місяців...
За 2+ года
32.7млрд выделил Конгресс
24.9млрд пообещали из выделенных
13.7млрд реально заключили контракты
2.3 добавятся к 24.9 обещаниям,
когда будет воля и свободное производство
перейдут в работу к 13.7млрд
Неизвестно как выбирают, что заказывать
интересное в списке из 13.7млрд, это
хаймерсы на 313млн, гдето 60+ шт
орудия M777 на 311млн, гдето 50+ шт
все остальное расходники, снаряды, ракеты и ПВО 6шт в виде NASAMS