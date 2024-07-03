У Білому домі повідомили про надання Україні нового пакету безпекової допомоги

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Сума, на яку надається допомога, наразі не уточнюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, це сьомий пакет безпекової допомоги, який Байден санкціонував для допомоги Україні з моменту підписання ним у квітні доповнення до закону про національну безпеку.

У новий пакет входять:

ракети для українських систем протиповітряної оборони;

боєприпаси для високомобільної артилерії;

ракетні системи;

артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

Новий пакет також включає нове фінансування, яке Міністерство оборони США використає для закупівлі ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAM, щоб допомогти Україні захистити свої війська і міста від повітряних атак з боку Росії.

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