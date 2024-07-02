США незабаром оголосять про надання Україні пакету військової допомоги на 2,3 млрд дол., - Остін

США незабаром оголосять про виділення Україні додаткових 2,3 мільярдів доларів на безпекову допомогу, включаючи протитанкову зброю, боєприпаси для Patriot та інших систем ППО.

Про це заявив мністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі у Пентагоні з міністром оборони України Рустемом Умеровим, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

"Україна не самотня, і Сполучені Штати ніколи не похитнуться в нашій підтримці", — сказав Остін, відкриваючи зустріч з Умеровим.

"Разом із приблизно 50 союзниками та партнерами ми продовжуватимемо надавати критичні можливості, необхідні Україні для відсічі російської агресії сьогодні та для стримування російської агресії завтра", - наголосив очільник Пентагону.

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