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Новини Допомога Україні
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США незабаром оголосять про надання Україні пакету військової допомоги на 2,3 млрд дол., - Остін

остін,умєров

США незабаром оголосять про виділення Україні додаткових 2,3 мільярдів доларів на безпекову допомогу, включаючи протитанкову зброю, боєприпаси для Patriot та інших систем ППО.

Про це заявив мністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі у Пентагоні з міністром оборони України Рустемом Умеровим, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

"Україна не самотня, і Сполучені Штати ніколи не похитнуться в нашій підтримці", — сказав Остін, відкриваючи зустріч з Умеровим.

"Разом із приблизно 50 союзниками та партнерами ми продовжуватимемо надавати критичні можливості, необхідні Україні для відсічі російської агресії сьогодні та для стримування російської агресії завтра", - наголосив очільник Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До саміту НАТО будуть нові оголошення щодо ППО для України, - Блінкен

Автор: 

США (23360) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+3
Тут вже років зо два пишуть, що військова допомога надається не грошима, а зброєю. Але упороті зрадойоби вперто продовжують писати всяку маячню.
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02.07.2024 18:51 Відповісти
+2
Не знаю. Мабуть упороті барани навіть заголовок статті не можуть прочитати і зрозуміти, що в статті йде мова саме про військову допомогу.
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02.07.2024 19:05 Відповісти
+1
упоротим баранам пенсії теж танками амеріканці платять?
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02.07.2024 18:59 Відповісти
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бо бумажкі зелені клептомани спіонерять не моргнуть!
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02.07.2024 18:40 Відповісти
Тут вже років зо два пишуть, що військова допомога надається не грошима, а зброєю. Але упороті зрадойоби вперто продовжують писати всяку маячню.
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02.07.2024 18:51 Відповісти
упоротим баранам пенсії теж танками амеріканці платять?
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02.07.2024 18:59 Відповісти
Не знаю. Мабуть упороті барани навіть заголовок статті не можуть прочитати і зрозуміти, що в статті йде мова саме про військову допомогу.
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02.07.2024 19:05 Відповісти
а ти взагалі нічого не знаєш... - та і не потрібно тобі.
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02.07.2024 19:09 Відповісти
танкі понаїм!
яка розмова з ідіотом?
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02.07.2024 19:18 Відповісти
там петріот, тому так дорого. А нам би хоч 100 бредлі
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02.07.2024 18:52 Відповісти
100 Бредлі і Петріот бажано ....
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02.07.2024 18:57 Відповісти
Бредлі здорова ********, що не кажи!
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02.07.2024 19:03 Відповісти
Надіюсь там буде хоч 1 батарея Петріот.
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02.07.2024 18:57 Відповісти
Два тижні обіцяли 150млн, тепер обіцяють 2.3млрд

Мабуть за рахунок, не наданного за 2022-2023 роки
Аудит влітку знайшов завищення цін на 6.2млрд, недавно ще на 1.9млрд
В кінці року визнали, що залишок 4.2млрд через завищення
4.2+1.9 - 1(надано коли проголосували 61млрд) = 5.1млрд залишок котрий не надали за 2022-2023 роки

Пообіцяти 2.3млрд майже через рік - теж добре
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02.07.2024 19:27 Відповісти
Не надоело считать чужие деньги?
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02.07.2024 19:53 Відповісти
Ну цю зброю же не купляють. Це просто передають зі складів зберегання, і приблизно рахуюють скільки коштує.
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02.07.2024 19:59 Відповісти
Зробити помилку на 8.1млрд, на сумі 20-21млрд - це велика помилка, навіть "приблизно" не вийде
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02.07.2024 21:07 Відповісти
Ні не велика. І може не помилка а чиста політика. Скільки коштує 30 річний хамер зі зберігання? Може 30% від нового. А можу 10%. А може 70%. Чи взагалі 1$ тому що списан і треба утілізувати. от скільки захоче керівництво - стільки і коштує.
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02.07.2024 22:25 Відповісти
Це що "бананова" країна
Навіть в Україні є визначення: амортизація, лізинг

Якщо б не було законів, як визначати ціну, то аудитори не знайшли би "завищення" ціни на 8.1млрд
Вони би пішли до керівництва, котре би сказало - що все Ок
Но аудитори керувались законом

якщо взяти 270 гармат, 31 танк, 400 бредлі, 1 патріот, 21 хаймарc, та не рахувати снаряди, ракети - то на техніці не можливо було зробити таку помилку
Вся нова техніка буде коштувати 4-5млрд
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02.07.2024 22:51 Відповісти
 
 