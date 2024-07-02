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США незабаром оголосять про надання Україні пакету військової допомоги на 2,3 млрд дол., - Остін
США незабаром оголосять про виділення Україні додаткових 2,3 мільярдів доларів на безпекову допомогу, включаючи протитанкову зброю, боєприпаси для Patriot та інших систем ППО.
Про це заявив мністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі у Пентагоні з міністром оборони України Рустемом Умеровим, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.
"Україна не самотня, і Сполучені Штати ніколи не похитнуться в нашій підтримці", — сказав Остін, відкриваючи зустріч з Умеровим.
"Разом із приблизно 50 союзниками та партнерами ми продовжуватимемо надавати критичні можливості, необхідні Україні для відсічі російської агресії сьогодні та для стримування російської агресії завтра", - наголосив очільник Пентагону.
Топ коментарі
+3 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар02.07.2024 18:51 Відповісти Посилання
+2 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар02.07.2024 19:05 Відповісти Посилання
+1 три - пятнадцать
показати весь коментар02.07.2024 18:59 Відповісти Посилання
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бо бумажкі зелені клептомани спіонерять не моргнуть!
яка розмова з ідіотом?
Мабуть за рахунок, не наданного за 2022-2023 роки
Аудит влітку знайшов завищення цін на 6.2млрд, недавно ще на 1.9млрд
В кінці року визнали, що залишок 4.2млрд через завищення
4.2+1.9 - 1(надано коли проголосували 61млрд) = 5.1млрд залишок котрий не надали за 2022-2023 роки
Пообіцяти 2.3млрд майже через рік - теж добре
Навіть в Україні є визначення: амортизація, лізинг
Якщо б не було законів, як визначати ціну, то аудитори не знайшли би "завищення" ціни на 8.1млрд
Вони би пішли до керівництва, котре би сказало - що все Ок
Но аудитори керувались законом
якщо взяти 270 гармат, 31 танк, 400 бредлі, 1 патріот, 21 хаймарc, та не рахувати снаряди, ракети - то на техніці не можливо було зробити таку помилку
Вся нова техніка буде коштувати 4-5млрд