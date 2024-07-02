США вскоре объявят о предоставлении Украине пакета военной помощи на 2,3 млрд дол., - Остин

США вскоре объявят о выделении Украине дополнительных 2,3 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, включая противотанковое оружие, боеприпасы для Patriot и других систем ПВО.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи в Пентагоне с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

"Украина не одинока, и Соединенные Штаты никогда не пошатнутся в нашей поддержке", - сказал Остин, открывая встречу с Умеровым.

"Вместе с примерно 50 союзниками и партнерами мы будем продолжать предоставлять критические возможности, необходимые Украине для отпора российской агрессии сегодня и для сдерживания российской агрессии завтра", - подчеркнул глава Пентагона.

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