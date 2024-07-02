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Новости Помощь Украине
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США вскоре объявят о предоставлении Украине пакета военной помощи на 2,3 млрд дол., - Остин

остін,умєров

США вскоре объявят о выделении Украине дополнительных 2,3 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, включая противотанковое оружие, боеприпасы для Patriot и других систем ПВО.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи в Пентагоне с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

"Украина не одинока, и Соединенные Штаты никогда не пошатнутся в нашей поддержке", - сказал Остин, открывая встречу с Умеровым.

"Вместе с примерно 50 союзниками и партнерами мы будем продолжать предоставлять критические возможности, необходимые Украине для отпора российской агрессии сегодня и для сдерживания российской агрессии завтра", - подчеркнул глава Пентагона.

Читайте также: До саммита НАТО будут новые объявления о ПВО для Украины, - Блинкен

Автор: 

США (27094) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+3
Тут вже років зо два пишуть, що військова допомога надається не грошима, а зброєю. Але упороті зрадойоби вперто продовжують писати всяку маячню.
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02.07.2024 18:51
+2
Не знаю. Мабуть упороті барани навіть заголовок статті не можуть прочитати і зрозуміти, що в статті йде мова саме про військову допомогу.
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02.07.2024 19:05
+1
упоротим баранам пенсії теж танками амеріканці платять?
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02.07.2024 18:59
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залізом?
бо бумажкі зелені клептомани спіонерять не моргнуть!
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02.07.2024 18:40 Ответить
Тут вже років зо два пишуть, що військова допомога надається не грошима, а зброєю. Але упороті зрадойоби вперто продовжують писати всяку маячню.
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02.07.2024 18:51 Ответить
упоротим баранам пенсії теж танками амеріканці платять?
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02.07.2024 18:59 Ответить
Не знаю. Мабуть упороті барани навіть заголовок статті не можуть прочитати і зрозуміти, що в статті йде мова саме про військову допомогу.
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02.07.2024 19:05 Ответить
а ти взагалі нічого не знаєш... - та і не потрібно тобі.
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02.07.2024 19:09 Ответить
танкі понаїм!
яка розмова з ідіотом?
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02.07.2024 19:18 Ответить
там петріот, тому так дорого. А нам би хоч 100 бредлі
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02.07.2024 18:52 Ответить
100 Бредлі і Петріот бажано ....
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02.07.2024 18:57 Ответить
Бредлі здорова ********, що не кажи!
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02.07.2024 19:03 Ответить
Надіюсь там буде хоч 1 батарея Петріот.
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02.07.2024 18:57 Ответить
Два тижні обіцяли 150млн, тепер обіцяють 2.3млрд

Мабуть за рахунок, не наданного за 2022-2023 роки
Аудит влітку знайшов завищення цін на 6.2млрд, недавно ще на 1.9млрд
В кінці року визнали, що залишок 4.2млрд через завищення
4.2+1.9 - 1(надано коли проголосували 61млрд) = 5.1млрд залишок котрий не надали за 2022-2023 роки

Пообіцяти 2.3млрд майже через рік - теж добре
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02.07.2024 19:27 Ответить
Не надоело считать чужие деньги?
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02.07.2024 19:53 Ответить
Ну цю зброю же не купляють. Це просто передають зі складів зберегання, і приблизно рахуюють скільки коштує.
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02.07.2024 19:59 Ответить
Зробити помилку на 8.1млрд, на сумі 20-21млрд - це велика помилка, навіть "приблизно" не вийде
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02.07.2024 21:07 Ответить
Ні не велика. І може не помилка а чиста політика. Скільки коштує 30 річний хамер зі зберігання? Може 30% від нового. А можу 10%. А може 70%. Чи взагалі 1$ тому що списан і треба утілізувати. от скільки захоче керівництво - стільки і коштує.
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02.07.2024 22:25 Ответить
Це що "бананова" країна
Навіть в Україні є визначення: амортизація, лізинг

Якщо б не було законів, як визначати ціну, то аудитори не знайшли би "завищення" ціни на 8.1млрд
Вони би пішли до керівництва, котре би сказало - що все Ок
Но аудитори керувались законом

якщо взяти 270 гармат, 31 танк, 400 бредлі, 1 патріот, 21 хаймарc, та не рахувати снаряди, ракети - то на техніці не можливо було зробити таку помилку
Вся нова техніка буде коштувати 4-5млрд
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02.07.2024 22:51 Ответить
 
 