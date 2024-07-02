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США вскоре объявят о предоставлении Украине пакета военной помощи на 2,3 млрд дол., - Остин
США вскоре объявят о выделении Украине дополнительных 2,3 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, включая противотанковое оружие, боеприпасы для Patriot и других систем ПВО.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи в Пентагоне с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.
"Украина не одинока, и Соединенные Штаты никогда не пошатнутся в нашей поддержке", - сказал Остин, открывая встречу с Умеровым.
"Вместе с примерно 50 союзниками и партнерами мы будем продолжать предоставлять критические возможности, необходимые Украине для отпора российской агрессии сегодня и для сдерживания российской агрессии завтра", - подчеркнул глава Пентагона.
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+3 Сергей Сергей #530107
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бо бумажкі зелені клептомани спіонерять не моргнуть!
яка розмова з ідіотом?
Мабуть за рахунок, не наданного за 2022-2023 роки
Аудит влітку знайшов завищення цін на 6.2млрд, недавно ще на 1.9млрд
В кінці року визнали, що залишок 4.2млрд через завищення
4.2+1.9 - 1(надано коли проголосували 61млрд) = 5.1млрд залишок котрий не надали за 2022-2023 роки
Пообіцяти 2.3млрд майже через рік - теж добре
Навіть в Україні є визначення: амортизація, лізинг
Якщо б не було законів, як визначати ціну, то аудитори не знайшли би "завищення" ціни на 8.1млрд
Вони би пішли до керівництва, котре би сказало - що все Ок
Но аудитори керувались законом
якщо взяти 270 гармат, 31 танк, 400 бредлі, 1 патріот, 21 хаймарc, та не рахувати снаряди, ракети - то на техніці не можливо було зробити таку помилку
Вся нова техніка буде коштувати 4-5млрд