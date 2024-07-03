Дев’ять громад Сумщини зазнали російських обстрілів протягом дня
Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 80 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.
Зокрема обстрілів зазнали:
- Краснопільська громада: здійснено удар 2 FPV дронами (2 вибухи), артобстріл (2 вибухи), обстріли з мінометів (7 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано удар 1 FPV дроном (1 вибух), обстріли з артилерії (18 вибухів), міномету (3 вибухи).
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів).
- Свеська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади
- Зноб-Новгородська громада: були мінометний обстріл (3 вибухи) та артобстріл (6 вибухів).
- Дружбівська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи) та наніс удар 2 FPV дронами (2 вибухи).
- Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів).
- Глухівська громада: нанесено удари FPV дронами (2 вибухи).
- Білопільська громада: росіяни били з артилерії (4 вибухи).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль