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Дев’ять громад Сумщини зазнали російських обстрілів протягом дня

Російські обстріли Сумщини 3 липня

Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 80 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зокрема обстрілів зазнали:

  • Краснопільська громада: здійснено удар 2 FPV дронами (2 вибухи), артобстріл (2 вибухи), обстріли з мінометів (7 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано удар 1 FPV дроном (1 вибух), обстріли з артилерії (18 вибухів), міномету (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів).
  • Свеська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади
  • Зноб-Новгородська громада: були мінометний обстріл (3 вибухи) та артобстріл (6 вибухів).
  • Дружбівська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи) та наніс удар 2 FPV дронами (2 вибухи).
  • Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів).
  • Глухівська громада: нанесено удари FPV дронами (2 вибухи).
  • Білопільська громада: росіяни били з артилерії (4 вибухи).

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Автор: 

обстріл (29105) Сумська область (3862)


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