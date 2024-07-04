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Новини Війна
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Чоловік та жінка загинули внаслідок обстрілів Запорізької області, 1 особу поранено

Наслідки російських обстрілів Запорізької області

Протягом доби окупанти завдали 391 удару по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілів у Василівському районі загинув чоловік, у Пологівському - жінку. Ще один чоловіка дістав поранення внаслідок удару по Запорізькому району.

"Війська рф здійснили 2 авіаційні удари по Новоандріївці. 177 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Успенівку та Новопавлівку. 12 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Новоандріївку. 200 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Плавнів", - йдеться в повідомленнні.

Також надійшло12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Читайте: Рашисти збирають біометричні дані жителів окупованих територій для посилення контролю, - Федоров

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обстріл (29105) Запорізька область (3731) Федоров Іван (651)


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