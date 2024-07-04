Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 547 470 осіб (+1200 за добу), 8132 танки, 14 777 артсистем, 15 600 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 547 470 російських загарбників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Так, з 24.02.22 по 04.07.24 втрати російських загарбників орієнтовно склали:
- особового складу - близько 547470 (+1200) осіб;
- танків - 8132 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 15600 (+17) од;
- артилерійських систем - 14777 (+65) од;
- РСЗВ - 1115 (+0) од;
- засоби ППО - 878 (+2) од;
- літаків - 360 (+0) од;
- гелікоптерів - 326 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11694 (+26);
- крилаті ракети - 2342 (+6);
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- кораблі /катери - 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19923 (+73) од;
- спеціальна техніка - 2468 (+4).
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170! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Арта 65!, броня 26, логістика 73!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 547 000!!! це більше, ніж таке місто, як Кемєрово. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 12 000! рил.