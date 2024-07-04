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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 547 470 осіб (+1200 за добу), 8132 танки, 14 777 артсистем, 15 600 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати окупантів за 3 липня 2024 року

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 547 470 російських загарбників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Так, з 24.02.22 по 04.07.24 втрати російських загарбників орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 547470 (+1200) осіб;
  • танків - 8132 (+9) од;
  • бойових броньованих машин - 15600 (+17) од;
  • артилерійських систем - 14777 (+65) од;
  • РСЗВ - 1115 (+0) од;
  • засоби ППО - 878 (+2) од;
  • літаків - 360 (+0) од;
  • гелікоптерів - 326 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11694 (+26);
  • крилаті ракети - 2342 (+6);
  •  
  • кораблі /катери - 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19923 (+73) од;
  • спеціальна техніка - 2468 (+4).

Дивіться: Все в могилах російських загарбників: очевидець показав цвинтар у Саратові. ВIДЕО

Втрати окупантів за 3 липня 2024 року

Автор: 

армія рф (17801) Генштаб ЗС (6763) ліквідація (4069) знищення (7542)


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Слава ЗСУ.
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04.07.2024 07:37 Відповісти
"По одному из довоенных расчетов, кризис восприятия потерь в РФ начнется после 80 000 погибших. Еще работать и работать" (Лёха Абдрестович, 07.05.2022)
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04.07.2024 07:58 Відповісти
Коли вже в рашиських чортів закінчится залізяччя їх знищоють а вони лізуть ? ворог діє тупо цинічно свідомо вбиває наше мирне инаселення ,руйнує міста і села ,а де відповідь по рашистану чи терористичних лднр ?
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04.07.2024 08:21 Відповісти
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04.07.2024 08:23 Відповісти
М'ясо, арта, логістика.
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04.07.2024 08:32 Відповісти
Минув 3784 день москальсько-української війни.
170! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Арта 65!, броня 26, логістика 73!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 547 000!!! це більше, ніж таке місто, як Кемєрово. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 12 000! рил.
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04.07.2024 08:53 Відповісти
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04.07.2024 08:58 Відповісти
 
 