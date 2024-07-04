Доба на Херсонщині: 1 особа загинула, 7 поранено. Росіяни били по житлових кварталах

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині відомо про 1 жертву, 7 осіб дістали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

Протягом доби російські окупанти обстріляли Антонівку, Садове, Станіслав, Комишани, Клапаю, Широку Балку, Приозерне, Олександрівку, Микільське, Дар'ївку, Тягинку, Дудчани, Золоту Балку, Качкарівку, Бургунку, Монастирське, Миколаївку, Одрадокам'янку, Зміївку, Львове, Козацьке та Херсон.

Внаслідок ударів по житлових кварталах пошкоджено 2 багатоповерхівки та 37 приватних будинків. Зафіксовано влучання в навчальний заклад та газопроводи, пошкоджений приватний автомобіль.

1 особа загинула, а 7 дістали поранення.

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