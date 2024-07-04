Додаткові засоби ППО та артилерія підвищать можливості ЗСУ на полі бою, - Зеленський про новий пакет допомоги від США
Президент Володимир Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам за новий пакет військової допомоги, який був оголошений напередодні, 3 липня.
Про це глава держави написав на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячний Джо Байдену, обом партіям Конгресу та всьому американському народу за сьогоднішні пакети військової допомоги", - зазначив він.
Президент наголосив, що додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерія, протитанкове озброєння й інші критично важливі речі, а також кошти на закупівлю ракет для Patriot та NASAMS "посилять наших воїнів і підвищать можливості ЗСУ на полі бою".
"Ми розраховуємо на подальшу допомогу США, яка зміцнить обороноздатність України й дасть нам змогу ефективно протистояти російській агресії та захистити наш народ від російського терору", - додав Зеленський.
Нагадаємо, у середу, 3 липня, уряд США оголосив про виділення нового значного пакету оборонної допомоги Україні, який включатиме ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інші озброєння.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нє, я розумію, що в гонитві цього недолугого за рейтингами те все є, але зараз воно про це не скаже, бо, знову ж таки, рейтинги, але цей диктор вже реально дістав своїми щоденними пусто-порожніми хриплосиками!