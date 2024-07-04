Додаткові засоби ППО та артилерія підвищать можливості ЗСУ на полі бою, - Зеленський про новий пакет допомоги від США

Президент Володимир Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам за новий пакет військової допомоги, який був оголошений напередодні, 3 липня.

Про це глава держави написав на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний Джо Байдену, обом партіям Конгресу та всьому американському народу за сьогоднішні пакети військової допомоги", - зазначив він.

Президент наголосив, що додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерія, протитанкове озброєння й інші критично важливі речі, а також кошти на закупівлю ракет для Patriot та NASAMS "посилять наших воїнів і підвищать можливості ЗСУ на полі бою".

"Ми розраховуємо на подальшу допомогу США, яка зміцнить обороноздатність України й дасть нам змогу ефективно протистояти російській агресії та захистити наш народ від російського терору", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, у середу, 3 липня, уряд США оголосив про виділення нового значного пакету оборонної допомоги Україні, який включатиме ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інші озброєння.