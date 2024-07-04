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Новини
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Додаткові засоби ППО та артилерія підвищать можливості ЗСУ на полі бою, - Зеленський про новий пакет допомоги від США

Зеленський про новий пакет допомоги від США

Президент Володимир Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам за новий пакет військової допомоги, який був оголошений напередодні, 3 липня. 

Про це глава держави написав на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний Джо Байдену, обом партіям Конгресу та всьому американському народу за сьогоднішні пакети військової допомоги", - зазначив він. 

Президент наголосив, що додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерія, протитанкове озброєння й інші критично важливі речі, а також кошти на закупівлю ракет для Patriot та NASAMS "посилять наших воїнів і підвищать можливості ЗСУ на полі бою".

"Ми розраховуємо на подальшу допомогу США, яка зміцнить обороноздатність України й дасть нам змогу ефективно протистояти російській агресії та захистити наш народ від російського терору", - додав Зеленський. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На саміті НАТО США оголосять більше способів військової підтримки України, - посол Брінк 

Нагадаємо,  у середу, 3 липня, уряд США оголосив про виділення нового значного пакету оборонної допомоги Україні, який включатиме ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інші озброєння.

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) США (23360) допомога і підтримка (1165)


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В наших можновладців у кожного мабуть своя платформа для письма. Зеленський пише на платформі Х , Єрмак мабуть на платформі У, а Арахамія на платформі Й .
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04.07.2024 09:40 Відповісти
А як же бітум, шатли, м'ясо і шампури? А як же оте все "нагнітання істерики" західними ЗМІ і "дешевий піар" опозиції?
Нє, я розумію, що в гонитві цього недолугого за рейтингами те все є, але зараз воно про це не скаже, бо, знову ж таки, рейтинги, але цей диктор вже реально дістав своїми щоденними пусто-порожніми хриплосиками!
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04.07.2024 10:05 Відповісти
Додаткові системи ППО тільки підсилюють Київ та його 5-6 ефективних менеджерів які страждають від щоденних бомбардувань КАБами та ракетами,а інші міста просто стирають з лиця землі,гинуть жінки та діти.А їм просто насрати
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04.07.2024 10:58 Відповісти
 
 