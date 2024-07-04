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Новини Війна
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На Житомирщині через падіння уламків "шахедів" виникла пожежа у приватному будинку: постраждала жінка

Житомирщину атакували ударні дрони вночі 4 липня 

Через падіння уламків збитих ударних дронів вночі у Житомирській області спалахнула пожежа в одному з приватних будинків.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі під час повітряної атаки сили ППО над територією Житомирщини, за попередньою інформацією, знищили три дрони-камікадзе типу Shahed.

"Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС. Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні. Їй надається необхідна допомога", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили 21 з 22 "шахедів", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА 

Раніше повідомлялося, що російські окупанти рано вранці здійснили пуск БПЛА. Сили ППО працювали на Київщині.

На Чернігівщині є влучання в один із об’єктів енергетичної системи.

Автор: 

безпілотник (4322) обстріл (29105) Житомирська область (1284)


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