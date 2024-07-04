На Житомирщині через падіння уламків "шахедів" виникла пожежа у приватному будинку: постраждала жінка

Через падіння уламків збитих ударних дронів вночі у Житомирській області спалахнула пожежа в одному з приватних будинків.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі під час повітряної атаки сили ППО над територією Житомирщини, за попередньою інформацією, знищили три дрони-камікадзе типу Shahed.

"Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС. Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні. Їй надається необхідна допомога", - зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти рано вранці здійснили пуск БПЛА. Сили ППО працювали на Київщині.

На Чернігівщині є влучання в один із об’єктів енергетичної системи.