ФДМУ продав Усть-Дунайський торговий порт компанії, пов’язаній з проросійським бізнесменом Івановим, - ЗМІ

Фонд держмайна продав Міжнародний торговий порт Усть-Дунайськ компанії, пов’язаній із проросійським бізнесменом Андрієм Івановим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Hromadske.

За даними журналістів, у січні 2023 року порт Усть-Дунайськ продали на аукціоні за 200 млн грн. У серпні 2023 угоду фіналізували. Компанія "Еліксир-Україна" стала повноправною власницею порту.

Як з'ясували ЗМІ, власник "Еліксир-Україна" Валерій Віхренко і досі пов'язаний із проросійським бізнесменом Андрієм Івановим - засновником холдингу "Трансшип"

"Це група компаній, яка впродовж багатьох років займалася перевалкою та перевезенням вантажів у портах Чорного моря, і забезпечувала буксирне обслуговування. Після окупації Криму тамтешня компанія Іванова була перереєстрована за російським законодавством і продовжила роботу у рф. Впродовж багатьох років компанії групи Андрія Іванова фігурували в розслідуваннях СБУ про незаконне перевезення людей з окупованого Криму до материкової України", - йдеться в матеріалі.

Чинний власник порту Усть-Дунайськ Валерій Віхренко у розмові із журналістами заперечив будь-які зв'язки з Івановим, проте визнав, що купує його бізнес.

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"Дивіться, я не приховую, що я у пана Іванова викупляю елеватор "Струмок". Людина продає свій бізнес. Я в нього викупляю елеватор "Струмок", бо він продає ... Він сьогодні розпродає все, от все він розпродає і закриває свій бізнес в Україні", - сказав Віхренко.

Також журналісти з'ясували, що після приватизації колишнього державного порту Усть-Дунайськ його майно отримала в оренду компанія "Краншип" із холдингу "Трансшип" проросійського бізнесмена з Одеси Андрія Іванова.

У розпорядженні ЗМІ опинилася угода про оренду портового майна, укладена між компаніями "Еліксир-Україна" та "Краншип" у вересні 2023 року. Згодом "Еліксир" також передав "Краншипу" право забудовника щодо цього об’єкта.

"На початку 2023 року ТОВ "Еліксир-Україна" Валерія Віхренка купило Міжнародний торговий порт Усть-Дунайськ на аукціоні у Фонду державного майна за 200 мільйонів гривень. Однією з умов участі в аукціоні була відсутність зв’язків із росією", - йдеться в розслідуванні.

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Андрій Іванов у розмові зі ЗМІ стверджував, що пішов із бізнесу і заперечував, що "Краншип" працював у порту Кілія у 2023 році: "Я пішов із бізнесу, я пенсіонер. Сьогодні мого бізнесу немає взагалі. Я весь бізнес продаю".

Водночас, встановили автори матеріалу, насправді "Краншип" отримав портові споруди в оренду у 2023 році. Уже через кілька місяців під час обшуку Нацполіції, який проводили в межах розслідування справи про експорт "чорного зерна", в порту було вилучено сотні транспортних накладних "Краншипу". Тобто компанія активно перевантажувала зерно в порту у 2023 році.

Порт Усть-Дунайськ на сьогодні має єдиний майданчик у містечку Кілія, на якому обробляється приблизно пів мільйона тонн вантажів на рік, здебільшого зернових. Після вторгнення росії в Україну на певний час цей порт став стратегічним активом, оскільки порти Одеси, Миколаєва та Херсона зупинили свою роботу і основний потік експорту України було спрямовано через дунайські порти.

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