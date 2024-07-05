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Новини
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ФДМУ продав Усть-Дунайський торговий порт компанії, пов’язаній з проросійським бізнесменом Івановим, - ЗМІ

Державний порт на Одещині продали компанії, пов’язаній із проросійським бізнесменом

Фонд держмайна продав Міжнародний торговий порт Усть-Дунайськ компанії, пов’язаній із проросійським бізнесменом Андрієм Івановим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Hromadske.

За даними журналістів, у січні 2023 року порт Усть-Дунайськ продали на аукціоні за 200 млн грн. У серпні 2023 угоду фіналізували. Компанія "Еліксир-Україна" стала повноправною власницею порту. 

Як з'ясували ЗМІ, власник "Еліксир-Україна" Валерій Віхренко і досі пов'язаний із проросійським бізнесменом Андрієм Івановим - засновником холдингу "Трансшип"

"Це група компаній, яка впродовж багатьох років займалася перевалкою та перевезенням вантажів у портах Чорного моря, і забезпечувала буксирне обслуговування. Після окупації Криму тамтешня компанія Іванова була перереєстрована за російським законодавством і продовжила роботу у рф. Впродовж багатьох років компанії групи Андрія Іванова фігурували в розслідуваннях СБУ про незаконне перевезення людей з окупованого Криму до материкової України", - йдеться в матеріалі.

Чинний власник порту Усть-Дунайськ Валерій Віхренко у розмові із журналістами заперечив будь-які зв'язки з Івановим, проте визнав, що купує його бізнес.

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"Дивіться, я не приховую, що я у пана Іванова викупляю елеватор "Струмок". Людина продає свій бізнес. Я в нього викупляю елеватор "Струмок", бо він продає ... Він сьогодні розпродає все, от все він розпродає і закриває свій бізнес в Україні", - сказав Віхренко.

Також журналісти з'ясували, що після приватизації колишнього державного порту Усть-Дунайськ його майно отримала в оренду компанія "Краншип" із холдингу "Трансшип" проросійського бізнесмена з Одеси Андрія Іванова.

У розпорядженні ЗМІ опинилася угода про оренду портового майна, укладена між компаніями "Еліксир-Україна" та "Краншип" у вересні 2023 року. Згодом "Еліксир" також передав "Краншипу" право забудовника щодо цього об’єкта.

"На початку 2023 року ТОВ "Еліксир-Україна" Валерія Віхренка купило Міжнародний торговий порт Усть-Дунайськ на аукціоні у Фонду державного майна за 200 мільйонів гривень. Однією з умов участі в аукціоні була відсутність зв’язків із росією", - йдеться в розслідуванні.

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Андрій Іванов у розмові зі ЗМІ стверджував, що пішов із бізнесу і заперечував, що "Краншип" працював у порту Кілія у 2023 році: "Я пішов із бізнесу, я пенсіонер. Сьогодні мого бізнесу немає взагалі. Я весь бізнес продаю".

Водночас, встановили автори матеріалу, насправді "Краншип" отримав портові споруди в оренду у 2023 році. Уже через кілька місяців під час обшуку Нацполіції, який проводили в межах розслідування справи про експорт "чорного зерна", в порту було вилучено сотні транспортних накладних "Краншипу". Тобто компанія активно перевантажувала зерно в порту у 2023 році.

Порт Усть-Дунайськ на сьогодні має єдиний майданчик у містечку Кілія, на якому обробляється приблизно пів мільйона тонн вантажів на рік, здебільшого зернових. Після вторгнення росії в Україну на певний час цей порт став стратегічним активом, оскільки порти Одеси, Миколаєва та Херсона зупинили свою роботу і основний потік експорту України було спрямовано через дунайські порти.

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Автор: 

Одеська область (3292) порт (2057) ФДМУ (1612)


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Топ коментарі
+10
Нічого дивного. Послідовно і потужно, і точно не випадково.
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05.07.2024 09:52 Відповісти
+8
Усіх причасних до гори ногами на ліхтарі а майно на зсу
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05.07.2024 09:55 Відповісти
+7
Позолотили рученята у опі.
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05.07.2024 09:55 Відповісти
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Нічого дивного. Послідовно і потужно, і точно не випадково.
показати весь коментар
05.07.2024 09:52 Відповісти
Усіх причасних до гори ногами на ліхтарі а майно на зсу
показати весь коментар
05.07.2024 09:55 Відповісти
Позолотили рученята у опі.
показати весь коментар
05.07.2024 09:55 Відповісти
кому війна, а кому мать родна. зєлєбобіки грьобані.
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05.07.2024 10:01 Відповісти
На кого працює ця влада антимайдану ? вже всі знають хто вони.
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05.07.2024 10:01 Відповісти
ФДМУ- посібники рашистів і зрадники українського народу
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05.07.2024 10:03 Відповісти
Мисліть глобально. Це потужний крок від незламного Лідера
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05.07.2024 10:11 Відповісти
З 2014 року в Україні, напевно єдиній країні світу, анульовано повноваження Генеральної Прокуратури, відтоді контролювати порушення Закону майже неможливо. Будь-яке порушення вже законне просто тому, що законність чи незаконність визначати вже нікому.
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05.07.2024 10:16 Відповісти
Ось вам і приклад дій, з під тишка, отого ухилянта-СРАТЬєха з єрмаком!!
ФДМУ, тільки формально злампічили це діяння!! Умеров знає, як це робити… Тому і Чечетов, добровільно,… мабуть сам,… пішли з балкону!!!…
Московіти, через свого Оманського, так і продовжують керувати, так званою, «владою» в Україні, і під час її окупації!
Прострочений, уперто гадить Україні, під контролем окупантів!!
20$ є 20$????
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05.07.2024 10:19 Відповісти
чхати їм на ті правила та умови, коли на кону такі гроші... всі ці фонди-шмонди маму рідну продадуть кацапам, за гарні гроші й ніхто нічого не буде перевіряти, всі ці умови, то для лохів, які у все це вірять...
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05.07.2024 10:22 Відповісти
Оманські домовленості виконуються. Кацапи тут знову все скуплять.
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05.07.2024 11:16 Відповісти
 
 