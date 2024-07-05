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ФГИУ продал Усть-Дунайский торговый порт компании, связанной с пророссийским бизнесменом Ивановым, - СМИ

Державний порт на Одещині продали компанії, пов’язаній із проросійським бізнесменом

Фонд госимущества продал Международный торговый порт Усть-Дунайск компании, связанной с пророссийским бизнесменом Андреем Ивановым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Hromadske.

По данным журналистов, в январе 2023 года порт Усть-Дунайск продали на аукционе за 200 млн грн. В августе 2023 года сделку финализировали. Компания "Эликсир-Украина" стала полноправной владелицей порта.

Как выяснили СМИ, владелец "Эликсир-Украина" Валерий Вихренко до сих пор связан с пророссийским бизнесменом Андреем Ивановым - основателем холдинга "Трансшип". Действующий владелец порта Усть-Дунайск Валерий Вихренко в разговоре с журналистами отрицал какие-либо связи с Ивановым, однако признал, что покупает его бизнес.

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"Смотрите, я не скрываю, что я у господина Иванова выкупаю элеватор "Струмок". Человек продает свой бизнес. Я у него выкупаю элеватор "Струмок", потому что он продает ... Он сегодня распродает все, вот все он распродает и закрывает свой бизнес в Украине", - сказал Вихренко.

Также журналисты выяснили, что после приватизации бывшего государственного порта Усть-Дунайск его имущество получила в аренду компания "Краншип" из холдинга "Трансшип" пророссийского бизнесмена из Одессы Андрея Иванова.

В распоряжении СМИ оказалось соглашение об аренде портового имущества, заключенное между компаниями "Эликсир-Украина" и "Краншип" в сентябре 2023 года. Впоследствии "Эликсир" также передал "Краншипу" право застройщика по этому объекту.

"В начале 2023 года ООО "Эликсир-Украина" Валерия Вихренко купило Международный торговый порт Усть-Дунайск на аукционе у Фонда государственного имущества за 200 миллионов гривен. Одним из условий участия в аукционе было отсутствие связей с Россией.

Компания "Краншип", которая позже получила контроль над имуществом порта, входит в холдинг "Трансшип" Андрея Иванова. Это группа компаний, которая на протяжении многих лет занималась перевалкой и перевозкой грузов в портах Черного моря и обеспечивала буксирное обслуживание. После оккупации Крыма тамошняя компания Иванова была перерегистрирована по российскому законодательству и продолжила работу в РФ", - говорится в расследовании.

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Андрей Иванов в разговоре со СМИ утверждал, что ушел из бизнеса и отрицал, что "Краншип" работал в порту Килия в 2023 году: "Я ушел из бизнеса, я пенсионер. Сегодня моего бизнеса нет вообще. Я весь бизнес продаю".

В то же время, установили авторы материала, на самом деле "Краншип" получил портовые сооружения в аренду в 2023 году. Уже через несколько месяцев во время обыска Нацполиции, который проводили в рамках расследования дела об экспорте "черного зерна", в порту были изъяты сотни транспортных накладных "Краншипа". То есть компания активно перегружала зерно в порту в 2023 году.

Порт Усть-Дунайск на сегодня имеет единственную площадку в городке Килия, на которой обрабатывается примерно полмиллиона тонн грузов в год, в основном - зерновых. После вторжения России в Украину на время этот порт стал стратегическим активом, поскольку порты Одессы, Николаева и Херсона остановили свою работу и основной поток экспорта Украины был направлен через дунайские порты.

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Автор: 

Одесская область (3637) порт (739) ФГИУ (664)


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Топ комментарии
+10
Нічого дивного. Послідовно і потужно, і точно не випадково.
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05.07.2024 09:52 Ответить
+8
Усіх причасних до гори ногами на ліхтарі а майно на зсу
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05.07.2024 09:55 Ответить
+7
Позолотили рученята у опі.
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05.07.2024 09:55 Ответить
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Нічого дивного. Послідовно і потужно, і точно не випадково.
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05.07.2024 09:52 Ответить
Усіх причасних до гори ногами на ліхтарі а майно на зсу
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05.07.2024 09:55 Ответить
Позолотили рученята у опі.
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05.07.2024 09:55 Ответить
кому війна, а кому мать родна. зєлєбобіки грьобані.
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05.07.2024 10:01 Ответить
На кого працює ця влада антимайдану ? вже всі знають хто вони.
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05.07.2024 10:01 Ответить
ФДМУ- посібники рашистів і зрадники українського народу
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05.07.2024 10:03 Ответить
Мисліть глобально. Це потужний крок від незламного Лідера
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05.07.2024 10:11 Ответить
З 2014 року в Україні, напевно єдиній країні світу, анульовано повноваження Генеральної Прокуратури, відтоді контролювати порушення Закону майже неможливо. Будь-яке порушення вже законне просто тому, що законність чи незаконність визначати вже нікому.
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05.07.2024 10:16 Ответить
Ось вам і приклад дій, з під тишка, отого ухилянта-СРАТЬєха з єрмаком!!
ФДМУ, тільки формально злампічили це діяння!! Умеров знає, як це робити… Тому і Чечетов, добровільно,… мабуть сам,… пішли з балкону!!!…
Московіти, через свого Оманського, так і продовжують керувати, так званою, «владою» в Україні, і під час її окупації!
Прострочений, уперто гадить Україні, під контролем окупантів!!
20$ є 20$????
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05.07.2024 10:19 Ответить
чхати їм на ті правила та умови, коли на кону такі гроші... всі ці фонди-шмонди маму рідну продадуть кацапам, за гарні гроші й ніхто нічого не буде перевіряти, всі ці умови, то для лохів, які у все це вірять...
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05.07.2024 10:22 Ответить
Оманські домовленості виконуються. Кацапи тут знову все скуплять.
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05.07.2024 11:16 Ответить
 
 