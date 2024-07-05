ФГИУ продал Усть-Дунайский торговый порт компании, связанной с пророссийским бизнесменом Ивановым, - СМИ

Фонд госимущества продал Международный торговый порт Усть-Дунайск компании, связанной с пророссийским бизнесменом Андреем Ивановым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Hromadske.

По данным журналистов, в январе 2023 года порт Усть-Дунайск продали на аукционе за 200 млн грн. В августе 2023 года сделку финализировали. Компания "Эликсир-Украина" стала полноправной владелицей порта.

Как выяснили СМИ, владелец "Эликсир-Украина" Валерий Вихренко до сих пор связан с пророссийским бизнесменом Андреем Ивановым - основателем холдинга "Трансшип". Действующий владелец порта Усть-Дунайск Валерий Вихренко в разговоре с журналистами отрицал какие-либо связи с Ивановым, однако признал, что покупает его бизнес.

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"Смотрите, я не скрываю, что я у господина Иванова выкупаю элеватор "Струмок". Человек продает свой бизнес. Я у него выкупаю элеватор "Струмок", потому что он продает ... Он сегодня распродает все, вот все он распродает и закрывает свой бизнес в Украине", - сказал Вихренко.

Также журналисты выяснили, что после приватизации бывшего государственного порта Усть-Дунайск его имущество получила в аренду компания "Краншип" из холдинга "Трансшип" пророссийского бизнесмена из Одессы Андрея Иванова.

В распоряжении СМИ оказалось соглашение об аренде портового имущества, заключенное между компаниями "Эликсир-Украина" и "Краншип" в сентябре 2023 года. Впоследствии "Эликсир" также передал "Краншипу" право застройщика по этому объекту.

"В начале 2023 года ООО "Эликсир-Украина" Валерия Вихренко купило Международный торговый порт Усть-Дунайск на аукционе у Фонда государственного имущества за 200 миллионов гривен. Одним из условий участия в аукционе было отсутствие связей с Россией.

Компания "Краншип", которая позже получила контроль над имуществом порта, входит в холдинг "Трансшип" Андрея Иванова. Это группа компаний, которая на протяжении многих лет занималась перевалкой и перевозкой грузов в портах Черного моря и обеспечивала буксирное обслуживание. После оккупации Крыма тамошняя компания Иванова была перерегистрирована по российскому законодательству и продолжила работу в РФ", - говорится в расследовании.

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Андрей Иванов в разговоре со СМИ утверждал, что ушел из бизнеса и отрицал, что "Краншип" работал в порту Килия в 2023 году: "Я ушел из бизнеса, я пенсионер. Сегодня моего бизнеса нет вообще. Я весь бизнес продаю".

В то же время, установили авторы материала, на самом деле "Краншип" получил портовые сооружения в аренду в 2023 году. Уже через несколько месяцев во время обыска Нацполиции, который проводили в рамках расследования дела об экспорте "черного зерна", в порту были изъяты сотни транспортных накладных "Краншипа". То есть компания активно перегружала зерно в порту в 2023 году.

Порт Усть-Дунайск на сегодня имеет единственную площадку в городке Килия, на которой обрабатывается примерно полмиллиона тонн грузов в год, в основном - зерновых. После вторжения России в Украину на время этот порт стал стратегическим активом, поскольку порты Одессы, Николаева и Херсона остановили свою работу и основной поток экспорта Украины был направлен через дунайские порты.

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