Вибухи пролунали у Миргороді на Полтавщині

Під час повітряної тривоги у Миргороді пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Полтавщині курсом на Кіровоградщину.

За даними ЗМІ, у Миргородській громаді пролунав вибух.

Станом на 10:39 повідомили про повторні вибухи.

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