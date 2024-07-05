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Новини Війна
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Вибухи пролунали у Миргороді на Полтавщині

Вибух пролунав у Миргороді

Під час повітряної тривоги у Миргороді пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Полтавщині курсом на Кіровоградщину.

За даними ЗМІ, у Миргородській громаді пролунав вибух.

Станом на 10:39 повідомили про повторні вибухи.

Читайте: Ракетний удар по Полтавщині 3 липня: загинув працівник "Укргазвидобування", ще троє - поранені

Автор: 

Миргород (61) обстріл (29195) Полтавська область (1141)


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Топ коментарі
+7
Ніяких висновків не зроблено?(((
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05.07.2024 10:42 Відповісти
+6
И опять там висит развед.дрон...
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05.07.2024 10:29 Відповісти
+6
Предатели успели самолеты под удар подкотить?
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05.07.2024 10:44 Відповісти
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И опять там висит развед.дрон...
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05.07.2024 10:29 Відповісти
Опять по аэродрому чтоле?
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05.07.2024 10:31 Відповісти
Ніяких висновків не зроблено?(((
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05.07.2024 10:42 Відповісти
Ні, бо це вже втретє за останні 30 днів
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05.07.2024 14:22 Відповісти
Предатели успели самолеты под удар подкотить?
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05.07.2024 10:44 Відповісти
Що ти мелеш???

ти хоч в курсі хто підганяє чи навпаки?

скільки пілотів з Миргорода загинули в боях - чого про них не згадаєш?

тріпло диванне
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05.07.2024 11:33 Відповісти
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05.07.2024 13:20 Відповісти
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05.07.2024 13:22 Відповісти
Без коригувальників ждунів ригоАНАЛЬНИХ та уточнення результатів ПОПЕРЕДНІХ обстрілів, так не проходить!!
Ну хотьпаржом, відпрацьовує гроші..
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05.07.2024 10:58 Відповісти
Ви дивні тут
які корегувальники по аеродрому ? Все і без них видно з розвідувальних дронів
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05.07.2024 11:34 Відповісти
Спостерігаймо, як незначними, на вигляд ЗАПИТАННЯМИ, орки будуть витягувати ІНФОРМАЦІЮ про результати обстрілів, з вчЬоних ИксПерДунів!!!….
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05.07.2024 11:01 Відповісти
Дайте більше ППО у місто Києв,там люди страждають від щоденних бомбардувань КАБами та ракетами,а інші міста ще три-чотири роки зачекають,не на часі ще
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05.07.2024 11:23 Відповісти
стесняюсь спросить - это новый разведывательный дрон или тот, с прошлого раза, до сих пор летает ?
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05.07.2024 13:20 Відповісти
 
 