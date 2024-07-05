Вибухи пролунали у Миргороді на Полтавщині
Під час повітряної тривоги у Миргороді пролунали вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Полтавщині курсом на Кіровоградщину.
За даними ЗМІ, у Миргородській громаді пролунав вибух.
Станом на 10:39 повідомили про повторні вибухи.
Топ коментарі
+7 Isolda Peres
показати весь коментар05.07.2024 10:42 Відповісти Посилання
+6 Виталий #548501
показати весь коментар05.07.2024 10:29 Відповісти Посилання
+6 Salvador Dali
показати весь коментар05.07.2024 10:44 Відповісти Посилання
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ти хоч в курсі хто підганяє чи навпаки?
скільки пілотів з Миргорода загинули в боях - чого про них не згадаєш?
тріпло диванне
Ну хотьпаржом, відпрацьовує гроші..
які корегувальники по аеродрому ? Все і без них видно з розвідувальних дронів