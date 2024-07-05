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Новости Война
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Взрыв прогремел в Миргороде на Полтавщине

Вибух пролунав у Миргороді

Во время воздушной тревоги в Миргороде прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах предупредили о скоростной цели на Полтавщине курсом на Кировоградщину.

По данным СМИ, в Миргородской громаде прогремел взрыв.

Также читайте: Ракетный удар по Полтавщине 3 июля: погиб работник "Укргаздобычи", еще трое - ранены

По состоянию на 10.39 сообщили о повторных взрывах.

Автор: 

Миргород (61) обстрел (27820) Полтавская область (1185)


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Топ комментарии
+7
Ніяких висновків не зроблено?(((
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05.07.2024 10:42 Ответить
+6
И опять там висит развед.дрон...
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05.07.2024 10:29 Ответить
+6
Предатели успели самолеты под удар подкотить?
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05.07.2024 10:44 Ответить
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И опять там висит развед.дрон...
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05.07.2024 10:29 Ответить
Опять по аэродрому чтоле?
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05.07.2024 10:31 Ответить
Ніяких висновків не зроблено?(((
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05.07.2024 10:42 Ответить
Ні, бо це вже втретє за останні 30 днів
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05.07.2024 14:22 Ответить
Предатели успели самолеты под удар подкотить?
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05.07.2024 10:44 Ответить
Що ти мелеш???

ти хоч в курсі хто підганяє чи навпаки?

скільки пілотів з Миргорода загинули в боях - чого про них не згадаєш?

тріпло диванне
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05.07.2024 11:33 Ответить
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05.07.2024 13:20 Ответить
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05.07.2024 13:22 Ответить
Без коригувальників ждунів ригоАНАЛЬНИХ та уточнення результатів ПОПЕРЕДНІХ обстрілів, так не проходить!!
Ну хотьпаржом, відпрацьовує гроші..
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05.07.2024 10:58 Ответить
Ви дивні тут
які корегувальники по аеродрому ? Все і без них видно з розвідувальних дронів
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05.07.2024 11:34 Ответить
Спостерігаймо, як незначними, на вигляд ЗАПИТАННЯМИ, орки будуть витягувати ІНФОРМАЦІЮ про результати обстрілів, з вчЬоних ИксПерДунів!!!….
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05.07.2024 11:01 Ответить
Дайте більше ППО у місто Києв,там люди страждають від щоденних бомбардувань КАБами та ракетами,а інші міста ще три-чотири роки зачекають,не на часі ще
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05.07.2024 11:23 Ответить
стесняюсь спросить - это новый разведывательный дрон или тот, с прошлого раза, до сих пор летает ?
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05.07.2024 13:20 Ответить
 
 