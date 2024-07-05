Взрыв прогремел в Миргороде на Полтавщине
Во время воздушной тревоги в Миргороде прогремел взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели на Полтавщине курсом на Кировоградщину.
По данным СМИ, в Миргородской громаде прогремел взрыв.
По состоянию на 10.39 сообщили о повторных взрывах.
Топ комментарии
+7 Isolda Peres
показать весь комментарий05.07.2024 10:42 Ответить Ссылка
+6 Виталий #548501
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+6 Salvador Dali
показать весь комментарий05.07.2024 10:44 Ответить Ссылка
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ти хоч в курсі хто підганяє чи навпаки?
скільки пілотів з Миргорода загинули в боях - чого про них не згадаєш?
тріпло диванне
Ну хотьпаржом, відпрацьовує гроші..
які корегувальники по аеродрому ? Все і без них видно з розвідувальних дронів