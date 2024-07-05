Взрыв прогремел в Миргороде на Полтавщине

Во время воздушной тревоги в Миргороде прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах предупредили о скоростной цели на Полтавщине курсом на Кировоградщину.

По данным СМИ, в Миргородской громаде прогремел взрыв.

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По состоянию на 10.39 сообщили о повторных взрывах.