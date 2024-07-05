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Новини Війна
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Нам не потрібен Мінськ-3. Ми маємо знайти надійне рішення для сталого миру в Україні, - Столтенберг

Єнс Столтенберг про переговори України та Росії

Україна має суверенне право визначати умови, за яких можуть відбуватися переговори про завершення війни.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції напередодні Вашингтонського саміту НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

За його словами, це виключно суверенне право України - визначати умови, за яких можуть відбуватися переговори з Росією про припинення війни.

Водночас, наголосив Столтенберг, вся попередня поведінка Росії говорить про те, що не можна допускати чогось на кшталт "Мінська -3".

Натомість "потрібно знайти надійне рішення для сталого миру", додав генсек НАТО.

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Автор: 

Столтенберг Єнс (1596) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+16
помилка ?
після розрома після Іловайська
після роззрома під Дебальцево ?

ці Мінськи дали час створити Порошенко Нову Армію, яка зустріла рашистів 24.02.24 р. !!!

це визнали і Оланд з Меркель, які там були присутні - Порошенко виграв час
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05.07.2024 15:23 Відповісти
+9
Чтобы понять для чего прошлой власти нужен был "Минск", нужно использовать голову не только для того, чтобы в нее есть.
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05.07.2024 15:24 Відповісти
+8
Дурні ніколи цього не зрозуміють та не визнають. Фактично Порох переграв *****.
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05.07.2024 15:26 Відповісти
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Сталии мир - це Украіна в НАТО - шо тут гадати
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05.07.2024 15:17 Відповісти
Із одночасним розміщенням в Україні носіїв ЯЗ країн НАТО - пускових із ракетами, бомбардувальників та військових кораблів
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05.07.2024 15:22 Відповісти
украъна може вступити в нато тільки якщо переможе росію.
а забезпечувати перемогу над росією нам ніхто не збирається - байден боїться ескалації.
він за сереце хватався, коли україна звільнила херсон - боявся, що росія буде вже бити яо.
він, коли україна звільнила харківську область - боявся, що росія вже застосує яо.

він дає зброю, якої хватає тільки для оборони. він не дасть зброї, щоб хватило для наступу.

8 бригад стоять неозброєних. бо америка дозовано дає зброю. боїться, що ми раптом станемо сильнішими за росію і підемо в наступ.

ніхто не буде ризикувати ядерним взривом в світі за ради якогось там звільнення українськиї територій.
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05.07.2024 15:36 Відповісти
путін добився свого з допомогою яо.

виходить, що, в кого є яо, той може робити, що захоче.

і ми дураки, що відмовились від яо в 1994 році.

хоча є одне рішення. якщо нам захід поверне яо. росія порушила будапештський меморандум - значить ми маємо право повернути ядерний статус.

росія дала білорусі яо - і відповідь захід мав би надати україні яо.

і тоді путін зразу перестав би говорити про ядерний удар по україні. він про це говорить, тому що зняє, що не буде ядерного удару у відповідь.

але щоб таке здійснити - на заході мають бути рішучі лідери. там зараз немає ні одного рішучого лідера.
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05.07.2024 16:34 Відповісти
Не знаю як вам, але нам він точно не потрібний. Мінськ із самого свого початку був великою помилкою попередньої влади.
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05.07.2024 15:17 Відповісти
Куди тому Мінську братися до Стамбулу ?....Враховуючи, що Стамбул задовільняв і Пукіна і преЗЕдента.....
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05.07.2024 15:22 Відповісти
помилка ?
після розрома після Іловайська
після роззрома під Дебальцево ?

ці Мінськи дали час створити Порошенко Нову Армію, яка зустріла рашистів 24.02.24 р. !!!

це визнали і Оланд з Меркель, які там були присутні - Порошенко виграв час
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05.07.2024 15:23 Відповісти
Дурні ніколи цього не зрозуміють та не визнають. Фактично Порох переграв *****.
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05.07.2024 15:26 Відповісти
Мемуари Олланда: «Я розчавлю вас!» - кричав Путін на Порошенка

«Я швидко зрозумів, що Путін хоче виграти час і відтермінувати припинення вогню на якомога пізніший час, щоб дати змогу сепаратистам оточити українську армію та завоювати додаткові позиції.....

Порошенко з Путіним постійно підвищували голос один на одного. Російський президент був так рознервувався, що став погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві. Це виказало, що російські війська на Сході України є. Путін спохопився та взяв себе в руки».
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05.07.2024 15:28 Відповісти
Напевно Столтенберг - малограмотний і взагалі не володіє інформацією. )
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05.07.2024 15:29 Відповісти
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05.07.2024 15:34 Відповісти
Не помилка. Тепер інакша ситуація. Тоді влада використала час на озброєння. А тепер, те, що просувають Зельониє, дасть змогу Кацапії наростити ударні сили. А влада буде скаженими темпами розкрадати бюджет, а не посилювати оборону.
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05.07.2024 17:05 Відповісти
Великою помилкою?! Ах ти мразота, а що треба було в штикову на москалів йти?! Курва ти ******! Сподіваюсь ти з окопа це пишеш!
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05.07.2024 15:24 Відповісти
Чтобы понять для чего прошлой власти нужен был "Минск", нужно использовать голову не только для того, чтобы в нее есть.
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05.07.2024 15:24 Відповісти
Зараз на Вас налетять порохоботи, а їх переконати дохлий номер, простіше віруючому доказати що Бога немає =) Для всіх остальних що Мінськ, що Стамбул - договори капітуляції
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05.07.2024 16:42 Відповісти
Звісно йому не потрібен якийсь мир. Не його ж сини проливають кров на фронті.
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05.07.2024 15:19 Відповісти
А чого тут дивного? Їх тесля у нас вважається Богом, а їх тупий дегенерат прєзідєнтом...
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05.07.2024 15:27 Відповісти
я звичайно за перемогу і за вихід України на кордони 1991 року.

але, як видно по діям америки, вони такого не підтримують, немає у них рішення, щоб україна вийшла на свої кордони.

америка дає тільки стільки зброї, щоб ми могли стримувати росію, але не дає зброї в такому об'ємі, щоб ми могли піти в наступ.

для них, якщо україна піде в наступ, то це ескалація, і путін може використати яо.

хоча на словах байден говорить, що підтримує український план.

то, якщо америка не бажає нам забезпечувати перемогу, то смисл тоді продовжувати таку війну? у нас щороку гине щонайменше 50 000 людей. і ще америка говорить про 10 років такої війни...

тоді краще вже йти на переговори.

зеленський має зібрати західних лідерів і спробувати вмовити їх прийняти рішення, що україна все таки має перемогти і відвоювати свої території. і щоб захід наконєц-то поставив нам зброю, необхудну для наступу.

якщо захід не прийме такого рішення, і позиция у них буде незмінна, що україна має просто стояти в обороні роками і не пускати далі росію, щоб росія не дійшла до кордонів нато - то смисл нам далі вести таку віну? тоді треба домовлятися. але не погоджуватися на неприйнятні для нас умови.
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05.07.2024 15:29 Відповісти
"треба домовлятися. але не погоджуватися на неприйнятні для нас умови"
Це як? І з ким домовлятися? З ******?
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05.07.2024 15:38 Відповісти
ну ***** царь русских рабов
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05.07.2024 15:40 Відповісти
Ок, не хочете Мінськ-3, то не допустіть влаштувати Зєрмакам Стамбул-2, і допоможіть швидше влаштувати Мацква-1.
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05.07.2024 15:32 Відповісти
Воно ж очевидне - негайне прийняття України в НАТО і ЄС.
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05.07.2024 15:37 Відповісти
приймають підконтрольні україні території. а з окупованими що робити?
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05.07.2024 15:58 Відповісти
Поки що і підконтрольні не приймають
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05.07.2024 16:44 Відповісти
Ввести миротоворчі війська
заборонити агресору блокувати
таке рішення ООН
, бо це логічно
Будуть кацапи стріляти по військах ООН?
Привести до тями міжнародне право
і наказати агресору вийти
з окупованих земель чужої країни.
Не вийдуть -провести міжнародний трибунал
і засудити ліліпута до смертної кари.
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05.07.2024 15:41 Відповісти
ссуть
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05.07.2024 15:55 Відповісти
Мінська три точно не буде, буде інше місто і договір яким де юре закріплять захоплені землі за кацапами, хоч це і дуже не подобається мамкиним диванним военампатріотам які готові воювати до кордонів 91 чи розвалу параші..
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05.07.2024 15:54 Відповісти
Єдине рішення миру в Україні - це негайне членство в НАТО.

Вони там що цензор не читають? Ми про це вже скільки років тут кажемо.
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05.07.2024 15:54 Відповісти
А Зельониє все рівно зроблять по своєму. "Мир, дружба, ягель болотний, да проста пєрєстать стрєлять! І можем красть всьо, что єшчо осталось!"
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05.07.2024 16:56 Відповісти
 
 