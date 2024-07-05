Нам не потрібен Мінськ-3. Ми маємо знайти надійне рішення для сталого миру в Україні, - Столтенберг

Україна має суверенне право визначати умови, за яких можуть відбуватися переговори про завершення війни.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції напередодні Вашингтонського саміту НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, це виключно суверенне право України - визначати умови, за яких можуть відбуватися переговори з Росією про припинення війни.

Водночас, наголосив Столтенберг, вся попередня поведінка Росії говорить про те, що не можна допускати чогось на кшталт "Мінська -3".

Натомість "потрібно знайти надійне рішення для сталого миру", додав генсек НАТО.

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