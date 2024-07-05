Нам не нужен Минск-3. Мы должны найти надежное решение для устойчивого мира в Украине, - Столтенберг
Украина имеет суверенное право определять условия, при которых могут происходить переговоры о завершении войны.
Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции накануне Вашингтонского саммита НАТО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, это исключительно суверенное право Украины - определять условия, при которых могут происходить переговоры с Россией о прекращении войны.
В то же время, подчеркнул Столтенберг, все предыдущее поведение России говорит о том, что нельзя допускать чего-то вроде "Минска-3".
Вместо этого "нужно найти надежное решение для устойчивого мира", добавил генсек НАТО.
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+16 Dust
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+9 Vasya Kirpych #484960
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+8 Tychus Findlay
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а забезпечувати перемогу над росією нам ніхто не збирається - байден боїться ескалації.
він за сереце хватався, коли україна звільнила херсон - боявся, що росія буде вже бити яо.
він, коли україна звільнила харківську область - боявся, що росія вже застосує яо.
він дає зброю, якої хватає тільки для оборони. він не дасть зброї, щоб хватило для наступу.
8 бригад стоять неозброєних. бо америка дозовано дає зброю. боїться, що ми раптом станемо сильнішими за росію і підемо в наступ.
ніхто не буде ризикувати ядерним взривом в світі за ради якогось там звільнення українськиї територій.
виходить, що, в кого є яо, той може робити, що захоче.
і ми дураки, що відмовились від яо в 1994 році.
хоча є одне рішення. якщо нам захід поверне яо. росія порушила будапештський меморандум - значить ми маємо право повернути ядерний статус.
росія дала білорусі яо - і відповідь захід мав би надати україні яо.
і тоді путін зразу перестав би говорити про ядерний удар по україні. він про це говорить, тому що зняє, що не буде ядерного удару у відповідь.
але щоб таке здійснити - на заході мають бути рішучі лідери. там зараз немає ні одного рішучого лідера.
після розрома після Іловайська
після роззрома під Дебальцево ?
ці Мінськи дали час створити Порошенко Нову Армію, яка зустріла рашистів 24.02.24 р. !!!
це визнали і Оланд з Меркель, які там були присутні - Порошенко виграв час
«Я швидко зрозумів, що Путін хоче виграти час і відтермінувати припинення вогню на якомога пізніший час, щоб дати змогу сепаратистам оточити українську армію та завоювати додаткові позиції.....
Порошенко з Путіним постійно підвищували голос один на одного. Російський президент був так рознервувався, що став погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві. Це виказало, що російські війська на Сході України є. Путін спохопився та взяв себе в руки».
але, як видно по діям америки, вони такого не підтримують, немає у них рішення, щоб україна вийшла на свої кордони.
америка дає тільки стільки зброї, щоб ми могли стримувати росію, але не дає зброї в такому об'ємі, щоб ми могли піти в наступ.
для них, якщо україна піде в наступ, то це ескалація, і путін може використати яо.
хоча на словах байден говорить, що підтримує український план.
то, якщо америка не бажає нам забезпечувати перемогу, то смисл тоді продовжувати таку війну? у нас щороку гине щонайменше 50 000 людей. і ще америка говорить про 10 років такої війни...
тоді краще вже йти на переговори.
зеленський має зібрати західних лідерів і спробувати вмовити їх прийняти рішення, що україна все таки має перемогти і відвоювати свої території. і щоб захід наконєц-то поставив нам зброю, необхудну для наступу.
якщо захід не прийме такого рішення, і позиция у них буде незмінна, що україна має просто стояти в обороні роками і не пускати далі росію, щоб росія не дійшла до кордонів нато - то смисл нам далі вести таку віну? тоді треба домовлятися. але не погоджуватися на неприйнятні для нас умови.
Це як? І з ким домовлятися? З ******?
заборонити агресору блокувати
таке рішення ООН
, бо це логічно
Будуть кацапи стріляти по військах ООН?
Привести до тями міжнародне право
і наказати агресору вийти
з окупованих земель чужої країни.
Не вийдуть -провести міжнародний трибунал
і засудити ліліпута до смертної кари.
Вони там що цензор не читають? Ми про це вже скільки років тут кажемо.