Працівниця житомирської лікарні за винагороду допомогла перемогти у 22 тендерах - їй оголошено про підозру

У Житомирі працівницю КП "Лікарня № 1" підозрюють у корупційних схемах з тендерами на 150 тисяч гривень: вона допомогла перемогти у 22 тендерах потрібним людям. Підозрюваній загрожує до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру працівниці КП "Лікарня № 1" Житомирської ради, яка була уповновженою із закупівель у медзакладі та за винагороду допомагала учасникам тендеру виграти його (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

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Протизаконні дії підозрюваної

Встановлено, що підозрювана брала гроші за вплив на керівництво лікарні під час проведення 22 публічних закупівель виробів медичного призначення у період з лютого 2022 року по листопад 2023 року.



З її допомогою у цих тендерах перемогли двоє фізичних осіб-підприємців.



Зазначається, що за допомогу "помічниця" отримувала на свою картку та картку свого чоловіка винагороду. Загалом перерахували майже 150 тисяч гривень.

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"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років", - повідомляють у прокуратурі.