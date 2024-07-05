Працівниця житомирської лікарні за винагороду допомогла перемогти у 22 тендерах - їй оголошено про підозру
У Житомирі працівницю КП "Лікарня № 1" підозрюють у корупційних схемах з тендерами на 150 тисяч гривень: вона допомогла перемогти у 22 тендерах потрібним людям. Підозрюваній загрожує до 5 років ув'язнення.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру працівниці КП "Лікарня № 1" Житомирської ради, яка була уповновженою із закупівель у медзакладі та за винагороду допомагала учасникам тендеру виграти його (ч. 2 ст. 369-2 КК України).
Протизаконні дії підозрюваної
Встановлено, що підозрювана брала гроші за вплив на керівництво лікарні під час проведення 22 публічних закупівель виробів медичного призначення у період з лютого 2022 року по листопад 2023 року.
З її допомогою у цих тендерах перемогли двоє фізичних осіб-підприємців.
Зазначається, що за допомогу "помічниця" отримувала на свою картку та картку свого чоловіка винагороду. Загалом перерахували майже 150 тисяч гривень.
"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років", - повідомляють у прокуратурі.
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А яку посаду займала "працівниця", що могла "впливати на керівництво лікарні" аж 22 рази?
Гадаю, що вона працювала санітаркою. А керівництво навіть не підозрювала, що на нього впливають.
І скільки (не років, а $) ця "впливова особа" отримає за те, що взяла все на себе?
Бо їх керівники, ще часів кучмарика, так і не можуть пояснити ЗМІ, звідки у них та їх родичів, з посадового окладу держслужбовця (голова НацдержСлужби- тільки очима лупає з усією службою), і цілі майнові комплекси з'явилися, як у того ж, «чєснага комуніста» РЯБЧЕНКА з дачною віллою у Середземному морі!?!?
Це, в Україні, ціла каста - голови ФДМУ! Чечетов із Семенюк, це підтвердити, могли б… Але ж, ота КАСТА, їм і сприяла, їх злету на висоту..
Це мабуть, татаров показав приклад, як можливого сценарію розвитку подій, у отих «дивних бізнесменів» та ФОПів їх жінок з мільйонами прибутків за два роки, за спинами «чесних» нардепів з ВРУ…
Бо строки їх сидіння, з 21 травня завершилися, як не крути з бухгалтером у ДУСі!