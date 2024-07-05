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Новини Боротьба з корупцією
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Працівниця житомирської лікарні за винагороду допомогла перемогти у 22 тендерах - їй оголошено про підозру

Працівниця житомирської лікарні допомогла виграти у 22 тендерах за винагороду

У Житомирі працівницю КП "Лікарня № 1" підозрюють у корупційних схемах з тендерами на 150 тисяч гривень: вона допомогла перемогти у 22 тендерах потрібним людям. Підозрюваній загрожує до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру працівниці КП "Лікарня № 1" Житомирської ради, яка була уповновженою із закупівель у медзакладі та за винагороду допомагала учасникам тендеру виграти його (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

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Протизаконні дії підозрюваної

Встановлено, що підозрювана брала гроші за вплив на керівництво лікарні під час проведення 22 публічних закупівель виробів медичного призначення у період з лютого 2022 року по листопад 2023 року.

З її допомогою у цих тендерах перемогли двоє фізичних осіб-підприємців.

Зазначається, що за допомогу "помічниця" отримувала на свою картку та картку свого чоловіка винагороду. Загалом перерахували майже 150 тисяч гривень.

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"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років", - повідомляють у прокуратурі.

Автор: 

Житомир (582) тендер (2423) підозра (787)


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Топ коментарі
+3
Стісняюсь спитать:
А яку посаду займала "працівниця", що могла "впливати на керівництво лікарні" аж 22 рази?
Гадаю, що вона працювала санітаркою. А керівництво навіть не підозрювала, що на нього впливають.
І скільки (не років, а $) ця "впливова особа" отримає за те, що взяла все на себе?
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05.07.2024 15:26 Відповісти
+2
Хоть би у такій боротьбі, та не забули про ОТІ, «чесні тендери» у ФДМУ!!
Бо їх керівники, ще часів кучмарика, так і не можуть пояснити ЗМІ, звідки у них та їх родичів, з посадового окладу держслужбовця (голова НацдержСлужби- тільки очима лупає з усією службою), і цілі майнові комплекси з'явилися, як у того ж, «чєснага комуніста» РЯБЧЕНКА з дачною віллою у Середземному морі!?!?
Це, в Україні, ціла каста - голови ФДМУ! Чечетов із Семенюк, це підтвердити, могли б… Але ж, ота КАСТА, їм і сприяла, їх злету на висоту..
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05.07.2024 15:28 Відповісти
+2
таки працівники є в кожній області. І як ім не бути, якщо ці "перемоги" замовляє саме керівництво області. І закупівля мед. товарів "у друзів" ще не саме великий злочин. Під привідом "оптимізації" передають лікувальні заклади в оренду приватним клінікам
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05.07.2024 15:40 Відповісти
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05.07.2024 15:22 Відповісти
Стісняюсь спитать:
А яку посаду займала "працівниця", що могла "впливати на керівництво лікарні" аж 22 рази?
Гадаю, що вона працювала санітаркою. А керівництво навіть не підозрювала, що на нього впливають.
І скільки (не років, а $) ця "впливова особа" отримає за те, що взяла все на себе?
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05.07.2024 15:26 Відповісти
та ясне діло що то була бухгалтерша...ну не керівник же їй богу.
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05.07.2024 15:51 Відповісти
Стопудово санітарка Галя з хірургії )
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05.07.2024 16:00 Відповісти
Хоть би у такій боротьбі, та не забули про ОТІ, «чесні тендери» у ФДМУ!!
Бо їх керівники, ще часів кучмарика, так і не можуть пояснити ЗМІ, звідки у них та їх родичів, з посадового окладу держслужбовця (голова НацдержСлужби- тільки очима лупає з усією службою), і цілі майнові комплекси з'явилися, як у того ж, «чєснага комуніста» РЯБЧЕНКА з дачною віллою у Середземному морі!?!?
Це, в Україні, ціла каста - голови ФДМУ! Чечетов із Семенюк, це підтвердити, могли б… Але ж, ота КАСТА, їм і сприяла, їх злету на висоту..
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05.07.2024 15:28 Відповісти
А потім брик додолу.
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05.07.2024 15:59 Відповісти
150 тисяч це корупція і 5 років вязниці, а вкрадені мільйони-мільярди, це під заставу
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05.07.2024 15:34 Відповісти
Бо мільярд - це не корупція. Це - держкерування.
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05.07.2024 16:31 Відповісти
таки працівники є в кожній області. І як ім не бути, якщо ці "перемоги" замовляє саме керівництво області. І закупівля мед. товарів "у друзів" ще не саме великий злочин. Під привідом "оптимізації" передають лікувальні заклади в оренду приватним клінікам
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05.07.2024 15:40 Відповісти
Спочатку посадіть Льоху Золотое Яйцо
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05.07.2024 15:51 Відповісти
Якщо всі стоятимуть в черзі за ним, то ніхто ніколи не сяде.
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05.07.2024 16:02 Відповісти
Так у викриваннях і за отих катлєт з ВРУ, «дивно якось» ще й ЗАБУДУТЬ, з млн доларів готівки по тумбочкам та під кроватями!!

Це мабуть, татаров показав приклад, як можливого сценарію розвитку подій, у отих «дивних бізнесменів» та ФОПів їх жінок з мільйонами прибутків за два роки, за спинами «чесних» нардепів з ВРУ…
Бо строки їх сидіння, з 21 травня завершилися, як не крути з бухгалтером у ДУСі!
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05.07.2024 16:17 Відповісти
 
 