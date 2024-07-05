Сотрудница житомирской больницы за вознаграждение помогла победить в 22 тендерах - ей сообщили о подозрении
В Житомире работницу КП "Больница №1" подозревают в коррупционных схемах с тендерами на 150 тысяч гривен: она помогла победить в 22 тендерах нужным людям. Подозреваемой грозит до 5 лет заключения.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщино о подозрении работнице КП "Больница №1" Житомирского совета, которая была уполномоченной по закупкам в медучреждении и за вознаграждение помогала участникам тендера выиграть его (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
Противозаконные действия подозреваемой
Установлено, что подозреваемая брала деньги за влияние на руководство больницы при проведении 22 публичных закупок изделий медицинского назначения в период с февраля 2022 года по ноябрь 2023 года.
С ее помощью в этих тендерах победили двое физических лиц-предпринимателей.
Отмечается, что за помощь "помощница" получала на свою карточку и карточку своего мужа вознаграждение. В общем перечислили почти 150 тысяч гривен.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - сообщают в прокуратуре.
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А яку посаду займала "працівниця", що могла "впливати на керівництво лікарні" аж 22 рази?
Гадаю, що вона працювала санітаркою. А керівництво навіть не підозрювала, що на нього впливають.
І скільки (не років, а $) ця "впливова особа" отримає за те, що взяла все на себе?
Бо їх керівники, ще часів кучмарика, так і не можуть пояснити ЗМІ, звідки у них та їх родичів, з посадового окладу держслужбовця (голова НацдержСлужби- тільки очима лупає з усією службою), і цілі майнові комплекси з'явилися, як у того ж, «чєснага комуніста» РЯБЧЕНКА з дачною віллою у Середземному морі!?!?
Це, в Україні, ціла каста - голови ФДМУ! Чечетов із Семенюк, це підтвердити, могли б… Але ж, ота КАСТА, їм і сприяла, їх злету на висоту..
Це мабуть, татаров показав приклад, як можливого сценарію розвитку подій, у отих «дивних бізнесменів» та ФОПів їх жінок з мільйонами прибутків за два роки, за спинами «чесних» нардепів з ВРУ…
Бо строки їх сидіння, з 21 травня завершилися, як не крути з бухгалтером у ДУСі!