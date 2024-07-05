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Новости Борьба с коррупцией
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Сотрудница житомирской больницы за вознаграждение помогла победить в 22 тендерах - ей сообщили о подозрении

Працівниця житомирської лікарні допомогла виграти у 22 тендерах за винагороду

В Житомире работницу КП "Больница №1" подозревают в коррупционных схемах с тендерами на 150 тысяч гривен: она помогла победить в 22 тендерах нужным людям. Подозреваемой грозит до 5 лет заключения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщино о подозрении работнице КП "Больница №1" Житомирского совета, которая была уполномоченной по закупкам в медучреждении и за вознаграждение помогала участникам тендера выиграть его (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

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Противозаконные действия подозреваемой

Установлено, что подозреваемая брала деньги за влияние на руководство больницы при проведении 22 публичных закупок изделий медицинского назначения в период с февраля 2022 года по ноябрь 2023 года.

С ее помощью в этих тендерах победили двое физических лиц-предпринимателей.

Отмечается, что за помощь "помощница" получала на свою карточку и карточку своего мужа вознаграждение. В общем перечислили почти 150 тысяч гривен.

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"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - сообщают в прокуратуре.

Автор: 

Житомир (688) тендер (669) подозрение (503)


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Топ комментарии
+3
Стісняюсь спитать:
А яку посаду займала "працівниця", що могла "впливати на керівництво лікарні" аж 22 рази?
Гадаю, що вона працювала санітаркою. А керівництво навіть не підозрювала, що на нього впливають.
І скільки (не років, а $) ця "впливова особа" отримає за те, що взяла все на себе?
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05.07.2024 15:26 Ответить
+2
Хоть би у такій боротьбі, та не забули про ОТІ, «чесні тендери» у ФДМУ!!
Бо їх керівники, ще часів кучмарика, так і не можуть пояснити ЗМІ, звідки у них та їх родичів, з посадового окладу держслужбовця (голова НацдержСлужби- тільки очима лупає з усією службою), і цілі майнові комплекси з'явилися, як у того ж, «чєснага комуніста» РЯБЧЕНКА з дачною віллою у Середземному морі!?!?
Це, в Україні, ціла каста - голови ФДМУ! Чечетов із Семенюк, це підтвердити, могли б… Але ж, ота КАСТА, їм і сприяла, їх злету на висоту..
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05.07.2024 15:28 Ответить
+2
таки працівники є в кожній області. І як ім не бути, якщо ці "перемоги" замовляє саме керівництво області. І закупівля мед. товарів "у друзів" ще не саме великий злочин. Під привідом "оптимізації" передають лікувальні заклади в оренду приватним клінікам
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05.07.2024 15:40 Ответить
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05.07.2024 15:22 Ответить
Стісняюсь спитать:
А яку посаду займала "працівниця", що могла "впливати на керівництво лікарні" аж 22 рази?
Гадаю, що вона працювала санітаркою. А керівництво навіть не підозрювала, що на нього впливають.
І скільки (не років, а $) ця "впливова особа" отримає за те, що взяла все на себе?
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05.07.2024 15:26 Ответить
та ясне діло що то була бухгалтерша...ну не керівник же їй богу.
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05.07.2024 15:51 Ответить
Стопудово санітарка Галя з хірургії )
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05.07.2024 16:00 Ответить
Хоть би у такій боротьбі, та не забули про ОТІ, «чесні тендери» у ФДМУ!!
Бо їх керівники, ще часів кучмарика, так і не можуть пояснити ЗМІ, звідки у них та їх родичів, з посадового окладу держслужбовця (голова НацдержСлужби- тільки очима лупає з усією службою), і цілі майнові комплекси з'явилися, як у того ж, «чєснага комуніста» РЯБЧЕНКА з дачною віллою у Середземному морі!?!?
Це, в Україні, ціла каста - голови ФДМУ! Чечетов із Семенюк, це підтвердити, могли б… Але ж, ота КАСТА, їм і сприяла, їх злету на висоту..
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05.07.2024 15:28 Ответить
А потім брик додолу.
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05.07.2024 15:59 Ответить
150 тисяч це корупція і 5 років вязниці, а вкрадені мільйони-мільярди, це під заставу
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05.07.2024 15:34 Ответить
Бо мільярд - це не корупція. Це - держкерування.
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05.07.2024 16:31 Ответить
таки працівники є в кожній області. І як ім не бути, якщо ці "перемоги" замовляє саме керівництво області. І закупівля мед. товарів "у друзів" ще не саме великий злочин. Під привідом "оптимізації" передають лікувальні заклади в оренду приватним клінікам
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05.07.2024 15:40 Ответить
Спочатку посадіть Льоху Золотое Яйцо
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05.07.2024 15:51 Ответить
Якщо всі стоятимуть в черзі за ним, то ніхто ніколи не сяде.
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05.07.2024 16:02 Ответить
Так у викриваннях і за отих катлєт з ВРУ, «дивно якось» ще й ЗАБУДУТЬ, з млн доларів готівки по тумбочкам та під кроватями!!

Це мабуть, татаров показав приклад, як можливого сценарію розвитку подій, у отих «дивних бізнесменів» та ФОПів їх жінок з мільйонами прибутків за два роки, за спинами «чесних» нардепів з ВРУ…
Бо строки їх сидіння, з 21 травня завершилися, як не крути з бухгалтером у ДУСі!
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05.07.2024 16:17 Ответить
 
 