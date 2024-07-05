Сотрудница житомирской больницы за вознаграждение помогла победить в 22 тендерах - ей сообщили о подозрении

В Житомире работницу КП "Больница №1" подозревают в коррупционных схемах с тендерами на 150 тысяч гривен: она помогла победить в 22 тендерах нужным людям. Подозреваемой грозит до 5 лет заключения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщино о подозрении работнице КП "Больница №1" Житомирского совета, которая была уполномоченной по закупкам в медучреждении и за вознаграждение помогала участникам тендера выиграть его (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

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Противозаконные действия подозреваемой

Установлено, что подозреваемая брала деньги за влияние на руководство больницы при проведении 22 публичных закупок изделий медицинского назначения в период с февраля 2022 года по ноябрь 2023 года.



С ее помощью в этих тендерах победили двое физических лиц-предпринимателей.



Отмечается, что за помощь "помощница" получала на свою карточку и карточку своего мужа вознаграждение. В общем перечислили почти 150 тысяч гривен.

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"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - сообщают в прокуратуре.