Сообщено о подозрении директору компании, продававшей военную амуницию, ввезенную под видом гумпомощи, - БЭБ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Директору общества, завозившего в Украину шлемы и бронежилеты под видом гуманитарной помощи якобы для нужд Нацгвардии и ВСУ, сообщено о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

Как отмечается, директор компании, чтобы получить льготы на ввоз товаров военного назначения, предоставлял таможенным органам поддельные письма с ложной информацией о конечном получателе. По документам амуниция предназначалась для воинской части Национальной гвардии Украины. Однако фактически импортированные защитные шлемы и баллистические плиты к бронежилетам воинской части не передавались. Их незаконно продавали через сеть специализированных магазинов, расположенных в нескольких регионах Украины и в сети Интернет.

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По данным следствия, подозреваемый в мае 2022 года под видом гуманитарной помощи импортировал на таможенную территорию Украины 1 тыс. защитных шлемов и 3 тыс. баллистических плит к бронежилетам.

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Сообщается, что во время обысков в офисных и складских помещениях и магазинах компании детективы БЭБ изъяли шлемы, баллистические плиты и бронежилеты разного класса защиты общей стоимостью более 40 млн гривен. Также были изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконную деятельность компании.

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Кроме того, установлено, что должностные лица общества при продаже амуниции уклонились от уплаты налогов на более 15 млн грн. На незаконно ввезенные товары, изъятые во время обыска, наложен арест.







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Сейчас директору общества сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога. Ему инкриминируют совершение мошенничества с финансовыми ресурсами и нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 Уголовного кодекса Украины).