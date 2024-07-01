Сообщено о подозрении директору компании, продававшей военную амуницию, ввезенную под видом гумпомощи, - БЭБ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Директору общества, завозившего в Украину шлемы и бронежилеты под видом гуманитарной помощи якобы для нужд Нацгвардии и ВСУ, сообщено о подозрении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
Как отмечается, директор компании, чтобы получить льготы на ввоз товаров военного назначения, предоставлял таможенным органам поддельные письма с ложной информацией о конечном получателе. По документам амуниция предназначалась для воинской части Национальной гвардии Украины. Однако фактически импортированные защитные шлемы и баллистические плиты к бронежилетам воинской части не передавались. Их незаконно продавали через сеть специализированных магазинов, расположенных в нескольких регионах Украины и в сети Интернет.
По данным следствия, подозреваемый в мае 2022 года под видом гуманитарной помощи импортировал на таможенную территорию Украины 1 тыс. защитных шлемов и 3 тыс. баллистических плит к бронежилетам.
Сообщается, что во время обысков в офисных и складских помещениях и магазинах компании детективы БЭБ изъяли шлемы, баллистические плиты и бронежилеты разного класса защиты общей стоимостью более 40 млн гривен. Также были изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконную деятельность компании.
Кроме того, установлено, что должностные лица общества при продаже амуниции уклонились от уплаты налогов на более 15 млн грн. На незаконно ввезенные товары, изъятые во время обыска, наложен арест.
Сейчас директору общества сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога. Ему инкриминируют совершение мошенничества с финансовыми ресурсами и нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 Уголовного кодекса Украины).
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