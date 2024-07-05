Росіяни скинули два КАБи на Селидове. П’ятеро людей загинули, восьмеро - поранені. ФОТОрепортаж
У пʼятницю, 5 липня, російські загарбники скинули на місто Селидове Донецької області дві керовані авіаційні бомби. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще восьмеро - поранені.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Щонайменше п'ятеро людей загинули та восьмеро поранено у Селидовому. Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби", - йдеться у дописі очільника ОВА.
За словами посадовця, ворожі КАБи влучили на територію підприємств. Пошкодження різного ступеня зазнали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці і промислова будівля.
Філашкін також закликав жителів евакуюватися до більш безпечних регіонів.
"Кожен день ми маємо нові й нові приклади російських воєнних злочинів на нашій землі. Ніхто не може почуватися в безпеці в Донецькій області. Закликаю знову і знову: не доводьте до крайнощів! Евакуюйтесь своєчасно!", - йдеться у повідомленні глави ОВА.
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Вихована таінтелігентна, мабуть, жінка…
А я пам'ятаю , як донбасянє під військову техніку ЗСУ кидались, яка їхала на лінію зіткнення з варняканнєм - "Зачем вы сюда к нам пришли?"... все це можна легко знайти в ЮТУБі.
А хіба не донбасянє 21 квітня 2019 року голосами майже в 90% проголосували за Вову Квартального, плюючись в Папередніка?
ГОСПОДЬ все побачив і прийняв своє рішення - кого карати за українофобські гріхи та не заважати САТАНІ виконати це покарання!
Змирись з рішенням ГОСПОДА та сам покайся після усвідомлення своїх гріхів!
Посмотри на карту голосования за Вову Квартального - чем больше за него там слабоумных проголосовало, тем больше этой области и влетает от Кремлёвского Черта. И наоборот - чем меньше голосов ЭТОТ получил - тем меньше области достается, а в Львовской области, где оказался наиболее адекватный избиратель, жизнь наиболее приближена к довоенной ( сам это наблюдал и мог сравнить обстановку во Львове с обстановкой в Харькове и Краматорске ).
Так , что ГОСПОДЬ, очевидно, тоже наблюдает за населением Украины и делает свои выводы по количеству грешников , которые должны страдать и искупать свой грех 30-летнего голосования за прорасейских кандидатов , а этот греховный контингент находится именно на Юго-Востоке Украине , который максимально разорен или оккупирован.
Не Господь КАБы закидывает в Украину, а Кремлёвский Черт, которому Господь просто не мешает карать непокаявшихся до сих пор грешников ... ведь Вова Квартальный до сих пор сидит в кресле Президента, хоть его 5-летка закончилась 20 мая, а грешников Юго-Востока, похоже, его кроваво-мародерская деятельность вполне устраивает ибо они удовлетворённо молчат под ракетами-шахедами-КАБами Кремлёвского Черта .
От би до 12-го коліна нестало їх... Щоб жодна лишня хромосома не мала можливості у небо піднятися ще рочків 147?