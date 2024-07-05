УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10670 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 834 17

Росіяни скинули два КАБи на Селидове. П’ятеро людей загинули, восьмеро - поранені. ФОТОрепортаж

У пʼятницю, 5 липня, російські загарбники скинули на місто Селидове Донецької області дві керовані авіаційні бомби. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще восьмеро - поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше п'ятеро людей загинули та восьмеро поранено у Селидовому. Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби", - йдеться у дописі очільника ОВА. 

За словами посадовця, ворожі КАБи влучили на територію підприємств. Пошкодження різного ступеня зазнали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці і промислова будівля.

Росіяни скинули два КАБи на Селидове . П'ятеро людей загинули, восьмеро - поранені.

Росіяни скинули два КАБи на Селидове . П'ятеро людей загинули, восьмеро - поранені.

Філашкін також закликав жителів евакуюватися до більш безпечних регіонів.

"Кожен день ми маємо нові й нові приклади російських воєнних злочинів на нашій землі. Ніхто не може почуватися в безпеці в Донецькій області. Закликаю знову і знову: не доводьте до крайнощів! Евакуюйтесь своєчасно!", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

обстріл

обстріл

Читайте також: Рашисти вдарили по селу Комар на Донеччині: Загинула жінка, 20 осіб поранено (оновлено)

Автор: 

обстріл (29195) Донецька область (8812)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Пока прибудут F-16 уже нечего будет им тут делать. Или ето специально ждут когда к власти в США и ЕС придут трампоиды и все заблокируют
показати весь коментар
05.07.2024 23:22 Відповісти
+5
А не час вже курських аеротерористів рівняти в нуль?
показати весь коментар
05.07.2024 23:20 Відповісти
+4
Радуйтесь даунБасяне. Все кто кричал гнилозубими ротами: Путін введі вайска. Дождались братанов из хрюкающего мірька. Получіте і распішітесь все ущімленные ізігомь.
показати весь коментар
05.07.2024 23:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А не час вже курських аеротерористів рівняти в нуль?
показати весь коментар
05.07.2024 23:20 Відповісти
у нас поки що нема дозволу бити по Халіно.
показати весь коментар
06.07.2024 00:43 Відповісти
Пока прибудут F-16 уже нечего будет им тут делать. Или ето специально ждут когда к власти в США и ЕС придут трампоиды и все заблокируют
показати весь коментар
05.07.2024 23:22 Відповісти
взагалі то ця проблема у більшій своїй частині вирішується і без f-16. Але нажаль в рішенні цієї проблеми ми залежим від наших партнерів, які надають нам зброю.
показати весь коментар
06.07.2024 00:51 Відповісти
По-перше, F-16 всього не вирішать. Та й орки "добре" вже пристосувалися нищити наші літаки на землі.
показати весь коментар
06.07.2024 11:15 Відповісти
У Селідово гадить та Убиває Українців, Сруськай міф від обмилка прутіна! Це мабуть, і подобається отій Лі Пен…
Вихована таінтелігентна, мабуть, жінка…
показати весь коментар
05.07.2024 23:25 Відповісти
Радуйтесь даунБасяне. Все кто кричал гнилозубими ротами: Путін введі вайска. Дождались братанов из хрюкающего мірька. Получіте і распішітесь все ущімленные ізігомь.
показати весь коментар
05.07.2024 23:40 Відповісти
Ти дбл, ***
показати весь коментар
05.07.2024 23:54 Відповісти
А що не так?
показати весь коментар
06.07.2024 00:17 Відповісти
А що так?
показати весь коментар
06.07.2024 00:46 Відповісти
А хіба в 2014 році більшість на Донбасі не верещала - "Путін, введи войска!"

А я пам'ятаю , як донбасянє під військову техніку ЗСУ кидались, яка їхала на лінію зіткнення з варняканнєм - "Зачем вы сюда к нам пришли?"... все це можна легко знайти в ЮТУБі.

А хіба не донбасянє 21 квітня 2019 року голосами майже в 90% проголосували за Вову Квартального, плюючись в Папередніка?

ГОСПОДЬ все побачив і прийняв своє рішення - кого карати за українофобські гріхи та не заважати САТАНІ виконати це покарання!

Змирись з рішенням ГОСПОДА та сам покайся після усвідомлення своїх гріхів!
показати весь коментар
06.07.2024 19:27 Відповісти
В донецкой за Писяграя проголосили 86%. В Днепропетровской тоже - 87%, в Запорожской - 86.25%, в Одесской - 87% , Харьковской - 86. Им тоже приготовиться? То Господь им будет кабы закидывать? А то, что Писяграй набрал большинство голосов во ВСЕХ кроме одной областях, вы знаете? А о том, что за него 63% военных голосили, вы слышали?
показати весь коментар
06.07.2024 23:47 Відповісти
А что им готовиться ... по ним и так Путло лупит вовсю или уже оккупировал часть области?!
Посмотри на карту голосования за Вову Квартального - чем больше за него там слабоумных проголосовало, тем больше этой области и влетает от Кремлёвского Черта. И наоборот - чем меньше голосов ЭТОТ получил - тем меньше области достается, а в Львовской области, где оказался наиболее адекватный избиратель, жизнь наиболее приближена к довоенной ( сам это наблюдал и мог сравнить обстановку во Львове с обстановкой в Харькове и Краматорске ).

Так , что ГОСПОДЬ, очевидно, тоже наблюдает за населением Украины и делает свои выводы по количеству грешников , которые должны страдать и искупать свой грех 30-летнего голосования за прорасейских кандидатов , а этот греховный контингент находится именно на Юго-Востоке Украине , который максимально разорен или оккупирован.
показати весь коментар
07.07.2024 09:40 Відповісти
Дополню предыдущий коммент .

Не Господь КАБы закидывает в Украину, а Кремлёвский Черт, которому Господь просто не мешает карать непокаявшихся до сих пор грешников ... ведь Вова Квартальный до сих пор сидит в кресле Президента, хоть его 5-летка закончилась 20 мая, а грешников Юго-Востока, похоже, его кроваво-мародерская деятельность вполне устраивает ибо они удовлетворённо молчат под ракетами-шахедами-КАБами Кремлёвского Черта .
показати весь коментар
07.07.2024 09:46 Відповісти
https://patrioty.org.ua/society/usi-khto-tam-voiuie-doveby-idy-dali-voiui-poky-ne-zdokhnesh-ty-dlia-mene-hda-v-odesi-zukhvalyi-fitnes-trener-pislia-vykhovnoi-besidy-z-aktyvistamy-znaishov-sobi-novu-robotu-cherez-ttsk-video-520677.html "Усі, хто там воює, дов****би. Іди далі воюй, поки не здохнеш. Ти для мене г**да": В Одесі зухвалий фітнес-тренер після виховної бесіди з активістами знайшов собі нову роботу через ТЦК (відео)"
показати весь коментар
07.07.2024 09:29 Відповісти
Скоти, молодняк тренують... Безпечно та результативно...
От би до 12-го коліна нестало їх... Щоб жодна лишня хромосома не мала можливості у небо піднятися ще рочків 147?
показати весь коментар
06.07.2024 00:08 Відповісти
 
 