Росіяни скинули два КАБи на Селидове. П’ятеро людей загинули, восьмеро - поранені. ФОТОрепортаж

У пʼятницю, 5 липня, російські загарбники скинули на місто Селидове Донецької області дві керовані авіаційні бомби. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще восьмеро - поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше п'ятеро людей загинули та восьмеро поранено у Селидовому. Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби", - йдеться у дописі очільника ОВА.

За словами посадовця, ворожі КАБи влучили на територію підприємств. Пошкодження різного ступеня зазнали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці і промислова будівля.

Філашкін також закликав жителів евакуюватися до більш безпечних регіонів.

"Кожен день ми маємо нові й нові приклади російських воєнних злочинів на нашій землі. Ніхто не може почуватися в безпеці в Донецькій області. Закликаю знову і знову: не доводьте до крайнощів! Евакуюйтесь своєчасно!", - йдеться у повідомленні глави ОВА.







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