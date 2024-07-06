Вчора окупанти запустили на Харківщину 19 КАБів

За минулу добу, 5 липня 2024 року, війська РФ ударили по Харківщині 19 КАБами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, сьогодні, 6 липня, о 03:58 в с. Курилівка Куп'янського району внаслідок обстрілу з використанням КАБ горіли господарча споруда, гараж та 2 авто. Пошкоджено 6 приватних домоволодінь.

Обстріли Харківщини за добу:

5 липня 17:00 Чугуївський район, с. Піщане. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.

15:00 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ, с. Ківшарівка, цивільне підприємство. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю.

13:00 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Новоосинове, Куп'янське лісове господарство, Сеньківське лісництво. Горіла хвойна підстилка на пл. 1,5 Га.

10:56 Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Слатине, приватне підприємство. Внаслідок обстрілу сталось загоряння даху складського приміщення, автомобільних шин.

Також читайте: Воїни ЗСУ продовжують зачищати від ворожої ДРГ с. Сотницький Козачок на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Бої на Харківщині

В ОВА також інформують, що на Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Глибокого та Липців. Три штурмові дії агресора успішно відбито українськими захисниками. Триває бій у двох локаціях в районі Глибокого. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки. Чотири атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Бій продовжується.