Вчора окупанти запустили на Харківщину 19 КАБів
За минулу добу, 5 липня 2024 року, війська РФ ударили по Харківщині 19 КАБами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ОВА, сьогодні, 6 липня, о 03:58 в с. Курилівка Куп'янського району внаслідок обстрілу з використанням КАБ горіли господарча споруда, гараж та 2 авто. Пошкоджено 6 приватних домоволодінь.
Обстріли Харківщини за добу:
- 5 липня 17:00 Чугуївський район, с. Піщане. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.
- 15:00 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ, с. Ківшарівка, цивільне підприємство. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю.
- 13:00 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Новоосинове, Куп'янське лісове господарство, Сеньківське лісництво. Горіла хвойна підстилка на пл. 1,5 Га.
- 10:56 Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Слатине, приватне підприємство. Внаслідок обстрілу сталось загоряння даху складського приміщення, автомобільних шин.
Бої на Харківщині
В ОВА також інформують, що на Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Глибокого та Липців. Три штурмові дії агресора успішно відбито українськими захисниками. Триває бій у двох локаціях в районі Глибокого. Ситуація контрольована.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки. Чотири атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Бій продовжується.
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Їй подобається, як воєнний злочинець прутін УБИВАЄ Українців!
Хто дєвушкаф нахарчовує, тому вони і дають … перевагу…
Ніякої палітікі, виключно грошенята!! Лі Пенша та Зеленський з завгоспом Оманським, мають багато спільного щодо свого відношення до України та Українців !!
Ось такий збіг, уподобань..