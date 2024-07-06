Вчера оккупанты запустили на Харьковщину 19 КАБов

За минувшие сутки, 5 июля 2024 года, войска РФ ударили по Харьковщине 19 КАБами.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, сегодня, 6 июля, в 03:58 в с. Куриловка Купянского района в результате обстрела с использованием КАБов горели хозяйственная постройка, гараж и 2 авто. Повреждены 6 частных домовладений.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

5 июля 17:00 Чугуевский район, с. Песчаное. В результате обстрела поврежден жилой дом.

15:00 Купянский р-н., Купянская ТГ, с. Ковшаровка, гражданское предприятие. В результате обстрела повреждено административное здание.

13:00 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Новоосиново, Купянское лесное хозяйство, Сеньковское лесничество. Горела хвойная подстилка на пл. 1,5 Га.

10:56 Харьковский р-н., Дергачевская ТГ, с. Слатино, частное предприятие. В результате обстрела произошло возгорание крыши складского помещения, автомобильных шин.

Смотрите: Войска РФ нанесли авиаудар по Волчанской громаде: погиб мужчина. ВИДЕО+ФОТО

Бои на Харьковщине

В ОВА также информируют, что на Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Глубокого и Липцев. Три штурмовые действия агрессора успешно отражены украинскими защитниками. Продолжается бой в двух локациях в районе Глубокого. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки. Четыре атаки противника уже успешно отражены Силами обороны. Бой продолжается.