РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10737 посетителей онлайн
Новости Война
837 2

Вчера оккупанты запустили на Харьковщину 19 КАБов

Наслідки атаки РФ на Харківщину

За минувшие сутки, 5 июля 2024 года, войска РФ ударили по Харьковщине 19 КАБами.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, сегодня, 6 июля, в 03:58 в с. Куриловка Купянского района в результате обстрела с использованием КАБов горели хозяйственная постройка, гараж и 2 авто. Повреждены 6 частных домовладений.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

  • 5 июля 17:00 Чугуевский район, с. Песчаное. В результате обстрела поврежден жилой дом.
  • 15:00 Купянский р-н., Купянская ТГ, с. Ковшаровка, гражданское предприятие. В результате обстрела повреждено административное здание.
  • 13:00 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Новоосиново, Купянское лесное хозяйство, Сеньковское лесничество. Горела хвойная подстилка на пл. 1,5 Га.
  • 10:56 Харьковский р-н., Дергачевская ТГ, с. Слатино, частное предприятие. В результате обстрела произошло возгорание крыши складского помещения, автомобильных шин.

Смотрите: Войска РФ нанесли авиаудар по Волчанской громаде: погиб мужчина. ВИДЕО+ФОТО

Бои на Харьковщине

В ОВА также информируют, что на Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Глубокого и Липцев. Три штурмовые действия агрессора успешно отражены украинскими защитниками. Продолжается бой в двух локациях в районе Глубокого. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки. Четыре атаки противника уже успешно отражены Силами обороны. Бой продолжается.

Автор: 

обстрел (27820) Харьковщина (5577) КАБ (388)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це обмилок-прутін, привітав кров'ю Українців оту Лі Пен!
Їй подобається, як воєнний злочинець прутін УБИВАЄ Українців!
Хто дєвушкаф нахарчовує, тому вони і дають … перевагу…
Ніякої палітікі, виключно грошенята!! Лі Пенша та Зеленський з завгоспом Оманським, мають багато спільного щодо свого відношення до України та Українців !!
Ось такий збіг, уподобань..
показать весь комментарий
06.07.2024 09:09 Ответить
Терор варварів проти мирного населення продовжуєтся ,свою неспроможність захопити території ці чорти відіграются на мирних громадянах ,це справжня здичавіла орда яка здатна лише вбивати і руйнувати ,що б ви виздихали разом з міжнародним злочинцем путіном.
показать весь комментарий
06.07.2024 09:47 Ответить
 
 