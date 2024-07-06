Новий прем’єр Британії Стармер заявив, що чекає на зустріч із Зеленським
Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що чекає на скору зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Про це Стармер написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Боротьба України з російською агресією, яка триває, має значення для всіх нас. Підтримка Великої Британії залишається непохитною. Я з нетерпінням чекаю скорої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Топ коментарі
+12 Деніс Войцеховський
показати весь коментар06.07.2024 12:18 Відповісти Посилання
+5 Dmitriy Prudko
показати весь коментар06.07.2024 12:27 Відповісти Посилання
+4 CrossFirenko
показати весь коментар06.07.2024 12:22 Відповісти Посилання
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Кит Стармер. Новый премьер-министр Великобритании.
Это имя станет кошмаром кремля.
Еще в начале войны Стармер чморил премьера Джонсона за «мягкость санкций», за робость и оптимизм.
За «малое понимание» того, насколько опасна россия для мира.
Затем Стармер рванул в Киев и Бучу.
Полагаю, для беглого портрета нового премьер-министра этих штрихов достаточно.
Стармер -атеист.
В отличии от всей тусовки политических воротил Запада он не боится распада россии, а «приветствует такой вариант».
Тут следует понимать, что именно страх «распада путинского Мордора» является основной причиной жалкого блеяния президентов, задержек оружия, и заигрывания с РФ.
Именно боязнь глобальной перетряски мира мешает собраться и сделать «темную» кремлевскому упырю.
Абсолютно ясно, что любая «непобеда» смертельна для путина. А его персональный крах включит те процессы, которые растрескают и к облечению всего мира, наконец, раскрошат россию.
У нового премьера этих детских страхов нет. Он понимает, что вопрос необходимо решать.
https://t.me/nevzorovtv/18423 Невзоров
хз, може й дійсно так професійно прикидається.
Хорошійкорисний русскій.
Так і треба сприймати. Поки за нас *******, хай бачиться у тепловізор.
Кір Стармер - юрист-правозахисник із маленького містечка на півдні Англії. Йому 61 рік. У політиці лише дев'ять років. Одружений з терапевткою Вікторією Александер, має сина і дочку.
Називає себе "вихідцем із робітничого класу". Його батько був слюсарем з виготовлення інструментів, а мати - медсестрою. Вона страждала від хвороби Стілла - рідкісного аутоімунного захворювання, через яке згодом не могла говорити й ходити.
Він ріс із неоплаченими рахунками та відключеним телефоном. За кордон сім'я не виїжджала, пише письменник Том Болдвін.
У школі був відмінником. Отримав хороші результати на тестах і вступив до елітної середньої школи. Грав на флейті та у футбол. Брати та сестри називали його "суперхлопчиком": одного разу він не дав ********* приклеїти дитину скотчем до надгробка.
Після школи Кір першим у родині вступив в університет - вивчав право в Лідсі, а пізніше в Оксфорді. У 1987-му став адвокатом і отримав спеціалізацію в галузі прав людини.
Ця робота привела його в країни Карибського басейну та Африки, де він захищав в'язнів, яким загрожувала смертна кара.
У 1990-х безоплатно допомагав активістам-веганам, яких McDonald's переслідував за розповсюдження листівок, що ставили під сумнів екологічні заяви гіганта швидкого харчування. Справа тривала десятиліття й стала однією з найдовших юридичних битв у британській історії. Завершилася нічиєюУ 2008-му Стармера призначили директором головної кримінальної прокуратури Англії та Уельсу. Керував першим британським судовим переслідуванням терористів Аль-Каїди. Лицарське звання отримав у 2014-му на знак визнання роботи в прокуратурі.
"Я зустріла Стармера на платформі поїзда для короткої поїздки в Мілтон-Кінз, це місто біля Лондона. Він власноруч віз валізу. Голос має тихий і рівний, манера невпевнена, майже сором'язлива. Якась жінка вигукнула: "Успіхів на виборах!" Він незручно глянув на неї, наче побачення зіпсував", - описує журналістка Politico зустріч із майбутнім прем'єром напередодні виборів.
Стармер має шанс відновити Британію як ключового партнера США в Європі. Це є пріоритетом для нового уряду. Останніми роками так звані особливі відносини загострилися, зокрема через Brexit, що зменшило британський вплив в Європі та поставило під загрозу мирну угоду в Північній Ірландії. Останній пункт особливо важливий для Байдена, який має ірландське походження.
У 2008-му Стармера призначили директором головної кримінальної прокуратури Англії та Уельсу. Керував першим британським судовим переслідуванням терористів Аль-Каїди. Лицарське звання отримав у 2014-му на знак визнання роботи в прокуратурі.
Походження та призначення цих грошей потрібно розслідувати в стосунку до можливого незаконного виведення грошей з "Приватбанку", переконані автори розслідування.
Прем'єрний показ їхнього фільму-розслідування "Офшор 95" відбувся в приміщенні Малої опери в Києві 3 жовтня.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58785902 Pandora Papers: у Путіна знайшли активи у Монако. Про що йдеться у розслідуванні офшорів https://www.bbc.com/ukrainian/podcasts/p09jsy3h/p09xbsk8 Подкаст. Чому ніхто не хоче бути олігархом
За кілька годин до події дирекція цього комунального закладу повідомила журналістам, що там відбувається ремонт і немає світла. Отже показ потрібно було переносити, попри вже підписану угоду та внесену оплату.
У ЗМІ з'явилася https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/3/7309241/ інформація про те, що чиновникам КМДА нібито подзвонив представник СБУ з вимогою відмовити в локації.
В СБУ https://news.liga.net/ua/politics/news/popytka-sryva-pokaza-filma-ofshor-95-sbu-otreagirovala-na-informatsiyu-o-prichastnosti заперечили будь-яку свою причетність до скасування прем'єрного показу фільму.
Зрештою, фільм таки показали в стінах Малої опери. Її керівництво змінило свою думку після втручання керівництва департаменту культури КМДА.
Розповідаємо, про що саме йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо" і як у ньому фігурують активи Володимира Зеленського та студії "Квартал-95".
Ми також намагаємося отримати коментарі про розслідування від Офісу президента та пресслужби "Кварталу-95".
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Це не бикувати йому, перед Борисом Джонсоном…
На той час він при посаді сидів, а на сьогодні, він з 21 травня, уже ФСЬО… Простий, звичайний громадянин, який чомусь бейкається, по коридорах на Банковій… Мабуть, отой єрмак, десь ключі від дверей посіяв, у піску в Омані… А зеленський це розуміє, він же десь там, у Кривому Розі, з правом знайомився? ?
поїде тусити до лондону, за наш рахунок.
цікаво, зе!поц, у своїй хаті живе, чи знімає люкс у центрі, за державний кошт?
Имеет атомный подводный флот.
Способна нанести удар в любую точку россии.
Россия без нефти - фраер без штанов.