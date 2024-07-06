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Новий прем’єр Британії Стармер заявив, що чекає на зустріч із Зеленським

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що чекає на скору зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це Стармер написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Боротьба України з російською агресією, яка триває, має значення для всіх нас. Підтримка Великої Британії залишається непохитною. Я з нетерпінням чекаю скорої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Стармер підтвердили непохитну підтримку України

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Автор: 

Велика Британія (5663) Зеленський Володимир (24358) Стармер Кір (221)


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Топ коментарі
+12
Тут таке є, але джерело - на любітєля:

Кит Стармер. Новый премьер-министр Великобритании.
Это имя станет кошмаром кремля.
Еще в начале войны Стармер чморил премьера Джонсона за «мягкость санкций», за робость и оптимизм.
За «малое понимание» того, насколько опасна россия для мира.
Затем Стармер рванул в Киев и Бучу.
Полагаю, для беглого портрета нового премьер-министра этих штрихов достаточно.

Стармер -атеист.
В отличии от всей тусовки политических воротил Запада он не боится распада россии, а «приветствует такой вариант».

Тут следует понимать, что именно страх «распада путинского Мордора» является основной причиной жалкого блеяния президентов, задержек оружия, и заигрывания с РФ.
Именно боязнь глобальной перетряски мира мешает собраться и сделать «темную» кремлевскому упырю.
Абсолютно ясно, что любая «непобеда» смертельна для путина. А его персональный крах включит те процессы, которые растрескают и к облечению всего мира, наконец, раскрошат россию.
У нового премьера этих детских страхов нет. Он понимает, что вопрос необходимо решать.

https://t.me/nevzorovtv/18423 Невзоров
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06.07.2024 12:18 Відповісти
+5
Можливо хоч він вправить мізки Зеленському. Розкаже як потрібно боротись з корупцією, мафією. Ще є час виправитись перед суспільством а не ввійти в історію з ганьбою посміховиськом
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06.07.2024 12:27 Відповісти
+4
Сказав, і кулак показав.
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06.07.2024 12:22 Відповісти
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Тут таке є, але джерело - на любітєля:

Кит Стармер. Новый премьер-министр Великобритании.
Это имя станет кошмаром кремля.
Еще в начале войны Стармер чморил премьера Джонсона за «мягкость санкций», за робость и оптимизм.
За «малое понимание» того, насколько опасна россия для мира.
Затем Стармер рванул в Киев и Бучу.
Полагаю, для беглого портрета нового премьер-министра этих штрихов достаточно.

Стармер -атеист.
В отличии от всей тусовки политических воротил Запада он не боится распада россии, а «приветствует такой вариант».

Тут следует понимать, что именно страх «распада путинского Мордора» является основной причиной жалкого блеяния президентов, задержек оружия, и заигрывания с РФ.
Именно боязнь глобальной перетряски мира мешает собраться и сделать «темную» кремлевскому упырю.
Абсолютно ясно, что любая «непобеда» смертельна для путина. А его персональный крах включит те процессы, которые растрескают и к облечению всего мира, наконец, раскрошат россию.
У нового премьера этих детских страхов нет. Он понимает, что вопрос необходимо решать.

https://t.me/nevzorovtv/18423 Невзоров
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06.07.2024 12:18 Відповісти
невзоров сам про себе висловлювався, що є інформаційним найманцем, по типу кісєльова. і по-правді сказати, ще б років 10 тому я б з легкістю міг уявити невзорова, що віщає про радіоаційний попіл, та кисельова, що віщає про бісовських попів. але за 10+ років невзоров не допустив жодного зашквару, на віднміну від тієїж псевдо-ліберальної тусовки усіляких латинінонавальних.
хз, може й дійсно так професійно прикидається.
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06.07.2024 12:50 Відповісти
Хорошій корисний русскій.
Так і треба сприймати. Поки за нас *******, хай бачиться у тепловізор.
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06.07.2024 12:52 Відповісти
Суперхлопчик з робітничого класу

Кір Стармер - юрист-правозахисник із маленького містечка на півдні Англії. Йому 61 рік. У політиці лише дев'ять років. Одружений з терапевткою Вікторією Александер, має сина і дочку.

Називає себе "вихідцем із робітничого класу". Його батько був слюсарем з виготовлення інструментів, а мати - медсестрою. Вона страждала від хвороби Стілла - рідкісного аутоімунного захворювання, через яке згодом не могла говорити й ходити.

Він ріс із неоплаченими рахунками та відключеним телефоном. За кордон сім'я не виїжджала, пише письменник Том Болдвін.

У школі був відмінником. Отримав хороші результати на тестах і вступив до елітної середньої школи. Грав на флейті та у футбол. Брати та сестри називали його "суперхлопчиком": одного разу він не дав ********* приклеїти дитину скотчем до надгробка.

Після школи Кір першим у родині вступив в університет - вивчав право в Лідсі, а пізніше в Оксфорді. У 1987-му став адвокатом і отримав спеціалізацію в галузі прав людини.

Ця робота привела його в країни Карибського басейну та Африки, де він захищав в'язнів, яким загрожувала смертна кара.

У 1990-х безоплатно допомагав активістам-веганам, яких McDonald's переслідував за розповсюдження листівок, що ставили під сумнів екологічні заяви гіганта швидкого харчування. Справа тривала десятиліття й стала однією з найдовших юридичних битв у британській історії. Завершилася нічиєюУ 2008-му Стармера призначили директором головної кримінальної прокуратури Англії та Уельсу. Керував першим британським судовим переслідуванням терористів Аль-Каїди. Лицарське звання отримав у 2014-му на знак визнання роботи в прокуратурі.
"Я зустріла Стармера на платформі поїзда для короткої поїздки в Мілтон-Кінз, це місто біля Лондона. Він власноруч віз валізу. Голос має тихий і рівний, манера невпевнена, майже сором'язлива. Якась жінка вигукнула: "Успіхів на виборах!" Він незручно глянув на неї, наче побачення зіпсував", - описує журналістка Politico зустріч із майбутнім прем'єром напередодні виборів.
Стармер має шанс відновити Британію як ключового партнера США в Європі. Це є пріоритетом для нового уряду. Останніми роками так звані особливі відносини загострилися, зокрема через Brexit, що зменшило британський вплив в Європі та поставило під загрозу мирну угоду в Північній Ірландії. Останній пункт особливо важливий для Байдена, який має ірландське походження.
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06.07.2024 18:27 Відповісти
ЦЕ ВИДІЛЮ

У 2008-му Стармера призначили директором головної кримінальної прокуратури Англії та Уельсу. Керував першим британським судовим переслідуванням терористів Аль-Каїди. Лицарське звання отримав у 2014-му на знак визнання роботи в прокуратурі.
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06.07.2024 18:29 Відповісти
Гарна біографія.
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08.07.2024 07:26 Відповісти
Сказав, і кулак показав.
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06.07.2024 12:22 Відповісти
Запитайте у Зеленського-де отой список з агентів *********** сред його потужних менеджерів, котрі передали йому в MI-6? Воно зараз ось-ось їде до Британії свою лондонську нерухомість на себе переоформяти ( апартаменти Шерлока Холмса були на тьотю якусь зареєстровані чи дядю... ) Так, саме ті з вкраденого папою Бєней грошей ПРИВАТУ, що як заробіток лягли вові на офшори через PANAMA PAPERS
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06.07.2024 15:23 Відповісти
вибачаюсь я про PANDORA PAPERS"Студія Квартал 95", яку очолював Володимир Зеленський, могла створити мережу офшорів у період 2012-2019 років, аби уникнути сплати податків в Україні, йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо", що є частиною Pandora Papers. Ці фірми могли отримувати десятки мільйонів доларів від Ігоря Коломойського
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06.07.2024 15:32 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58785831

Походження та призначення цих грошей потрібно розслідувати в стосунку до можливого незаконного виведення грошей з "Приватбанку", переконані автори розслідування.

Прем'єрний показ їхнього фільму-розслідування "Офшор 95" відбувся в приміщенні Малої опери в Києві 3 жовтня.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-58785902 Pandora Papers: у Путіна знайшли активи у Монако. Про що йдеться у розслідуванні офшорів https://www.bbc.com/ukrainian/podcasts/p09jsy3h/p09xbsk8 Подкаст. Чому ніхто не хоче бути олігархом

За кілька годин до події дирекція цього комунального закладу повідомила журналістам, що там відбувається ремонт і немає світла. Отже показ потрібно було переносити, попри вже підписану угоду та внесену оплату.

У ЗМІ з'явилася https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/3/7309241/ інформація про те, що чиновникам КМДА нібито подзвонив представник СБУ з вимогою відмовити в локації.

В СБУ https://news.liga.net/ua/politics/news/popytka-sryva-pokaza-filma-ofshor-95-sbu-otreagirovala-na-informatsiyu-o-prichastnosti заперечили будь-яку свою причетність до скасування прем'єрного показу фільму.

Зрештою, фільм таки показали в стінах Малої опери. Її керівництво змінило свою думку після втручання керівництва департаменту культури КМДА.

Розповідаємо, про що саме йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо" і як у ньому фігурують активи Володимира Зеленського та студії "Квартал-95".

Ми також намагаємося отримати коментарі про розслідування від Офісу президента та пресслужби "Кварталу-95".

......................
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06.07.2024 15:35 Відповісти
Можливо хоч він вправить мізки Зеленському. Розкаже як потрібно боротись з корупцією, мафією. Ще є час виправитись перед суспільством а не ввійти в історію з ганьбою посміховиськом
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06.07.2024 12:27 Відповісти
У зєрмака піджилки трясуться!!
Це не бикувати йому, перед Борисом Джонсоном…
На той час він при посаді сидів, а на сьогодні, він з 21 травня, уже ФСЬО… Простий, звичайний громадянин, який чомусь бейкається, по коридорах на Банковій… Мабуть, отой єрмак, десь ключі від дверей посіяв, у піску в Омані… А зеленський це розуміє, він же десь там, у Кривому Розі, з правом знайомився? ?
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06.07.2024 12:48 Відповісти
от, знову підфартило зе!простроченому.
поїде тусити до лондону, за наш рахунок.
цікаво, зе!поц, у своїй хаті живе, чи знімає люкс у центрі, за державний кошт?
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06.07.2024 13:18 Відповісти
Вот и хорошо, что обещали поддерживать далее и готовы поддерживать далее. Великая Британия - Великая Британия.
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06.07.2024 13:24 Відповісти
Владычица морей.
Имеет атомный подводный флот.
Способна нанести удар в любую точку россии.
Россия без нефти - фраер без штанов.
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06.07.2024 14:18 Відповісти
Зе проснись з тобою чекають зустрічі,чи ти ,як завжди глухий?
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06.07.2024 13:33 Відповісти
і на зустрічі, раптово: - Вовчику, де грошенята?
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06.07.2024 13:55 Відповісти
Скажіть йому що у прізвищі дєрьмак у нього помилки
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06.07.2024 14:21 Відповісти
Всьо, пропала Англія....
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06.07.2024 16:23 Відповісти
Його чекає велике розчаруваня. Ішак - не та персона.
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06.07.2024 21:02 Відповісти
Може хоч цей в...бе - кулак такий нічо.
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07.07.2024 13:29 Відповісти
 
 