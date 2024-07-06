Новий прем’єр Британії Стармер заявив, що чекає на зустріч із Зеленським

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що чекає на скору зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це Стармер написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Боротьба України з російською агресією, яка триває, має значення для всіх нас. Підтримка Великої Британії залишається непохитною. Я з нетерпінням чекаю скорої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.