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Надані Естонією ЗРК малої дальності і ракети Mistral доставили в Україну

В Україну доставили надані Естонією Mistral

В Україну доставили надані Естонією ЗРК малої дальності та ракети Mistral.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Естонії, передає Цензор.НЕТ.

"Підтверджено! В Україну доставлено надані Естонією ЗРК малої дальності та ракети Mistral. Продовжуймо підтримувати українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Естонія передасть Україні ЗРК "Містраль" та ракети до них, - Міноборони

Автор: 

Естонія (1644) ЗРК (217)


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Топ коментарі
+4
Гарна новина!!!
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06.07.2024 15:18 Відповісти
+3
Дякуємо.
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06.07.2024 15:42 Відповісти
+2
Силам безпеки і оборони України, треба пильнувати ситуацію з безпекою і в тилу України! Після 21 травня цр, незрозуміла група громадян, з незрозумілими намірами, бейкається по території Адмінбудівлі ОПУ!! З урахуванням дії положень Особливого періоду та правового режиму воєнного стану, а також Рішення КСУ ВІД 2014 року, правоохоронні органи після 21 травня цр, зобов'язані взяти під охорону зазначену Адмінбудівлю, звільнивши її від осіб, які не мають відповідного правового статусу перебувати в ній
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06.07.2024 15:22 Відповісти
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Гарна новина!!!
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06.07.2024 15:18 Відповісти
ЗРК, ?
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06.07.2024 15:38 Відповісти
Судячи з усього, кращий вихід - не надавати Україні взагалі ніякої техніки. Тоді русні не буде чого вистежувати і обстрілювати. Бінго!
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06.07.2024 15:39 Відповісти
Естонія за нас горою.
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06.07.2024 18:55 Відповісти
Силам безпеки і оборони України, треба пильнувати ситуацію з безпекою і в тилу України! Після 21 травня цр, незрозуміла група громадян, з незрозумілими намірами, бейкається по території Адмінбудівлі ОПУ!! З урахуванням дії положень Особливого періоду та правового режиму воєнного стану, а також Рішення КСУ ВІД 2014 року, правоохоронні органи після 21 травня цр, зобов'язані взяти під охорону зазначену Адмінбудівлю, звільнивши її від осіб, які не мають відповідного правового статусу перебувати в ній
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06.07.2024 15:22 Відповісти
Тоді країною остаточно та повністю керуватимуть адміни системи "Рада".
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06.07.2024 15:31 Відповісти
Орланы надо захватывать целыми. Они дорогие. Просто надо мужика на дельтаплане нормально отблагодарить.
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06.07.2024 15:40 Відповісти
Дякуємо.
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06.07.2024 15:42 Відповісти
Ле Пен, лови в кишеню член!
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06.07.2024 16:10 Відповісти
ЗРК малої дальності - якраз проти КАБів.
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06.07.2024 18:53 Відповісти
 
 