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Надані Естонією ЗРК малої дальності і ракети Mistral доставили в Україну
В Україну доставили надані Естонією ЗРК малої дальності та ракети Mistral.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Естонії, передає Цензор.НЕТ.
"Підтверджено! В Україну доставлено надані Естонією ЗРК малої дальності та ракети Mistral. Продовжуймо підтримувати українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію", - ідеться в повідомленні.
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