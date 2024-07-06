Надані Естонією ЗРК малої дальності і ракети Mistral доставили в Україну

В Україну доставили надані Естонією ЗРК малої дальності та ракети Mistral.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Естонії, передає Цензор.НЕТ.

"Підтверджено! В Україну доставлено надані Естонією ЗРК малої дальності та ракети Mistral. Продовжуймо підтримувати українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію", - ідеться в повідомленні.

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