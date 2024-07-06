За добу на півдні знищено 88 окупантів та 57 одиниць озброєння й техніки росіян
Упродовж минулої доби Сили оборони півдня знищили 88 окупантів та 57 одиниць ворожої техніки й озброєння.
Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ
Протягом доби отримали підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 88 осіб.
Також ворог втратив 57 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 10 гармат
- 2 міномети
- 1 зенітна установка
- 33 одиниці автобронетехніки
- 7 розвідувальних БпЛА
- 1 радіолокаційна станція "Каста-2Е2"
- 3 човни
Також знищено 4 польові пункти боєпостачання, 3 спостережні пункти, вогневу позицію та генератор.
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