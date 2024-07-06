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Новини Війна
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За добу на півдні знищено 88 окупантів та 57 одиниць озброєння й техніки росіян

Скільки техніки й окупантів знищили ЗСУ на півдні

Упродовж минулої доби Сили оборони півдня знищили  88 окупантів та 57 одиниць ворожої техніки й озброєння.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ

Протягом доби отримали підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 88 осіб.

Також ворог втратив 57 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  •  10 гармат
  • 2 міномети
  • 1 зенітна установка
  •  33 одиниці автобронетехніки
  • 7 розвідувальних БпЛА
  • 1 радіолокаційна станція "Каста-2Е2"
  • 3 човни

Також читайте: На півдні росіяни наростили застосування розвідувальних БпЛа, - Сили оборони

Також знищено 4 польові пункти боєпостачання, 3 спостережні пункти, вогневу позицію та генератор.

Автор: 

ліквідація (4081) техніка (1856) Сили оборони півдня (373)


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Вра!
Рузьге більше не наступатимуть!
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06.07.2024 19:05 Відповісти
дивно, на Півдні повідомлень про атаки і бої не видно, а новини про знищення на півдні кожен день.
Щось я не догоняю!
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06.07.2024 20:54 Відповісти
 
 