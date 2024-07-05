На півдні росіяни наростили застосування розвідувальних БпЛа, - Сили оборони
В операційній зоні Сил оборони Півдня за минулу добу ворог наростив застосування розвідувальних БпЛа, зафіксовано проліт 296 дронів.
Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.
Так, протягом минулої доби в операційній зоні Сил оборони Півдня зафіксовано проліт 296 дронів.
"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, ворог застосував 226 FPV-дронів, 11 ударних БпЛА типу "Ланцет", та скинув з БпЛА різних модифікацій 203 осколкові боєприпаси", - йдеться в повідомленні.
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Al Kap
показати весь коментар05.07.2024 15:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Storm UA
показати весь коментар05.07.2024 19:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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