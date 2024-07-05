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На півдні росіяни наростили застосування розвідувальних БпЛа, - Сили оборони

Безпілотник РФ

В операційній зоні Сил оборони Півдня за минулу добу ворог наростив застосування розвідувальних БпЛа, зафіксовано проліт 296 дронів.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом минулої доби в операційній зоні Сил оборони Півдня зафіксовано проліт 296 дронів.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, ворог застосував 226 FPV-дронів, 11 ударних БпЛА типу "Ланцет", та скинув з БпЛА різних модифікацій 203 осколкові боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

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Пропустили 300 дронів?!
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05.07.2024 15:21 Відповісти
Таки, да. Упущенная выгода... Разведывательные дроны кучу денег стоят.
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05.07.2024 19:28 Відповісти
 
 