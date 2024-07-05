РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11309 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
571 3

На юге россияне нарастили применение разведывательных БПЛА, - Силы обороны

Безпілотник РФ

В операционной зоне Сил обороны Юга за минувшие сутки враг нарастил применение разведывательных БПЛА, зафиксировано пролет 296 дронов.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки в операционной зоне Сил обороны Юга зафиксировано пролет 296 дронов.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, враг применил 226 FPV-дронов, 11 ударных БПЛА типа "Ланцет", и сбросил с БПЛА различных модификаций 203 осколочных боеприпаса", - говорится в сообщении.

Читайте также: В реалиях современных боевых действий количество поражений дронами выходит на один уровень с артиллерией, - Сырский

Автор: 

беспилотник (3762) Силы обороны юга (347)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пропустили 300 дронів?!
показать весь комментарий
05.07.2024 15:21 Ответить
Таки, да. Упущенная выгода... Разведывательные дроны кучу денег стоят.
показать весь комментарий
05.07.2024 19:28 Ответить
 
 