На юге россияне нарастили применение разведывательных БПЛА, - Силы обороны
В операционной зоне Сил обороны Юга за минувшие сутки враг нарастил применение разведывательных БПЛА, зафиксировано пролет 296 дронов.
Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки в операционной зоне Сил обороны Юга зафиксировано пролет 296 дронов.
"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, враг применил 226 FPV-дронов, 11 ударных БПЛА типа "Ланцет", и сбросил с БПЛА различных модификаций 203 осколочных боеприпаса", - говорится в сообщении.
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Al Kap
показать весь комментарий05.07.2024 15:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Storm UA
показать весь комментарий05.07.2024 19:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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