В реалиях современных боевых действий количество поражений дронами выходит на один уровень с артиллерией, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочую встречу с командирами боевых подразделений БПЛА по применению на фронте всех видов беспилотных систем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"В реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией, что делает дроны одним из приоритетов для войска", - подчеркнул Сырский.

Он провел рабочую встречу с участием, по его словам, самых успешных командиров боевых подразделений БПЛА - Мадьяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дыма, Чарли, Гуру, К-2 и других.

Некоторые командиры присоединились онлайн в полевых условиях.

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Главком отметил, что продолжается работа над масштабированием опыта успешного применения на фронте всех видов БПЛА.

Наша задача - технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них. Но важнейшей задачей технологий и инноваций является сохранение жизни наших военных", - подчеркнул Сырский.

Он отметил, что беспилотные системы - одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят ежедневно и Украина не "имеет права отставать ни на шаг".

"Есть четкий план действий. Совместная работа продолжается. Спасибо всем, кто помогает, тренирует операторов дронов, производит и поставляет дроны для Сил обороны!" - резюмировал Сырский.

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