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Новости Война
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В реалиях современных боевых действий количество поражений дронами выходит на один уровень с артиллерией, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочую встречу с командирами боевых подразделений БПЛА по применению на фронте всех видов беспилотных систем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"В реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией, что делает дроны одним из приоритетов для войска", - подчеркнул Сырский.

Он провел рабочую встречу с участием, по его словам, самых успешных командиров боевых подразделений БПЛА - Мадьяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дыма, Чарли, Гуру, К-2 и других.

Некоторые командиры присоединились онлайн в полевых условиях.

Сирський

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Главком отметил, что продолжается работа над масштабированием опыта успешного применения на фронте всех видов БПЛА.

Наша задача - технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них. Но важнейшей задачей технологий и инноваций является сохранение жизни наших военных", - подчеркнул Сырский.

Он отметил, что беспилотные системы - одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят ежедневно и Украина не "имеет права отставать ни на шаг".

"Есть четкий план действий. Совместная работа продолжается. Спасибо всем, кто помогает, тренирует операторов дронов, производит и поставляет дроны для Сил обороны!" - резюмировал Сырский.

Сирський

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Автор: 

беспилотник (3762) Александр Сырский (620)


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Топ комментарии
+8
Порошенко є лідером по допомозі ЗСУ.
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05.07.2024 09:00 Ответить
+5
порошенко постачає у ЗСУ хмару дронів. а от до чого тут ваш зє дійсно неясно
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05.07.2024 10:02 Ответить
+4
Але в артилерії залишається багато переваг перед дронами:
Потужність ураження.
Швидкість.
Кількість.
Багато задач де артилерію дронами не замінити.
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05.07.2024 09:15 Ответить
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Порошенко є лідером по допомозі ЗСУ.
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05.07.2024 09:00 Ответить
Так, некисло він "наживається"...
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05.07.2024 09:33 Ответить
До чього тут ваш Порошенко?
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05.07.2024 09:55 Ответить
порошенко постачає у ЗСУ хмару дронів. а от до чого тут ваш зє дійсно неясно
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05.07.2024 10:02 Ответить
Новина не про Порошенка, уважніше читайте
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05.07.2024 10:25 Ответить
А щоб у вас зеленого бидла пердаки палал
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05.07.2024 10:19 Ответить
поки я бачу, що саме у вашого бидла пердаки палають
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05.07.2024 10:23 Ответить
Це тобі кальян тіщенко сказав? Чи безугла
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05.07.2024 11:26 Ответить
Знову мимо, мені байдужі ваші безугли, тищенки та подібні.
Звикайте, навіть на Цензорі є люди, які не зашорені Порошенком чи Зеленським тощо.
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05.07.2024 14:48 Ответить
Це не люди, це істоти тупорилі, аналог зелених
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06.07.2024 08:03 Ответить
https://happymonday.ua/yaki-kompaniyi-najbilshe-donatyat-na-zsu Пишуть, що лідер - Метінвест
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05.07.2024 10:27 Ответить
на парканах також ришуть. але це не завжди правда
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05.07.2024 11:45 Ответить
ахах, єто не то, єто другоє?
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05.07.2024 14:40 Ответить
Це уже друга зустріч з ними. Учора читала від Бутусова, може бути позитив. Коментатором стримуватися від негативу, бо він на фронті, а ви на диванах
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05.07.2024 09:01 Ответить
То що вже гармати не актуальні, і де тоді ваші мільон дронів... Чергова локшина від генерала совка...
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05.07.2024 09:06 Ответить
Це добре-- тільки де ж ті дрони - хлопці пишуть шо в рашки в рази більше - день і ніч висят над окопами
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05.07.2024 09:10 Ответить
Харант трохом ************, йому можна...
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05.07.2024 09:31 Ответить
Але в артилерії залишається багато переваг перед дронами:
Потужність ураження.
Швидкість.
Кількість.
Багато задач де артилерію дронами не замінити.
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05.07.2024 09:15 Ответить
Це він що, натякає що снарядів так само мало як і дронів?
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05.07.2024 09:19 Ответить
Де від так званої держави дрони, снаряди, де?
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05.07.2024 09:21 Ответить
А якщо дрони від Порошенка? То, мабуть, у Броуді спитати?
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05.07.2024 09:30 Ответить
А ракет то наче не існує
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05.07.2024 09:38 Ответить
а є ще підрозділи, де командири чмирять дроноводів..., мабуть, щоб дати перевагу артилерії, тому що вона, мабуть, пасе задніх...
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05.07.2024 09:41 Ответить
Сирський вказує на проблему українських ЗСУ , котру створила "зелена влада".*********** практично не випускається, як і мізер з випуску БПЛА
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05.07.2024 09:41 Ответить
Подразделение Роберта Бровди ("Мадяр") уже развернуто в полк БПЛА морской пехоты. Следующий шаг - бригады дроноводов.
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05.07.2024 10:07 Ответить
ти наріку це скажи, главком-ачєвіденасть
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05.07.2024 11:12 Ответить
Не сказав "Дякуючи виключно комічним контрнаступам влади, ми забезпечені дронами на 10-15% від потреб".
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05.07.2024 11:18 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ocheretine-rosiya-vlashtuvala-safari-na-zsu-yak-voni-modernizuvali-fpv-droni-flesh-novini-ukrajini-50432371.html
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05.07.2024 11:44 Ответить
чого сирського немажє на останній фотографії? фоткав?
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05.07.2024 12:05 Ответить
 
 