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Новини Війна
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В реаліях сучасних бойових дій кількість уражень дронами виходить на один рівень із артилерією, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу зустріч з командирами бойових підрозділів БПЛА щодо застосування на фронті усіх видів безпілотних систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"В реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією, що робить дрони одним із пріоритетів для війська", - наголосив Сирський.

Він провів робочу зустріч за участі, за його словами, найуспішніших командирів бойових підрозділів БПЛА - Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших.

Деякі командири доєднались онлайн у польових умовах. 

Сирський

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Головком зазначив, що продовжується робота над масштабуванням досвіду успішного застосування на фронті всіх видів БПЛА.

Наше завдання - технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них. Але найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових". - наголосив Сирський.

Він зазначив, що безпілотні системи - одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня й Україна не "має права відставати ані на крок".

"Маємо чіткий план дій. Спільна робота триває. Дякую усім, хто допомагає, тренує операторів дронів, виробляє і постачає дрони для Сил оборони!" - резюмував Сирський.

Сирський

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розпочала серійне виробництво дронів дальністю понад 1000 км, – гендиректор "Укроборонпрому"

Автор: 

безпілотник (4338) Сирський Олександр (644)


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Топ коментарі
+8
Порошенко є лідером по допомозі ЗСУ.
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05.07.2024 09:00 Відповісти
+5
порошенко постачає у ЗСУ хмару дронів. а от до чого тут ваш зє дійсно неясно
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05.07.2024 10:02 Відповісти
+4
Але в артилерії залишається багато переваг перед дронами:
Потужність ураження.
Швидкість.
Кількість.
Багато задач де артилерію дронами не замінити.
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05.07.2024 09:15 Відповісти
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Порошенко є лідером по допомозі ЗСУ.
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05.07.2024 09:00 Відповісти
Так, некисло він "наживається"...
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05.07.2024 09:33 Відповісти
До чього тут ваш Порошенко?
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05.07.2024 09:55 Відповісти
порошенко постачає у ЗСУ хмару дронів. а от до чого тут ваш зє дійсно неясно
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05.07.2024 10:02 Відповісти
Новина не про Порошенка, уважніше читайте
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05.07.2024 10:25 Відповісти
А щоб у вас зеленого бидла пердаки палал
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05.07.2024 10:19 Відповісти
поки я бачу, що саме у вашого бидла пердаки палають
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05.07.2024 10:23 Відповісти
Це тобі кальян тіщенко сказав? Чи безугла
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05.07.2024 11:26 Відповісти
Знову мимо, мені байдужі ваші безугли, тищенки та подібні.
Звикайте, навіть на Цензорі є люди, які не зашорені Порошенком чи Зеленським тощо.
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05.07.2024 14:48 Відповісти
Це не люди, це істоти тупорилі, аналог зелених
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06.07.2024 08:03 Відповісти
https://happymonday.ua/yaki-kompaniyi-najbilshe-donatyat-na-zsu Пишуть, що лідер - Метінвест
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05.07.2024 10:27 Відповісти
на парканах також ришуть. але це не завжди правда
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05.07.2024 11:45 Відповісти
ахах, єто не то, єто другоє?
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05.07.2024 14:40 Відповісти
Це уже друга зустріч з ними. Учора читала від Бутусова, може бути позитив. Коментатором стримуватися від негативу, бо він на фронті, а ви на диванах
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05.07.2024 09:01 Відповісти
То що вже гармати не актуальні, і де тоді ваші мільон дронів... Чергова локшина від генерала совка...
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05.07.2024 09:06 Відповісти
Це добре-- тільки де ж ті дрони - хлопці пишуть шо в рашки в рази більше - день і ніч висят над окопами
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05.07.2024 09:10 Відповісти
Харант трохом ************, йому можна...
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05.07.2024 09:31 Відповісти
Але в артилерії залишається багато переваг перед дронами:
Потужність ураження.
Швидкість.
Кількість.
Багато задач де артилерію дронами не замінити.
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05.07.2024 09:15 Відповісти
Це він що, натякає що снарядів так само мало як і дронів?
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05.07.2024 09:19 Відповісти
Де від так званої держави дрони, снаряди, де?
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05.07.2024 09:21 Відповісти
А якщо дрони від Порошенка? То, мабуть, у Броуді спитати?
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05.07.2024 09:30 Відповісти
А ракет то наче не існує
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05.07.2024 09:38 Відповісти
а є ще підрозділи, де командири чмирять дроноводів..., мабуть, щоб дати перевагу артилерії, тому що вона, мабуть, пасе задніх...
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05.07.2024 09:41 Відповісти
Сирський вказує на проблему українських ЗСУ , котру створила "зелена влада".*********** практично не випускається, як і мізер з випуску БПЛА
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05.07.2024 09:41 Відповісти
Подразделение Роберта Бровди ("Мадяр") уже развернуто в полк БПЛА морской пехоты. Следующий шаг - бригады дроноводов.
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05.07.2024 10:07 Відповісти
ти наріку це скажи, главком-ачєвіденасть
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05.07.2024 11:12 Відповісти
Не сказав "Дякуючи виключно комічним контрнаступам влади, ми забезпечені дронами на 10-15% від потреб".
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05.07.2024 11:18 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ocheretine-rosiya-vlashtuvala-safari-na-zsu-yak-voni-modernizuvali-fpv-droni-flesh-novini-ukrajini-50432371.html
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05.07.2024 11:44 Відповісти
чого сирського немажє на останній фотографії? фоткав?
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05.07.2024 12:05 Відповісти
 
 