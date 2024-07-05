В реаліях сучасних бойових дій кількість уражень дронами виходить на один рівень із артилерією, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу зустріч з командирами бойових підрозділів БПЛА щодо застосування на фронті усіх видів безпілотних систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"В реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією, що робить дрони одним із пріоритетів для війська", - наголосив Сирський.

Він провів робочу зустріч за участі, за його словами, найуспішніших командирів бойових підрозділів БПЛА - Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших.

Деякі командири доєднались онлайн у польових умовах.

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Головком зазначив, що продовжується робота над масштабуванням досвіду успішного застосування на фронті всіх видів БПЛА.

Наше завдання - технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них. Але найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових". - наголосив Сирський.

Він зазначив, що безпілотні системи - одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня й Україна не "має права відставати ані на крок".

"Маємо чіткий план дій. Спільна робота триває. Дякую усім, хто допомагає, тренує операторів дронів, виробляє і постачає дрони для Сил оборони!" - резюмував Сирський.

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