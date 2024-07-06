Впродовж дня окупанти обстріляли 7 громад Сумщини: застосовували міномети, артилерію і FPV-дрони
Протягом 6 липня російська армія здійснила 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), мінометів (24 вибухи) та здійснив удар 2 FPV дронів (2 вибухи).
- Миропільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
- Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (7 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (6 вибухів), мінометів (8 вибухів).
- Краснопільська громада: відбулися скидання вибухового пристрою з БпЛА (2 вибухи), удари FPV дроном (2 вибухи).
- Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (5 вибухів).
- Білопільська громада: були мінометні обстріли (5 вибухів), артобстріл (4 вибухи), удари FPV дронами (3 вибухи).
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня внаслідок падіння ворожого дрона було пошкоджено енергооб’єкт у Сумській області.
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Vitaliy ua
показати весь коментар07.07.2024 11:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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