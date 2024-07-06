УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10571 відвідувач онлайн
Новини
484 1

Впродовж дня окупанти обстріляли 7 громад Сумщини: застосовували міномети, артилерію і FPV-дрони

Обстріли Сумщини

Протягом 6 липня російська армія здійснила 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. 

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), мінометів (24 вибухи) та здійснив удар 2 FPV дронів (2 вибухи).
  • Миропільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (7 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (6 вибухів), мінометів (8 вибухів).
  • Краснопільська громада: відбулися скидання вибухового пристрою з БпЛА (2 вибухи), удари FPV дроном (2 вибухи).
  • Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (5 вибухів).
  • Білопільська громада: були мінометні обстріли (5 вибухів), артобстріл (4 вибухи), удари FPV дронами (3 вибухи).

Також читайте: Російські ДРГ продовжують спроби прорватися на Сумщину, але Сили оборони їх знищують, - Артюх

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня внаслідок падіння ворожого дрона було пошкоджено енергооб’єкт у Сумській області.

Автор: 

обстріл (29195) Сумська область (3878)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.07.2024 11:00 Відповісти
 
 