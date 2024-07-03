УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5425 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 035 2

Російські ДРГ продовжують спроби прорватися на Сумщину, але Сили оборони їх знищують, - Артюх

Російські ДРГ продовжують спроби прорватися на Сумщину, але Сили оборони їх знищують, - Артюх

Російські диверсійно-розвідувальні групи не полишають спроб прорватися в Сумську область, але Сил оборони їх ліквідовують.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Диверсійно-розвідувальні групи систематично намагаються зайти на нашу територію, і завдячуючи нашим прикордонним військам, нашим збройним силам, десятки цих диверсійних груп було знищено", - розповів посадовець.

Зокрема, за словами Артюха, російські ДРГ неодноразово намагалися зайти у село Лукашівка Великописарівської громади. 

"Були знищені десятки ворожих солдатів, які залишились лежати в нашій українській землі", - розповів керівник ОВА.

Читайте також: У Сумській області росіяни влаштовують провокації та вилазки ДРГ. Все для того, щоб дестабілізувати ситуацію, - Буданов

Також українські захисники атакували ворога поблизу села Журавка. 

"У Журавці були намагання сконцентрувати невеликі підрозділи, але ворог отримав адекватну дію з боку наших Збройних сил", - розповів посадовець.

Артюх додав, що ситуація на прикордонні Сумщини під контролем Сил оборони. Також, за його словами, наразі у ворога немає сил, достатніх для масштабного наступу на Сумську область.

Читайте також: Ворог може в будь-який момент спробувати розширити плацдарм активних бойових дій на Сумщині чи Харківщині, - ДПСУ

Автор: 

Сумська область (3862) ДРГ (112) Артюх Володимир (11)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А коли ДРГ "Без Угла" знищать?!
показати весь коментар
03.07.2024 18:17 Відповісти
значит скоро по сумам
показати весь коментар
03.07.2024 18:50 Відповісти
 
 