Російські ДРГ продовжують спроби прорватися на Сумщину, але Сили оборони їх знищують, - Артюх

Російські диверсійно-розвідувальні групи не полишають спроб прорватися в Сумську область, але Сил оборони їх ліквідовують.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Диверсійно-розвідувальні групи систематично намагаються зайти на нашу територію, і завдячуючи нашим прикордонним військам, нашим збройним силам, десятки цих диверсійних груп було знищено", - розповів посадовець.

Зокрема, за словами Артюха, російські ДРГ неодноразово намагалися зайти у село Лукашівка Великописарівської громади.

"Були знищені десятки ворожих солдатів, які залишились лежати в нашій українській землі", - розповів керівник ОВА.

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Також українські захисники атакували ворога поблизу села Журавка.

"У Журавці були намагання сконцентрувати невеликі підрозділи, але ворог отримав адекватну дію з боку наших Збройних сил", - розповів посадовець.

Артюх додав, що ситуація на прикордонні Сумщини під контролем Сил оборони. Також, за його словами, наразі у ворога немає сил, достатніх для масштабного наступу на Сумську область.

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