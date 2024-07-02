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Новини Війна
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Ворог може в будь-який момент спробувати розширити плацдарм активних бойових дій на Сумщині чи Харківщині, - ДПСУ

Армія РФ може розширити плацдарми з активними зонами бойових дій на Сумщині чи Харківщині

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що не варто виключати, що російська армія може в будь-який момент спробувати розширити плацдарми із зонами активних бойових дій у межах Сумської області або на інших напрямках на Харківщині.

Про це він сказав в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

Однак не можна виключати, що в будь-який момент, навіть попри недостатню кількість сил, армія РФ спробує розширити якісь плацдарми з активними зонами бойових дій, в тому числі в межах Сумської області або інших напрямків по Харківщині. Ми маємо бути готові до розвитку всяких ситуацій, відстежувати дії ворога, щоб цьому протидіяти", - наголосив він.

За словами Демченка, наразі російські війська спрямовують свої основні зусилля у напрямках Вовчанська та Липців.

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Речник ДПСУ повідомив, що нещодавно російські диверсанти намагалися зайти у населених пункт Сотницький Козачок на Харківщині.

"Кілька ворожих ДРГ намагалися зайти туди, але з боями диверсанти були вибиті українськими захисниками. До цього, звісно, доклали руку й прикордонники, які знаходяться на цьому напрямку. Також застосовувалися усі необхідні більш потужні засоби, щоб наносити ураження ворогу, зокрема і на підступах до нашого кордону. Ми задіюємо протидиверсійні резерви, щоб не дозволити ворогу просунутися вглиб території нашої держави, десь закріпитися в очікуванні до подальших дій", - розповів він.

За словами Демченка, активність ворожих ДРГ на Сумщині, особливо зараз, дещо знизилася.

"Звісно, ворог намагається проводити диверсійні дії, але їхня активність значно менша. Скоріш за все, противник може використовувати ці групи на тих напрямках, які вважає більш доцільними. Якщо говорити про Сумщину, - усі підрозділи складових Сил оборони роблять усе необхідне, щоб упереджувати дії ДРГ зі спробою заходу на територію України", - резюмували в ДПСУ.

Також читайте: Білорусь каже про зростання напруженості на кордоні з Україною. У Держприкордонслужбі відреагували

Автор: 

армія рф (17784) Держприкордонслужба ДПСУ (6128) Сумська область (3848) Демченко Андрій (361) ДРГ (112)


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цікава думка, а всі думали шо кацапня в Україну приперлася квіти сажати...
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02.07.2024 11:33 Відповісти
Війна з московією 400 років з перервами ...
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02.07.2024 11:48 Відповісти
перерви от тільки занадто довгі...
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02.07.2024 11:54 Відповісти
андрій демченко, мій герой!
нарешті, відкрив мені очі.

я, зрозумів, в чому основна робота, речників.
створювати інформаційний шум.
сказали ж, що три рази на день, будуть доповіді з окопів.

за сьогодні, вже друга.
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02.07.2024 11:56 Відповісти
все як завжди - батьки не змогли і ми не зрозуміли, все на дітей скинули...
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02.07.2024 12:04 Відповісти
Може! Але ж в України там побудовані фортифікації не гірше Суровікінськіх, правда ?
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02.07.2024 14:28 Відповісти
Вы обратитесь к первоисточнику. Армия рф не исключает развёртывания фронта на Житомирско-Черниговском и Запорожско-Сумском направлениях. Об этом уже две недели предупреждает Генштаб Украины спутниковая разведка ЦРУ и официальный Пентагон. На Белорусско-Украинском участке границы враг концентрирует войска, боевую технику и авиацию. Появились истребители-бомбардировщики Су-34, вертолёты Ка-52. Заведены авиабомбы калибра 500, 1500 кг. Наблюдаются склады с КАБ-500, КАБ-1500
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02.07.2024 15:59 Відповісти
 
 