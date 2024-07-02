Ворог може в будь-який момент спробувати розширити плацдарм активних бойових дій на Сумщині чи Харківщині, - ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що не варто виключати, що російська армія може в будь-який момент спробувати розширити плацдарми із зонами активних бойових дій у межах Сумської області або на інших напрямках на Харківщині.

Про це він сказав в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

Однак не можна виключати, що в будь-який момент, навіть попри недостатню кількість сил, армія РФ спробує розширити якісь плацдарми з активними зонами бойових дій, в тому числі в межах Сумської області або інших напрямків по Харківщині. Ми маємо бути готові до розвитку всяких ситуацій, відстежувати дії ворога, щоб цьому протидіяти", - наголосив він.

За словами Демченка, наразі російські війська спрямовують свої основні зусилля у напрямках Вовчанська та Липців.

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Речник ДПСУ повідомив, що нещодавно російські диверсанти намагалися зайти у населених пункт Сотницький Козачок на Харківщині.

"Кілька ворожих ДРГ намагалися зайти туди, але з боями диверсанти були вибиті українськими захисниками. До цього, звісно, доклали руку й прикордонники, які знаходяться на цьому напрямку. Також застосовувалися усі необхідні більш потужні засоби, щоб наносити ураження ворогу, зокрема і на підступах до нашого кордону. Ми задіюємо протидиверсійні резерви, щоб не дозволити ворогу просунутися вглиб території нашої держави, десь закріпитися в очікуванні до подальших дій", - розповів він.

За словами Демченка, активність ворожих ДРГ на Сумщині, особливо зараз, дещо знизилася.

"Звісно, ворог намагається проводити диверсійні дії, але їхня активність значно менша. Скоріш за все, противник може використовувати ці групи на тих напрямках, які вважає більш доцільними. Якщо говорити про Сумщину, - усі підрозділи складових Сил оборони роблять усе необхідне, щоб упереджувати дії ДРГ зі спробою заходу на територію України", - резюмували в ДПСУ.

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