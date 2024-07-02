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Новости Война
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Враг может в любой момент попытаться расширить плацдарм активных боевых действий на Сумщине или Харьковщине, - ГПСУ

Армія РФ може розширити плацдарми з активними зонами бойових дій на Сумщині чи Харківщині

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что не стоит исключать, что российская армия может в любой момент попытаться расширить плацдармы с зонами активных боевых действий в пределах Сумской области или на других направлениях на Харьковщине.

Об этом он сказал в эфире Эспрессо, передает Цензор.НЕТ.

Однако нельзя исключать, что в любой момент, даже несмотря на недостаточное количество сил, армия РФ попытается расширить какие-то плацдармы с активными зонами боевых действий, в том числе в пределах Сумской области или других направлений по Харьковщине. Мы должны быть готовы к развитию всяких ситуаций, отслеживать действия врага, чтобы этому противодействовать", - подчеркнул он.

По словам Демченко, сейчас российские войска направляют свои основные усилия в направлениях Волчанска и Липцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг снизил активность ДРГ на Сумщине, - Госпогранслужба

Представитель ГПСУ сообщил, что недавно российские диверсанты пытались зайти в населенных пункт Сотницкий Казачок на Харьковщине.

"Несколько вражеских ДРГ пытались зайти туда, но с боями диверсанты были выбиты украинскими защитниками. К этому, конечно, приложили руку и пограничники, которые находятся на этом направлении. Также применялись все необходимые более мощные средства, чтобы наносить поражения врагу, в том числе и на подступах к нашей границе. Мы задействуем противодиверсионные резервы, чтобы не позволить врагу продвинуться вглубь территории нашего государства, где-то закрепиться в ожидании дальнейших действий", - рассказал он.

По словам Демченко, активность вражеских ДРГ на Сумщине, особенно сейчас, несколько снизилась.

"Конечно, враг пытается проводить диверсионные действия, но их активность значительно меньше. Скорее всего, противник может использовать эти группы на тех направлениях, которые считает более целесообразными. Если говорить о Сумской области, - все подразделения составляющих Сил обороны делают все необходимое, чтобы предотвращать действия ДРГ с попыткой захода на территорию Украины", - резюмировали в ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь говорит о росте напряженности на границе с Украиной. В Госпогранслужбе отреагировали

Автор: 

армия РФ (19620) Госпогранслужба (6568) Сумская область (3287) Демченко Андрей (298) ДРГ (104)


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цікава думка, а всі думали шо кацапня в Україну приперлася квіти сажати...
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02.07.2024 11:33 Ответить
Війна з московією 400 років з перервами ...
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02.07.2024 11:48 Ответить
перерви от тільки занадто довгі...
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02.07.2024 11:54 Ответить
андрій демченко, мій герой!
нарешті, відкрив мені очі.

я, зрозумів, в чому основна робота, речників.
створювати інформаційний шум.
сказали ж, що три рази на день, будуть доповіді з окопів.

за сьогодні, вже друга.
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02.07.2024 11:56 Ответить
все як завжди - батьки не змогли і ми не зрозуміли, все на дітей скинули...
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02.07.2024 12:04 Ответить
Може! Але ж в України там побудовані фортифікації не гірше Суровікінськіх, правда ?
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02.07.2024 14:28 Ответить
Вы обратитесь к первоисточнику. Армия рф не исключает развёртывания фронта на Житомирско-Черниговском и Запорожско-Сумском направлениях. Об этом уже две недели предупреждает Генштаб Украины спутниковая разведка ЦРУ и официальный Пентагон. На Белорусско-Украинском участке границы враг концентрирует войска, боевую технику и авиацию. Появились истребители-бомбардировщики Су-34, вертолёты Ка-52. Заведены авиабомбы калибра 500, 1500 кг. Наблюдаются склады с КАБ-500, КАБ-1500
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02.07.2024 15:59 Ответить
 
 