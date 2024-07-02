Враг может в любой момент попытаться расширить плацдарм активных боевых действий на Сумщине или Харьковщине, - ГПСУ

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что не стоит исключать, что российская армия может в любой момент попытаться расширить плацдармы с зонами активных боевых действий в пределах Сумской области или на других направлениях на Харьковщине.

Об этом он сказал в эфире Эспрессо, передает Цензор.НЕТ.

Однако нельзя исключать, что в любой момент, даже несмотря на недостаточное количество сил, армия РФ попытается расширить какие-то плацдармы с активными зонами боевых действий, в том числе в пределах Сумской области или других направлений по Харьковщине. Мы должны быть готовы к развитию всяких ситуаций, отслеживать действия врага, чтобы этому противодействовать", - подчеркнул он.

По словам Демченко, сейчас российские войска направляют свои основные усилия в направлениях Волчанска и Липцев.

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Представитель ГПСУ сообщил, что недавно российские диверсанты пытались зайти в населенных пункт Сотницкий Казачок на Харьковщине.

"Несколько вражеских ДРГ пытались зайти туда, но с боями диверсанты были выбиты украинскими защитниками. К этому, конечно, приложили руку и пограничники, которые находятся на этом направлении. Также применялись все необходимые более мощные средства, чтобы наносить поражения врагу, в том числе и на подступах к нашей границе. Мы задействуем противодиверсионные резервы, чтобы не позволить врагу продвинуться вглубь территории нашего государства, где-то закрепиться в ожидании дальнейших действий", - рассказал он.

По словам Демченко, активность вражеских ДРГ на Сумщине, особенно сейчас, несколько снизилась.

"Конечно, враг пытается проводить диверсионные действия, но их активность значительно меньше. Скорее всего, противник может использовать эти группы на тех направлениях, которые считает более целесообразными. Если говорить о Сумской области, - все подразделения составляющих Сил обороны делают все необходимое, чтобы предотвращать действия ДРГ с попыткой захода на территорию Украины", - резюмировали в ГПСУ.

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