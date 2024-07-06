За добу росіяни здійснили 2772 обстріли по позиціях ЗСУ і населених пунктах. Покровський напрямок найгарячіший,- Генштаб

На цей час відбулося 123 бойові зіткнення. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Лиманському і Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав по території України два ракетні удари із застосуванням двох ракет та 48 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 60 КАБів), використав для ураження 317 дронів-камікадзе. Здійснив 2772 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів атакував неподалік Липців, Глибокого та Вовчанська. Всі штурмові дії агресора успішно відбито нашими захисниками.

Втрати противника на цьому напрямку на даний час становлять 62 військовослужбовці вбитими та пораненими, знищено п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 25 БпЛА, також пошкоджено чотири автомобілі та дві артилерійські системи, одна з яких 2С19 "Мста-С".

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. Чотири атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Два боєзіткнення триває в районі Синьківки, ситуація контрольована.

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Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку сьогодні ворог досить активний - атакував 19 раз в районах Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та Торського. Ще точаться шість боєзіткнень, всі інші наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати нашу оборону в районах Спірного та Виїмки. Успіху не мав. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку противник атакував дев’ять разів поблизу населених пунктів Калинівка, Кліщіївка, Часів Яр, Андріївка та Іванівське, всі атаки захлинулись. Загарбники зазнали втрат.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався проводити штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Північного та Нью-Йорка. Поблизу Нью-Йорка триває бій. Ситуація контрольована.

Найбільшу активність окупанти проявили на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, загарбники 41 раз намагалися вклинитися в нашу оборону в районах Юр’ївки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Лозуватського, Прогреса, Новоселівки Першої, Євгенівки, Яснобродівки та Карлівки. Наразі, 29 атак ворога відбито, 12 боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території.

За попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на Покровському напрямку 181 окупанта. Знищено три ворожі автомобілі та два пошкоджено. Також знищено одну артилерійську систему.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки. Ще тривають бої у трьох локаціях.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку відбито два ворожих штурми біля Водяного. Противник успіху не мав.

Чотири рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, в районі населених пунктів Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине та Новоандріївка. Триває одна атака поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили одну атаку російських терористів на лівобережжі Дніпра.

Сьогодні слід відзначити воїнів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які стійко утримують зайняті рубежі, не допускають просування ворога та рішуче нищать російських загарбників.

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