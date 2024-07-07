УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10799 відвідувачів онлайн
Новини
10 468 73

У столиці з’являться районні міні-ТЕЦ, які працюють на різних видах палива, - Кличко підписав меморандум з GIZ

Мер Києва Віталій Кличко

В Києві з'являться міні-ТЕЦ, які працюють на різних видах палива, в рамках децентралізації системи теплопостачання міста. Відповідний меморандум підписав мер Києва Віталій Кличко та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

Про це повідомляється на сайті Віталія Кличка, передає Цензор.НЕТ.

Меморандум про співпрацю між Київською міською радою та GIZ підписали мер столиці Віталій Кличко разом з директором Проєкту "Реформування сектору централізованого теплопостачання в Україні (ReWarm)" Вінфрідом Даммом. Ця співпраця є продовженням ефективного партнерства Києва з Урядом Німеччини в напрямку, який сьогодні є критично важливим для української столиці, – модернізації системи централізованого теплопостачання, йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко показав, як працює в Києві програма енергонезалежності для багатоповерхівок: з працюючими ліфтами - до 12 годин

"У травні Київ затвердив концепцію "Енергетичне відновлення: шлях до розподільної когенерації". Це великий комплекс заходів. Зокрема, плануємо зробити виробництво тепла та електроенергії локальним і розподіленим у різних районах міста. Ми говоримо про енергетичну децентралізацію! У столиці з’являться нові міні-ТЕЦ малої і середньої потужності з можливістю використання різних видів палива", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, реалізація концепції дозволить підвищити стійкість, ефективність та автономність енергозабезпечення столиці, що є критично необхідним як в умовах війни, так і після її завершення.

Кличко подякував німецьким партнерам за готовність і надалі підтримувати українську столицю та її мешканців. Допомагати українцям вистояти та стати енергетично незалежними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сума відшкодування вартості генераторів для столичних багатоповерхівок збільшиться до 300 тис. грн, - Кличко

Як раніше повідомляв Віталій Кличко, в межах підготовки до наступного опалювального сезону в Києві планується оновити 55 км найбільш зношених ділянок тепломереж, відремонтувати понад 150 теплоджерел, понад 200 котлів та насосне обладнання.

Також повідомлялося, що за ініціативи Кличка Київрада майже в чотири рази збільшила суму компенсації мешканцям багатоповерхових будинків за придбання генераторів та інших альтернативних джерел електроенергії – до 300 тисяч гривень за одиницю обладнання.

Автор: 

Київ (19663) Кличко Віталій (3527) ТЕЦ (462) енергетика (2615)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
А його тут клюють за все - немає доріг - погано, є дороги - вкрав гроші. Щось купив власним коштом - всеодно вкрав)) купив броньовані швидкі, пікапи - що завгодно, коштом бюджету Києва - вкрав)) випросив пожежні машини й передав іншим містам - вкрав і розбазарив.

Причому на гівно сходять або зовсім не мешканці міста, або понаєхавші..які не бачили папередників..
показати весь коментар
07.07.2024 01:12 Відповісти
+13
та бачю, і з Києвом є спілкування...
нема куди машину запаркувати? - Кличко гад, нічого не робить.
Кличко робить парковки? - та гад же знову, землю київську краде і за хабарі наживається...
це все та ж сама зелена пісня, куплет 7мий....
зелені клептомани хочють Київ і кацапня його хотіла - по харі отримають і ті і другі.
показати весь коментар
07.07.2024 01:21 Відповісти
+13
Молодець Віталій! Оце мер!

Цеж він зайшов і проти олігарха Ахметова).

А скільки брухту на него вилив 95 квартал з лисим клоуном-орденоносцем. Тьфу!
показати весь коментар
07.07.2024 03:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре.
показати весь коментар
07.07.2024 01:03 Відповісти
Молодець Віталій! Оце мер!

Цеж він зайшов і проти олігарха Ахметова).

А скільки брухту на него вилив 95 квартал з лисим клоуном-орденоносцем. Тьфу!
показати весь коментар
07.07.2024 03:20 Відповісти
Плешивий не клоун, плешивий дегенеративний 3,14дорас.
показати весь коментар
07.07.2024 06:25 Відповісти
Зараз у кутку десь тихо заплакав один сивочолий гетьман. Які гроші пропливають мимо липких ручок!
показати весь коментар
07.07.2024 11:23 Відповісти
А шо ZEленський посивів?
Чи ти маєшь на увазі сивочолого Беню шо зараз сидить у кутку СБУ?
показати весь коментар
07.07.2024 12:15 Відповісти
Агов, Вадик, ти у якому кутку сховався?
показати весь коментар
07.07.2024 17:40 Відповісти
Хто з двох-Беня чи зеля? Хоча зеля не посивiв та не гетьмат
вiн i нiколи не був....
показати весь коментар
07.07.2024 17:41 Відповісти
Зробіть ще так, щоб можна було відключати опалення в будь якій квартирі за заявою власника!

Чому треба платити за те, що непотрібне?
показати весь коментар
07.07.2024 01:03 Відповісти
Це до Шмигаля/Ахметова..,

Це як відключити?! А на кому ж вони «заробляти будуть»?!
показати весь коментар
07.07.2024 03:22 Відповісти
Хочете обігрівати квартиру за рахунок сусідів? Ну-ну...
показати весь коментар
07.07.2024 08:53 Відповісти
А чому через мою квартиру якісь труби проходять?? Нехай орендну плату сплачують!)

В мене взимку вікна постійно відкриті. І це не за рахунок опалення. Батареї ледь жевріють. Просто нормальні вікна стоять й і балкон засклили теж нормас. На ньому навіть в мороз не холодно. А в багатьох вікна ще "рідні", дерев'яні стоять. Спочатку, для енергоефективності треба б було всім вікна заменити..і підприємства, що забезпечують компослугами та електрикою - повернути державі.
показати весь коментар
07.07.2024 09:13 Відповісти
Хочете особливі умови - обирайте окреме житло. В "комашнику" у вас такого вибору не буде.
Я вас цілком розумію, але така дійсність.
показати весь коментар
07.07.2024 10:29 Відповісти
Я от логіку не доганяю трохи..тієї ж Єврореконструкції - не сплачують за опалення, воду - погрожують відрізати воду й тепло. Просиш відрізати - кажуть, що неможливо технічно..

А взагалі, старі багатоквартирні - фігово, що розводка опалення вертикальна, а не по периметру квартири. Тому вихід один - кожній батареї по лічильнику..
показати весь коментар
07.07.2024 10:36 Відповісти
зараз заклюють Кличка диванні мери Києва...
показати весь коментар
07.07.2024 01:07 Відповісти
А його тут клюють за все - немає доріг - погано, є дороги - вкрав гроші. Щось купив власним коштом - всеодно вкрав)) купив броньовані швидкі, пікапи - що завгодно, коштом бюджету Києва - вкрав)) випросив пожежні машини й передав іншим містам - вкрав і розбазарив.

Причому на гівно сходять або зовсім не мешканці міста, або понаєхавші..які не бачили папередників..
показати весь коментар
07.07.2024 01:12 Відповісти
та бачю, і з Києвом є спілкування...
нема куди машину запаркувати? - Кличко гад, нічого не робить.
Кличко робить парковки? - та гад же знову, землю київську краде і за хабарі наживається...
це все та ж сама зелена пісня, куплет 7мий....
зелені клептомани хочють Київ і кацапня його хотіла - по харі отримають і ті і другі.
показати весь коментар
07.07.2024 01:21 Відповісти
уявіть собі місто 3млн містян і в кожного дорослого машина,
а в декотрих по дві, а ви мер - набудуйте всім парковки?
а тепер уявіть собі все теж саме і на тій же площі тільки не 3 млн містян,
а 9 і ви ви тей же самий мер...
де, ті парковкі брати?
підказую - будувати багатоповерхівні парковкі...
показати весь коментар
07.07.2024 06:47 Відповісти
Як під землю, так і вгору
Будується під торговим центром або над ним.

Це елементарно, потрібні тільки гроші.

Це до речі і вигідно, так як потрібно за неї платити і чималі гроші.
Бідний народ на таке не піде і буде кидати Машини безкоштовно...
показати весь коментар
07.07.2024 06:50 Відповісти
нарешті ми на одієй хвилі...
а тепер давайте так, на всяк випадок,
щє раз обісремо Кличка за те що він будує парковки в Києві...
показати весь коментар
07.07.2024 06:54 Відповісти
Ну чому обсирати ?
Треба просто зрозуміти, що не в машинах видно достаток, а інфраструктурі...
показати весь коментар
07.07.2024 06:56 Відповісти
це тільки одна і не сама важлива з його забот як мера Києва...
якось йому вдаєтьсья з бюджету Києва ще і хлопцям на допомогу,
і Чернігову, і районні генератори.....
ви хочь раз десь чули, шо би зелені допомогли фронту хоч гривнею? - самі гасла... гривні в кишені.
мо я не правий, але я не чув...
показати весь коментар
07.07.2024 07:02 Відповісти
А де наприклад на Малой Житомірськой збудувати багаторівневу парковку? Або на Шовковічной чи Володимирськой?
показати весь коментар
07.07.2024 07:04 Відповісти
Як метро під існуючими будівлями
показати весь коментар
07.07.2024 08:07 Відповісти
У центрі дійсно проблема з парковкою, но там і нема де їх робить на то він і центр старовиного міста. Будівлі зносить заради паркингу то занадто.
показати весь коментар
07.07.2024 07:01 Відповісти
Про парковки якраз інше говорять - місто перетворилось на суцільну парковку. Мінімум дій по зменшенню парковок в заборонених місцях. Забудова Києва - просто ад. Громадський транспорт на межі колапсу. Замість його покращення будуються нові шляхопроводи и розв'язки, які переносять пробку на наступне перехрестя, місто абсолютно автомобілецентричне. Метро на Троєщину і Виноградар рік за роком "майже добудоване". Міст через Дніпро також "майже добудований", скільки разів його вже відкрили? Інфраструктура розвалюється - скільки мостів за часів Кличка попадало? Київський вокзал і прилеглі території як були, так і залишаються адською клоакою.
І все це неможливо звалити на попередників, занадто довго Кличко є мером, за цей час вже як можна було щось зробити, крім багатостраждального скляного мосту (сам міст там дуже в тему) і парків-скверів та великих розв'язок, так і покращити стан існуючої інфраструктури.
показати весь коментар
07.07.2024 07:04 Відповісти
Бо до Кличка мери тільки крали й нічого не робили. Ну рельси могли познімати накрайняк. Бруківку в асфальт закатати..або гівноплиткою викласти всі тротуари що можна, яка разом зі снігом сходила - ламайте ноги на здоров'я! Втомлені мости - то результат господарювання попередників. Доречі - інститут Патона повинен був нормально працювати, обслідувати мости, шляхопроводи. А вони без нормальної держпідтримки - он приміщення інетмагазам здають, щоб вижити. А держава пінгвінів фінансує..
показати весь коментар
07.07.2024 08:58 Відповісти
Я розумію, що все покладати на попередників - це традиція, але 8 років пройшло, час би брати відповідальність на себе. Це попередники ніяк не можуть добудувати метро? Міст через Дніпро? Впровадити єдиний квиток? Обіцяна велоінфраструктура? Підтримати інфраструктуру, щоб мости перестали сипатись, а труби хоч порідше проривались?

Чи може попередники заборонили працювати громадському транспорту в тривогу? Є всього три міста, де транспорт зупиняють - Київ, Івано-Франківськ і Хмельницький. При тому що Київ найкраще захищений. Харків може довезти пасажирів додому, а в Києві якщо тебе тривога невчасно застала - то на інший берег взагалі не потрапиш.
показати весь коментар
07.07.2024 13:00 Відповісти
Стосовно тривог - начальнику Київської військової адміністрації Попко від зелені, нічого сказати не бажаєте?

Стосовно мостів, метро - а Ви просто витратьте годину на це й просто в інеті почитайте. Хто, як будував й скільки вкрадено.
показати весь коментар
07.07.2024 13:53 Відповісти
А Кандибор усіма руками за, недарма Кличко відмовляється його звільняти?
Скільки вкрадено - багато. Але Кличко тут вже не один рік, щоб розказувати, що все вкрали до нього.
показати весь коментар
07.07.2024 18:25 Відповісти
Я хз, хто такий у Вас той Кандибор, і нафіга Вам вагінальнмй антисептик..
показати весь коментар
07.07.2024 20:14 Відповісти
Мені він взагалі не потрібен. Питання, навіщо він Кличку. Ну а вам пораджу перед вживанням, безумовно, іскрометного сарказму, погуглити хто такий Кандибор, хто там підписував його призначення, яких "успіхів" він досяг з 2021 року і чому проти нього збирають петиції.
показати весь коментар
07.07.2024 20:29 Відповісти
Ну то пишіть нормально.. бо серед 100500 посилань ледь знайшла того, про кого кажете. Правда одне здорове ніочемне інтерв'ю.
показати весь коментар
07.07.2024 21:38 Відповісти
Метро завжди будувалось виключно за рахунок БЮДЖЕТУ КИЄВА ?
показати весь коментар
07.07.2024 09:44 Відповісти
Так.
показати весь коментар
07.07.2024 20:10 Відповісти
Ой яка мер Цаца, який гарний хлоп. За просто так роздає на право і на ліво шматки Києва друзям забудовниками. А потім колапс з авто, відсутність садків, по забудовникам на них чхати... От який він молодець що з Київ радою зараз 50 га Китаєво освоїв, так?
Що Кличко, що Льона з його молодою командою - з одного тіста - з гівна
показати весь коментар
07.07.2024 09:05 Відповісти
Єрмаківський ОПолиз Притула прийде, порядок наведе? 🙂

Вся його шобла, яка понаєхала в Київ і дуже непогано живе з донатів людей, на гівно сходить, поливаючи Кличка.
показати весь коментар
07.07.2024 09:48 Відповісти
Так може якось ширше підійти до цього питання? Може надати якусь державну підтримку із придбання та інтеграції таких міні ТЕЦ групами ОСББ, наприклад? Чи ахмєтка плакати буде?
показати весь коментар
07.07.2024 01:12 Відповісти
Так програма так і діє на ОСББ.
показати весь коментар
07.07.2024 01:13 Відповісти
Ця "програма" - це просто компенсація частини витрачених коштів. Все. Самі шукайте що придбати і де, самі робіть проекти. А ми вам частину грошей компенсуємо. Це не програма.
показати весь коментар
07.07.2024 01:20 Відповісти
Та і я більше мав на увазі решту країни, а не тільки Київ. За столицю я взагалі не турбуюсь. Там гроші знайдуть, ППО знайдуть, все там буде добре. Про решту міст якось забули.
показати весь коментар
07.07.2024 01:24 Відповісти
То мери інших міст й повинні турбуватись..то ж не КМУ турбується про Київ.

А програми - знаєте. Ото мерія надасть пропозиції по опаленню, або генераторам - то підніметься виття - знову Кличко хоче вкрасти. А так - все прозоро - робіть проект, шукайте обладнання - а мерія допоможе придбати/компенсувати..

А так - ніхто не зможе вякнуте що галіме обладнання, що завищені ціни. Бачили очі що купували? 70% компенсувало місто і до побачення.
показати весь коментар
07.07.2024 01:45 Відповісти
ви бачили тих 95х державників?
придивіться і питання відпадуть самі собою...
показати весь коментар
07.07.2024 01:25 Відповісти
шпана неопрятна, неголена...
показати весь коментар
07.07.2024 01:50 Відповісти
Ось це- готування до зими- і е повноваження мера.

Повна підтримка та респект меру!
показати весь коментар
07.07.2024 03:25 Відповісти
Звичайно буде! І не лише плакати а і чинити шалений спротив. Гроші витікають крізь пальці.
А чому б Ахметову так не жити? Взяв державне (ТЕЦ та розподільчу мережу) майже нічого не вклав і качай гроші.
Децентралізація в енергетиці та реальна конкуренція то ніж в серце таким "бізнесменам" як Ахметов.
Думаю що і другі мери (які при пам'яті) підтягнуться. А це не лише децентралізація енергетики, це і перетік важелів впливу, принаймні на регіональних рівнях. Бо політику формують не хутори а великі міста.
показати весь коментар
07.07.2024 07:36 Відповісти
Якось зиму перекантуємось. Пора вже блекаути на балалайню переносити.
показати весь коментар
07.07.2024 01:12 Відповісти
Сьогодні вже неділя, вчора не було світла 50 хвилин! Це коли всі типу або вдома - прибирають, готують, перуть, врубають всю техніку з кондиціонерами..а з понеділка почнуть кошмарити по 12 годин відключень.

От що за знущання? ЕЕ немає? То як вона з'являється на вихідні?
показати весь коментар
07.07.2024 01:17 Відповісти
бо в вихідні не працює багато підприємств? чи вам здається, що побутові кондиціонери - найбільші споживачі електроенергії?
показати весь коментар
07.07.2024 15:13 Відповісти
Ага..у нас так доюха в Києві промислових підприємств, військових..угу зеленожопі відновили..угу..
показати весь коментар
07.07.2024 17:27 Відповісти
Нє ну воно конєшно, єрмак гадить порохоботам і вимикає їм світло так само, як обама сцяв у тамбовських під"їздах. В цьому причина.
показати весь коментар
08.07.2024 14:41 Відповісти
а то ми так переймались як же там кияни бідолашні, бо в прифронтових містах всеж заїбись всі пєтріоти - там, всі генератори там, живуть люди наче тієї війни і нема - по ресторанах ходять, молодь в клубняках вісить, роботи валом та люди жирують
показати весь коментар
07.07.2024 01:30 Відповісти
Це тобі запарєбріком дали вказівку петріоти на лінії фронту виставити чи у місцевій дурці порадили?
показати весь коментар
07.07.2024 02:06 Відповісти
По перше хамити та тикати мамці своїй будете, по-друге ППО для того і існує щоб ним користуватись а не по складах ховати, невмієте користуватись нащо взагалі братись? То оті відмазки зелупи залишти при собі, бо вся країна знає що все ************ ппо першочергово іде в Київ дупи можновладців прикривати а на фронт вони плювали як і ви
показати весь коментар
07.07.2024 13:58 Відповісти
Твоя дебільна методичка, дегенерате, поступається лише твоєму власному кретинізму - поза межами балалайні таким не подають. ))
показати весь коментар
07.07.2024 14:36 Відповісти
З Чорногорії так переймаєтесь?))
показати весь коментар
07.07.2024 02:50 Відповісти
А це злочин перейматися перебуваючи в іншій країні? Я досі сплачую податки, то й переймаюсь як вийнятий вами менеджер нелох їми розпоряджається, а бачу ту саму картину - столиця отримає все а моєму рідному селу та місту болт з лівою різьбою
показати весь коментар
07.07.2024 14:08 Відповісти
Ні, не злочин. Але Ваші податки відбирвє жОПа, а не Кличко.

Повертайтесь, наводьте порядки у своїй громаді. Київський голова неповинен наводити порядки у Вас! Це не його обов'язки.
показати весь коментар
07.07.2024 14:29 Відповісти
Прифронтовим містам системи Петріот не допоможуть, їм потрібен Залізний Купол.
показати весь коментар
07.07.2024 04:57 Відповісти
віьалік, падло, продовжує бити під дих зе!шоблє!
як, це, так?
тільки но, підняли ціни, закошмарили нарід, блекаутами, а тут на тобі, у києва буде незалежне джерело живлення?
чекаю на імбецилів/"студентів" з плакатами, напроти кмда.
показати весь коментар
07.07.2024 07:23 Відповісти
Слугориги забрали всі гроші у мерів і голів громад на місцях, а фактично знищили реформу попередників по децентралізції. Це центральна влада мала б встановити і зпустити мініТЕЦ не тільки в Києві, а у всіх містах, але ні, вони тільки красти гроші і переводити стрілки на мерів. Слугориги брешуть, крадуть, мародерять і знову брешуть. У них винні всередині - мери, а ззовні звичайно США і наші західні партнери. Дякую меру Києва Кличко за проведені заходи.
показати весь коментар
07.07.2024 07:38 Відповісти
хлопці, пояснить мені,
чому законні перевибори президента під чяс війни неможливі,
а референдум на сдачу України кацапні можливий?
нескладуха тута якась в мене....
показати весь коментар
07.07.2024 07:41 Відповісти
антикомуніст фашист ***** декомунізував страшні комуняцькі тец.
Тепер от будуть вільні ринкові топочні дореволюційні на мазуті та вугіллі тирсі.
показати весь коментар
07.07.2024 09:10 Відповісти
Та почекайте хоть трохи з минітец та мініелектроцентралями. Ще не всі генератори та зарядні станції розпродані. Склади забиті. Дайте людям трохи заробити з накруткою відсотків 300.
показати весь коментар
07.07.2024 09:56 Відповісти
роби, Віталя, і нікого не слухай...
і да, хлопцям там від Київської - дрони, пікапи не забуваймо....
показати весь коментар
07.07.2024 10:08 Відповісти
Він не забуває..а зеленозаді не забувають потім Віталіку гадити..
показати весь коментар
07.07.2024 10:43 Відповісти
Коли такі в Харкові з'являться, чи бігати по "палаткам незламності" відігріватися зимою.

Україна від США отримала 96 установок генерації електрики і тепла, встановлена тільки одна, а вже середина літа рахуй.

Прокремлівська Зе влада - по іншому не скажеш.
показати весь коментар
07.07.2024 15:01 Відповісти
Я розумію загальне захоплення, але особисто мені дещо незрозуміло. На один 9-поверховий будинок при максимумі споживання 2 кВт на квартиру, що небагато, потрібно 72 кВт потужності. 72-кіловатний генератор - це херня, яка не влізе в середню вантажівку, і це лише на 1 поверх 1 будинку. На київський мікрорайон потрібно може 20 мегават і навіть якщо ця когенерація буде запезпечувати третину - це йомайо по новій невеличкій електростанції розміром з котельню на кожен район.

Питання №1: скільки років займе будівництво

Питання №2: чи не виб"ють їх мопедами так само, як вже існуючі

Питання №3: скільки реально коштуватиме кВт*год для поживача, гривень 15?
показати весь коментар
07.07.2024 15:21 Відповісти
 
 