У столиці з’являться районні міні-ТЕЦ, які працюють на різних видах палива, - Кличко підписав меморандум з GIZ
В Києві з'являться міні-ТЕЦ, які працюють на різних видах палива, в рамках децентралізації системи теплопостачання міста. Відповідний меморандум підписав мер Києва Віталій Кличко та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).
Про це повідомляється на сайті Віталія Кличка, передає Цензор.НЕТ.
Меморандум про співпрацю між Київською міською радою та GIZ підписали мер столиці Віталій Кличко разом з директором Проєкту "Реформування сектору централізованого теплопостачання в Україні (ReWarm)" Вінфрідом Даммом. Ця співпраця є продовженням ефективного партнерства Києва з Урядом Німеччини в напрямку, який сьогодні є критично важливим для української столиці, – модернізації системи централізованого теплопостачання, йдеться у повідомленні.
"У травні Київ затвердив концепцію "Енергетичне відновлення: шлях до розподільної когенерації". Це великий комплекс заходів. Зокрема, плануємо зробити виробництво тепла та електроенергії локальним і розподіленим у різних районах міста. Ми говоримо про енергетичну децентралізацію! У столиці з’являться нові міні-ТЕЦ малої і середньої потужності з можливістю використання різних видів палива", - повідомив Віталій Кличко.
За його словами, реалізація концепції дозволить підвищити стійкість, ефективність та автономність енергозабезпечення столиці, що є критично необхідним як в умовах війни, так і після її завершення.
Кличко подякував німецьким партнерам за готовність і надалі підтримувати українську столицю та її мешканців. Допомагати українцям вистояти та стати енергетично незалежними.
Як раніше повідомляв Віталій Кличко, в межах підготовки до наступного опалювального сезону в Києві планується оновити 55 км найбільш зношених ділянок тепломереж, відремонтувати понад 150 теплоджерел, понад 200 котлів та насосне обладнання.
Також повідомлялося, що за ініціативи Кличка Київрада майже в чотири рази збільшила суму компенсації мешканцям багатоповерхових будинків за придбання генераторів та інших альтернативних джерел електроенергії – до 300 тисяч гривень за одиницю обладнання.
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Цеж він зайшов і проти олігарха Ахметова).
А скільки брухту на него вилив 95 квартал з лисим клоуном-орденоносцем. Тьфу!
Чи ти маєшь на увазі сивочолого Беню шо зараз сидить у кутку СБУ?
вiн i нiколи не був....
Чому треба платити за те, що непотрібне?
Це як відключити?! А на кому ж вони «заробляти будуть»?!
В мене взимку вікна постійно відкриті. І це не за рахунок опалення. Батареї ледь жевріють. Просто нормальні вікна стоять й і балкон засклили теж нормас. На ньому навіть в мороз не холодно. А в багатьох вікна ще "рідні", дерев'яні стоять. Спочатку, для енергоефективності треба б було всім вікна заменити..і підприємства, що забезпечують компослугами та електрикою - повернути державі.
Я вас цілком розумію, але така дійсність.
А взагалі, старі багатоквартирні - фігово, що розводка опалення вертикальна, а не по периметру квартири. Тому вихід один - кожній батареї по лічильнику..
Причому на гівно сходять або зовсім не мешканці міста, або понаєхавші..які не бачили папередників..
нема куди машину запаркувати? - Кличко гад, нічого не робить.
Кличко робить парковки? - та гад же знову, землю київську краде і за хабарі наживається...
це все та ж сама зелена пісня, куплет 7мий....
зелені клептомани хочють Київ і кацапня його хотіла - по харі отримають і ті і другі.
а в декотрих по дві, а ви мер - набудуйте всім парковки?
а тепер уявіть собі все теж саме і на тій же площі тільки не 3 млн містян,
а 9 і ви ви тей же самий мер...
де, ті парковкі брати?
підказую - будувати багатоповерхівні парковкі...
Будується під торговим центром або над ним.
Це елементарно, потрібні тільки гроші.
Це до речі і вигідно, так як потрібно за неї платити і чималі гроші.
Бідний народ на таке не піде і буде кидати Машини безкоштовно...
а тепер давайте так, на всяк випадок,
щє раз обісремо Кличка за те що він будує парковки в Києві...
Треба просто зрозуміти, що не в машинах видно достаток, а інфраструктурі...
якось йому вдаєтьсья з бюджету Києва ще і хлопцям на допомогу,
і Чернігову, і районні генератори.....
ви хочь раз десь чули, шо би зелені допомогли фронту хоч гривнею? - самі гасла... гривні в кишені.
мо я не правий, але я не чув...
І все це неможливо звалити на попередників, занадто довго Кличко є мером, за цей час вже як можна було щось зробити, крім багатостраждального скляного мосту (сам міст там дуже в тему) і парків-скверів та великих розв'язок, так і покращити стан існуючої інфраструктури.
Чи може попередники заборонили працювати громадському транспорту в тривогу? Є всього три міста, де транспорт зупиняють - Київ, Івано-Франківськ і Хмельницький. При тому що Київ найкраще захищений. Харків може довезти пасажирів додому, а в Києві якщо тебе тривога невчасно застала - то на інший берег взагалі не потрапиш.
Стосовно мостів, метро - а Ви просто витратьте годину на це й просто в інеті почитайте. Хто, як будував й скільки вкрадено.
Скільки вкрадено - багато. Але Кличко тут вже не один рік, щоб розказувати, що все вкрали до нього.
Що Кличко, що Льона з його молодою командою - з одного тіста - з гівна
Вся його шобла, яка понаєхала в Київ і дуже непогано живе з донатів людей, на гівно сходить, поливаючи Кличка.
А програми - знаєте. Ото мерія надасть пропозиції по опаленню, або генераторам - то підніметься виття - знову Кличко хоче вкрасти. А так - все прозоро - робіть проект, шукайте обладнання - а мерія допоможе придбати/компенсувати..
А так - ніхто не зможе вякнуте що галіме обладнання, що завищені ціни. Бачили очі що купували? 70% компенсувало місто і до побачення.
придивіться і питання відпадуть самі собою...
Повна підтримка та респект меру!
А чому б Ахметову так не жити? Взяв державне (ТЕЦ та розподільчу мережу) майже нічого не вклав і качай гроші.
Децентралізація в енергетиці та реальна конкуренція то ніж в серце таким "бізнесменам" як Ахметов.
Думаю що і другі мери (які при пам'яті) підтягнуться. А це не лише децентралізація енергетики, це і перетік важелів впливу, принаймні на регіональних рівнях. Бо політику формують не хутори а великі міста.
От що за знущання? ЕЕ немає? То як вона з'являється на вихідні?
Повертайтесь, наводьте порядки у своїй громаді. Київський голова неповинен наводити порядки у Вас! Це не його обов'язки.
як, це, так?
тільки но, підняли ціни, закошмарили нарід, блекаутами, а тут на тобі, у києва буде незалежне джерело живлення?
чекаю на імбецилів/"студентів" з плакатами, напроти кмда.
чому законні перевибори президента під чяс війни неможливі,
а референдум на сдачу України кацапні можливий?
нескладуха тута якась в мене....
Тепер от будуть вільні ринкові топочні дореволюційні на мазуті та
вугіллітирсі.
і да, хлопцям там від Київської - дрони, пікапи не забуваймо....
Україна від США отримала 96 установок генерації електрики і тепла, встановлена тільки одна, а вже середина літа рахуй.
Прокремлівська Зе влада - по іншому не скажеш.
Питання №1: скільки років займе будівництво
Питання №2: чи не виб"ють їх мопедами так само, як вже існуючі
Питання №3: скільки реально коштуватиме кВт*год для поживача, гривень 15?