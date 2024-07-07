У столиці з’являться районні міні-ТЕЦ, які працюють на різних видах палива, - Кличко підписав меморандум з GIZ

В Києві з'являться міні-ТЕЦ, які працюють на різних видах палива, в рамках децентралізації системи теплопостачання міста. Відповідний меморандум підписав мер Києва Віталій Кличко та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

Про це повідомляється на сайті Віталія Кличка, передає Цензор.НЕТ.

Меморандум про співпрацю між Київською міською радою та GIZ підписали мер столиці Віталій Кличко разом з директором Проєкту "Реформування сектору централізованого теплопостачання в Україні (ReWarm)" Вінфрідом Даммом. Ця співпраця є продовженням ефективного партнерства Києва з Урядом Німеччини в напрямку, який сьогодні є критично важливим для української столиці, – модернізації системи централізованого теплопостачання, йдеться у повідомленні.

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"У травні Київ затвердив концепцію "Енергетичне відновлення: шлях до розподільної когенерації". Це великий комплекс заходів. Зокрема, плануємо зробити виробництво тепла та електроенергії локальним і розподіленим у різних районах міста. Ми говоримо про енергетичну децентралізацію! У столиці з’являться нові міні-ТЕЦ малої і середньої потужності з можливістю використання різних видів палива", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, реалізація концепції дозволить підвищити стійкість, ефективність та автономність енергозабезпечення столиці, що є критично необхідним як в умовах війни, так і після її завершення.

Кличко подякував німецьким партнерам за готовність і надалі підтримувати українську столицю та її мешканців. Допомагати українцям вистояти та стати енергетично незалежними.

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Як раніше повідомляв Віталій Кличко, в межах підготовки до наступного опалювального сезону в Києві планується оновити 55 км найбільш зношених ділянок тепломереж, відремонтувати понад 150 теплоджерел, понад 200 котлів та насосне обладнання.

Також повідомлялося, що за ініціативи Кличка Київрада майже в чотири рази збільшила суму компенсації мешканцям багатоповерхових будинків за придбання генераторів та інших альтернативних джерел електроенергії – до 300 тисяч гривень за одиницю обладнання.