Доба на Харківщині: через обстріли загинув чоловік, 2 людини поранено, горіло поле з пшеницею

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини, у Харкові близько 23:50 у парковій зоні знешкодили ворожий БПЛА. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 7 липня о 02:07 у Богодухівському районі уламками збитого БПЛА пошкоджено адмінбудівлю.

Також зазначається, що 7 липня о 01:23 у с.Добропілля Богодухівського району внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1500 м.кв.

Обстріли Харківщини за добу:

18:42 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Цапівка, внаслідок обстрілу горіла пшениця на площі 4.5 га.

15:00 Куп'янський р-н, Курилівська громада, с. Новоосинове, удари по дачному кооперативу. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 4 га.

15:00 Чугуївський район, Старосалтівська громада, смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу з "Ланцету" постраждав чоловік .

. 10:45 Богодухівський, район, Золочівська громада, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу поранена жінка, загинув 47-річний чоловік.

Синєгубов також інформує, що у м. Вовчанськ внаслідок наїзду автомобілем на невідомий предмет постраждала жінка.

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Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці.

На Купʼянському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до семи. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки Харківської області.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни з артилерії обстріляли село на Харківщині: чоловік загинув, його дружина поранена