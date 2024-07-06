УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10509 відвідувачів онлайн
Новини Війна
986 5

Росіяни з артилерії обстріляли село на Харківщині: чоловік загинув, його дружина поранена

Обстріляли з артилерії село на Харківщині

Російська армія обстріляла з артилерії с. Одноробівка Золочівської ОТГ Харківської області. Загинув чоловік, поранену жінку госпіталізовано.

Як інформує  Цензор.НЕТ,  про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 6 липня близько 11:15 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл с. Одноробівка Золочівської ОТГ Богодухівського району.

Дивіться: Ворог вкрив артилерією Червоногригорівську громаду на Нікопольщині: загинула жінка. ФОТОрепортаж

Загинув 47-річний чоловік. Його дружина дістала поранення, її госпіталізували до лікарні.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 липня 2024 року, війська РФ ударили по Харківщині 19 КАБами.

Автор: 

обстріл (29195) Харківщина (6054) жертви (1817)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які в біса росіяни? - РАШИСТИ
показати весь коментар
06.07.2024 17:15 Відповісти
Ага...є росіяни, а є рашисти...?
показати весь коментар
06.07.2024 18:09 Відповісти
Русофашисти , ви всі здохнете , так як не маєте права жити на землі 🤬
показати весь коментар
06.07.2024 17:17 Відповісти
Обмилок прутін, тягне у могилу із собою, і увесь Сруськай міф…
Сценарій, як і адіка у 1945році, тому він і каже, що може це пафтаріть …
показати весь коментар
06.07.2024 18:13 Відповісти
Кляті варвари...
Невже страждання нашого
народу ніколи не закінчаться?
Дай Боже,нам сили та духу
перемогти орду мокшанську.
показати весь коментар
06.07.2024 18:14 Відповісти
 
 