Росіяни з артилерії обстріляли село на Харківщині: чоловік загинув, його дружина поранена
Російська армія обстріляла з артилерії с. Одноробівка Золочівської ОТГ Харківської області. Загинув чоловік, поранену жінку госпіталізовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 6 липня близько 11:15 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл с. Одноробівка Золочівської ОТГ Богодухівського району.
Загинув 47-річний чоловік. Його дружина дістала поранення, її госпіталізували до лікарні.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.
Нагадаємо, за минулу добу, 5 липня 2024 року, війська РФ ударили по Харківщині 19 КАБами.
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Сценарій, як і адіка у 1945році, тому він і каже, що може це пафтаріть …
Невже страждання нашого
народу ніколи не закінчаться?
Дай Боже,нам сили та духу
перемогти орду мокшанську.