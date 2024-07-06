Росіяни з артилерії обстріляли село на Харківщині: чоловік загинув, його дружина поранена

Російська армія обстріляла з артилерії с. Одноробівка Золочівської ОТГ Харківської області. Загинув чоловік, поранену жінку госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 6 липня близько 11:15 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл с. Одноробівка Золочівської ОТГ Богодухівського району.

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Загинув 47-річний чоловік. Його дружина дістала поранення, її госпіталізували до лікарні.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 липня 2024 року, війська РФ ударили по Харківщині 19 КАБами.