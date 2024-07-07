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Новини
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Японія і Камбоджа допомагатимуть Україні в розмінуванні

розмінування

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила про спільний з Камбоджею проєкт щодо обміну знаннями і технологіями з розмінування з країнами світу, зокрема з Україною.

Про це повідомляє The Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, Камікава розповіла про це під час візиту до Камбоджійського центру протимінної діяльності, який був створений у 1990-х роках наприкінці десятиліть громадянської війни в цій країні Південно-Східної Азії. Діяльність Центру спрямована на знешкодження від 4 до 6 мільйонів наземних мін та інших боєприпасів, що не розірвалися, які залишилися розкиданими по всій країні.

"Камбоджа, яка неухильно просувається у розмінуванні у своїй країні, нині є лідером у протимінній діяльності в усьому світі", - сказала Камікава.

Як зазначається, камбоджійські сапери є одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття кілька тисяч із них було відправлено під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході. У 2022 році Камбоджа почала навчати саперів з України, яка також страждає від великої кількості наземних мін та інших боєприпасів, що не вибухнули, оскільки російське вторгнення триває.

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"Як конкретну співпрацю в межах японсько-камбоджійської ініціативи з протимінної діяльності, Японія надаватиме повномасштабну допомогу в гуманітарному розмінуванні в Україні. Наступного тижня ми надамо Україні велику машину для розмінування, а наступного місяця, тут, у Камбоджі, ми навчатимемо український персонал, як керувати цією машиною", - зазначила Камікава.

Неурядова організація Landmine Monitor у своєму звіті за 2022 рік зарахувала Камбоджу та Україну до дев'яти країн із "масивним" мінним забрудненням, що означає, що вони мають понад 100 квадратних кілометрів нерозмінованих полів.

Камбоджа почала підготовку українських саперів у Польщі і в Камбоджі після того, як колишній прем'єр-міністр Хун Сен - незвичайний крок для країни, яка зазвичай підтримує Росію та Китай, - засудив вторгнення РФ в Україну, заявивши, що "Камбоджа завжди проти будь-якої країни, що вторгається до іншої країни".

Варто зазначити, що Камбоджа була однією з майже 100 країн-членів ООН, які стали співавторами резолюції, що засуджує вторгнення РФ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нині понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими. Понад рік тому це було 174 тисячі кв. км.

Автор: 

Японія (1211) розмінування (1002) Камбоджа (7)


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Топ коментарі
+1
подивився серіал "сьогун".
там такі абалденні красиві японки.
то, хай приїздять.
українські суші, це не ті помиї, що японці звикли їсти. українські суші, ням ням....
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07.07.2024 10:10 Відповісти
+1
нє! я, не їв японську кухню.
я, взагалі, не люблю рибу.
але! я маю знайомого, справжнього японця, котрий був у києві і коштував українські суші.
ви будете здивовані! повторюю, здивовані.
йому сподобалось! навіть більше ніж рідні.
він так і сказав: це не суші, точніше, це не та їжа на котрій він виріс, але це, дуже смачно!

а, особисто, я, коштував борщ, в різних країнах.
навіть, приготовлений етнічними українками.
я, стверджую: справжній борщ, може приготовити, тільки українка, що вросла в україні, і виключно, з українських продуктів!

наприклад, моя дружина.
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07.07.2024 13:44 Відповісти
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Якщо у когось є переконання, що "зараз пабєдім кацапоф, а завтра Камбоджа нам все почистить", то в реалності все трохи складніше! Наприклад, у Франції є так звана "Зона Руж", де у першу світову війну точилися настіки активні бойові дії, що навіть зараз там знаходиться величезна кількість тіл тварин, людей, не розірвавшихся *********** та різних хімічних сполук які дуже небезпечні для людей. По-перше, не можливо розмінувати все повністю і навіть Камбоджа з Японією не можуть в цьому допомогти Франції! по-друге, все отруєне небезпечними речовинами і використовувати ту землю вийде лише через тисячі років.
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07.07.2024 09:59 Відповісти
сподіваюсь рашка розвалиться, а Україні в якості репарацій відійдуть ії і100ричні землі Кубані, Україна вийде на кордони з Грузією та Казахстаном, а також на узбережжя Каспійського моря! Усіх ватанів з цих територій - у вагонах за порєбрік ( за Урал)
так, це мрії... але без них неможливо щось здійснити... а ті українські землі, що втратили здатність приносити врожай - зробити як в Чорнобилі
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07.07.2024 11:57 Відповісти
подивився серіал "сьогун".
там такі абалденні красиві японки.
то, хай приїздять.
українські суші, це не ті помиї, що японці звикли їсти. українські суші, ням ням....
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07.07.2024 10:10 Відповісти
От навіщо зранку й про їдло! Так влом повзти до холодильника...
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07.07.2024 10:30 Відповісти
А ви їли справжню японську їжу (а не те лайно, що готують в нас під виглядом «японської»), що так стверджуєте? В них там наш борщ (який дехто з них намагається готувати) теж виходить, як помиї, бо продукти не ті, та спосіб приготування геть інший, ніж вони звикли.
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07.07.2024 13:26 Відповісти
нє! я, не їв японську кухню.
я, взагалі, не люблю рибу.
але! я маю знайомого, справжнього японця, котрий був у києві і коштував українські суші.
ви будете здивовані! повторюю, здивовані.
йому сподобалось! навіть більше ніж рідні.
він так і сказав: це не суші, точніше, це не та їжа на котрій він виріс, але це, дуже смачно!

а, особисто, я, коштував борщ, в різних країнах.
навіть, приготовлений етнічними українками.
я, стверджую: справжній борщ, може приготовити, тільки українка, що вросла в україні, і виключно, з українських продуктів!

наприклад, моя дружина.
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07.07.2024 13:44 Відповісти
ой!
куштувати, звісно, не коштувати!
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07.07.2024 13:47 Відповісти
«я маю знайомого, справжнього японця, котрий був у києві і коштував українські суші.
ви будете здивовані! повторюю, здивовані.
йому сподобалось! навіть більше ніж рідні.
він так і сказав: це не суші, точніше, це не та їжа на котрій він виріс, але це, дуже смачно!»

Зовсім не здивований. По-перше - японці вам скажуть, що це «дивно», «незвично», «смачно». Може й буде дійсно не так гидко, але на їхню думку називати це «суші» - не можна. Бо це дійсно не суші. Тут він вам не збрехав. Моя дружина це теж ніколи не називає «суші». Їй просто становиться смішно, коли вона їх бачить. Ви теж їхній «борщ» забракуєте - 100%. Може й буде смачно, але не борщ.

По-друге - вони надто виховані, щоб знаходячись в гостях якимось чином виразити незадоволення. Ми коли одружилися, моя дружина-японка теж за родинним святковим столом казала, що їй все смачно. Повірте, це було зовсім не так. Але сказати про це вона могла лише мені. В нас купа гастрономічної гидоти, на їхній погляд. Японець ніколи вам не скаже справжню думку, якщо ви не є суперблизькою людиною. Є поняття 本音(хонне) - це те, що японець насправді думає. А є 建前 (татемае) це те, що на їх думку слід говорити та робити в поточній ситуації. Якщо ви від японця почуєте, шо ви козел - пишайтеся. Це означатиме, що ви справжній друг, в якому він дійсно впевнений.

По-третє. Японська кухня це не тільки про рибу. Моя дружина теж рибу зовсім не любить, наприклад. В Японії вистачає овочевих та м'ясних страв. Купа видів локшини, смачнючих заправок для салатів та гарнирів, тощо. Я думаю, що, наприклад, тонкацу ви б зацінили - погугліть що це, якщо є бажання.

До всього треба звикати. Ми з дружиною, наприклад, тільки тогоріч помітили, що нас вже не нудить від страв один одного. А почали дійсно насолоджуватися їжею. Хоча живемо разом вже цілу купу часу. Допетрило до нас тільки зараз. Адаптація-с. Повірте, я теж не надто сприймав їхню кухню, і вона теж часто відмовлялася від їжі. Було всяке. Доходило до скандалів зі сльозами. Просто в їхній кухні використовуються такі смаки та їх сполучення, що ми ніколи такого не їли. Ми не знаємо, як правильно це сприймати через призму наших звичок.
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07.07.2024 14:24 Відповісти
насправді?
я не расист, але, мені теж, не подобаються азіати.
з тим японцем ми багато горілки випили. і, звісно, закусували, згідно української традиції.
тото, він мені, здавався не схожим на нас, особливо з ранку.
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07.07.2024 14:42 Відповісти
На смак та колір всі фломастери різні... Нам більше дістанеться ))
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07.07.2024 14:44 Відповісти
«а, особисто, я, коштував борщ, в різних країнах.
навіть, приготовлений етнічними українками.
я, стверджую: справжній борщ, може приготовити, тільки українка, що вросла в україні, і виключно, з українських продуктів!»

Ось це і є відповідь. Тобто, ви самі це все усвідомлюєте. Чи ви думаєте, що в японців щось інакше? Ми на їхню думку надто відверті з людьми, з якими не треба бути надто відвертими. Занадто прямолінійні та безцеремонні. Приклад: зібралися знайомі за столом. Хазяйка-японка вирішила повипендрюватися та зробили млинці. Щоб нам, мовляв, було смачно і ми не надто сумували в далекій Японії за батьківщиною. Питає: як вам млинці? Ви чесно починаєте відповідати, що, мовляв, солі в тісті не вистачає. Або «от зі сметанкою б!». Ітог - в глибині душі образа. На їхню думку це занадто відверто. Можна було б сказати що смачно. І всі були б задоволені. Або обіграти так: Дуже смачно! Ви знаєте, я бачив, що в Україні хазяйки додають більше солі в тісто і виходить ще смачніше! Спробуйте наступного разу» В принципі одне й те саме, але полутона...
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07.07.2024 14:42 Відповісти
Ну в нас своїх розміновщиків вистачає
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07.07.2024 12:41 Відповісти
 
 