Японія і Камбоджа допомагатимуть Україні в розмінуванні

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила про спільний з Камбоджею проєкт щодо обміну знаннями і технологіями з розмінування з країнами світу, зокрема з Україною.

Про це повідомляє The Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, Камікава розповіла про це під час візиту до Камбоджійського центру протимінної діяльності, який був створений у 1990-х роках наприкінці десятиліть громадянської війни в цій країні Південно-Східної Азії. Діяльність Центру спрямована на знешкодження від 4 до 6 мільйонів наземних мін та інших боєприпасів, що не розірвалися, які залишилися розкиданими по всій країні.

"Камбоджа, яка неухильно просувається у розмінуванні у своїй країні, нині є лідером у протимінній діяльності в усьому світі", - сказала Камікава.

Як зазначається, камбоджійські сапери є одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття кілька тисяч із них було відправлено під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході. У 2022 році Камбоджа почала навчати саперів з України, яка також страждає від великої кількості наземних мін та інших боєприпасів, що не вибухнули, оскільки російське вторгнення триває.

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"Як конкретну співпрацю в межах японсько-камбоджійської ініціативи з протимінної діяльності, Японія надаватиме повномасштабну допомогу в гуманітарному розмінуванні в Україні. Наступного тижня ми надамо Україні велику машину для розмінування, а наступного місяця, тут, у Камбоджі, ми навчатимемо український персонал, як керувати цією машиною", - зазначила Камікава.

Неурядова організація Landmine Monitor у своєму звіті за 2022 рік зарахувала Камбоджу та Україну до дев'яти країн із "масивним" мінним забрудненням, що означає, що вони мають понад 100 квадратних кілометрів нерозмінованих полів.

Камбоджа почала підготовку українських саперів у Польщі і в Камбоджі після того, як колишній прем'єр-міністр Хун Сен - незвичайний крок для країни, яка зазвичай підтримує Росію та Китай, - засудив вторгнення РФ в Україну, заявивши, що "Камбоджа завжди проти будь-якої країни, що вторгається до іншої країни".

Варто зазначити, що Камбоджа була однією з майже 100 країн-членів ООН, які стали співавторами резолюції, що засуджує вторгнення РФ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нині понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими. Понад рік тому це було 174 тисячі кв. км.