Унаслідок обстрілів у Херсоні пошкоджено будівлю обленерго, на Харківщині - газовий об’єкт, - Міненерго

Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині, у Херсоні та на Харківщині є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу м. Нікополь було знеструмлено підстанцію. Відключилися побутові споживачі, водоканал та лікарня. На цей час усіх споживачів заживлено.

У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю оператора системи розподілу - зазнали пошкоджень стіни та вікна. Без постраждалих.

Крім того, унаслідок обстрілу в Харківській області пошкоджено один з газових об’єктів. Без постраждалих.

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У Міненерго також додали, що сьогодні графіки погодинних відключень вже діяли з 0:00 до 7:00. Також їхнє застосування планується з 15:00 до 24:00.

"Звертаємо увагу, що основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак", - наголосили в Міненерго.

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