Росіяни на окупованих територіях відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях України триває політика геноциду місцевого населення. Окупанти не ставлять на облік вагітних без паспорта РФ.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Кремль заперечує існування української нації, і тому за будь-яку ціну намагається паспортизувати населення ТОТ.
"Росіяни відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ. Таким чином, дівчина не має доступу до медичного нагляду й соціальних виплат. Водночас паспортизація майбутньої матері автоматично робить "росіянином" її дитину", - розповіли в ЦНС.
Топ коментарі
+7 Герхард
показати весь коментар07.07.2024 13:20 Відповісти Посилання
+6 Простов
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+5 Остап Покотило
показати весь коментар07.07.2024 13:34 Відповісти Посилання
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Хоча сама зе-шобла добре знала що війна буде. Ось що розказує сам Буданов -
Очільник ГУР МО Буданов пригадав. як він зустрів початок війни
Вже 23 лютого він з дружиною заселився в свій кабінет в ГУР....
https://parlament.ua/news/ochilnik-gur-mo-budanov-prigadav-yak-vin-zustriv-pochatok-vijni/ Кирило Буданов пригадав початок війни - Парламент.UA (parlament.ua)
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Ось що розказує Арахамія -
Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу"https://parlament.ua/dossier/david-arahamiya/ Давид Арахамія у ніч перед великою війною разом з іншими чиновниками https://parlament.ua/news/kubrakov-i-arahamiya-rozpovili-pro-zhittya-u-bunkeri-zelenskogo-v-pershi-dni-vijni/ чекав початку повномасштабного вторгнення Росії . За декілька годин до наступу він все ж поїхав додому відпочити, проте вже о 4 ранку йому зателефонував очільник Офісу президента зі звісткою. За лічені миті топпосадовці зібралися у кабінеті Зеленського.
https://parlament.ua/news/ochilnik-gur-mo-budanov-prigadav-yak-vin-zustriv-pochatok-vijni/ Кирило Буданов пригадав початок війни - Парламент.UA (parlament.ua)
Ну не у всіх же жінок чоловіки працюють в ГУР, як в жінки Буданова...
Нехай тепер ці жінки подякують українській владі, яка їх зрадила.
И да, в Украине поставят на учет с любым паспортом.
Території окуповані 2,5 роки.
Тобто, ті жіночки нагуляли вагітність вже під час окупації.
Ви впевнені, що треба перейматися людьми з таким рівнем інтелекту та відповідальності?
може там трохи не так, як вам розказують по телемарафону? Звісно, в прифронтових містах і селах - триндець, а в глибокому тилу ви думаєте кацапи їдять україномовних новонароджених дітей?
обманом, залякуванням, насильством, примусом, залякуванням, мародерством, геноцидом, війнами, окупаціями, знущаннями, приниженням, вбивствами, поневоленням...
Імперія зла, тюрма народів!!!
Кацапі влізли у нашу країну і
І пхають тут свої паспорти
Окуповані території ніхто не признав російським
І російські паспорти там всеодно чужі
Якщо хтось свідомо отримав расєйський паспорт, то може сміло виїжджати в улюблену ним расєю.
Чемодан, вокзал, расєя
А вкраигчики думали "все чепуха" и "хуженебудет"
Вони не гірше, а ще і краще знають що із себе представляє ця дика зла країна
А дурники хотіли поржать, а тепер плачуть або лежать у могилах
Заражают плоть любой страны.
Вот они беснуются в экстазе, -
Путин - их мессия и кумир,
Принцип есть один у этой мрази, -
Где насрал кацап - там "русскій міръ".
В добрых душах маленьких людей.
Взгляды по бокам твои косые,
И враги кругом во все края, -
Нет, - ты не сошла с ума, Россия, -
Ты вернулась на круги своя
Пам"ятейте завжди, що сусід північний, то наш ворог ВІЧНИЙ!
Им легко кричать , у них недвижка во Львове и Европе, они своих выплодков на всю жизнь обеспечили!!!
А людям на ВОТ голову забивают марафонной ахинеей и "кавой-в-крыму"...
Если вы мр**зи бросили людей без защиты и без эвакуации , то хотябы обьясняйте что нада выехать или ставить себе задачу выстоять выжить всеми способами а не вещать по радио для ВОТ полную ахинею!!!!