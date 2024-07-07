Росіяни на окупованих територіях відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України триває політика геноциду місцевого населення. Окупанти не ставлять на облік вагітних без паспорта РФ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Кремль заперечує існування української нації, і тому за будь-яку ціну намагається паспортизувати населення ТОТ.

"Росіяни відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ. Таким чином, дівчина не має доступу до медичного нагляду й соціальних виплат. Водночас паспортизація майбутньої матері автоматично робить "росіянином" її дитину", - розповіли в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях півдня росіяни погрожують депортацією українцям, які відмовляються отримувати паспорт РФ, - Центр нацспротиву