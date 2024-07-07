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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни на окупованих територіях відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ, - Центр нацспротиву

Окупація

На тимчасово окупованих територіях України триває політика геноциду місцевого населення. Окупанти не ставлять на облік вагітних без паспорта РФ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Кремль заперечує існування української нації, і тому за будь-яку ціну намагається паспортизувати населення ТОТ.

"Росіяни відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ. Таким чином, дівчина не має доступу до медичного нагляду й соціальних виплат. Водночас паспортизація майбутньої матері автоматично робить "росіянином" її дитину", - розповіли в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях півдня росіяни погрожують депортацією українцям, які відмовляються отримувати паспорт РФ, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6751) паспорт (1160) Центр національного спротиву (830)


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Топ коментарі
+7
Вагітність триває 9 місяців.
Території окуповані 2,5 роки.

Тобто, ті жіночки нагуляли вагітність вже під час окупації.

Ви впевнені, що треба перейматися людьми з таким рівнем інтелекту та відповідальності?
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07.07.2024 13:20 Відповісти
+6
Інше запитання - багато українців і українок не встигли виїхати і їхні населені пункти були захоплені кацапами. Це ж завдячуючи українській владі - бо зе-банда і її великий лідор казали що війни не буде і казали готуватись до шашликів.
Хоча сама зе-шобла добре знала що війна буде. Ось що розказує сам Буданов -

Очільник ГУР МО Буданов пригадав. як він зустрів початок війни

Вже 23 лютого він з дружиною заселився в свій кабінет в ГУР....

https://parlament.ua/news/ochilnik-gur-mo-budanov-prigadav-yak-vin-zustriv-pochatok-vijni/ Кирило Буданов пригадав початок війни - Парламент.UA (parlament.ua)

-------------------------------------------------------------------------
Ось що розказує Арахамія -

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу"https://parlament.ua/dossier/david-arahamiya/ Давид Арахамія у ніч перед великою війною разом з іншими чиновниками https://parlament.ua/news/kubrakov-i-arahamiya-rozpovili-pro-zhittya-u-bunkeri-zelenskogo-v-pershi-dni-vijni/ чекав початку повномасштабного вторгнення Росії . За декілька годин до наступу він все ж поїхав додому відпочити, проте вже о 4 ранку йому зателефонував очільник Офісу президента зі звісткою. За лічені миті топпосадовці зібралися у кабінеті Зеленського.

https://parlament.ua/news/ochilnik-gur-mo-budanov-prigadav-yak-vin-zustriv-pochatok-vijni/ Кирило Буданов пригадав початок війни - Парламент.UA (parlament.ua)

Ну не у всіх же жінок чоловіки працюють в ГУР, як в жінки Буданова...
Нехай тепер ці жінки подякують українській владі, яка їх зрадила.
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07.07.2024 13:20 Відповісти
+5
Ось так і створювалася расєйська імперія -

обманом, залякуванням, насильством, примусом, залякуванням, мародерством, геноцидом, війнами, окупаціями, знущаннями, приниженням, вбивствами, поневоленням...

Імперія зла, тюрма народів!!!
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07.07.2024 13:34 Відповісти
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Українку поставлять. А отримання кацапсячої тряпки не лишає її українського громадянства. Рро це вже сто разів писали. Дюди не винні, що кацапня їх окупувала.
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07.07.2024 13:20 Відповісти
Інше запитання - багато українців і українок не встигли виїхати і їхні населені пункти були захоплені кацапами. Це ж завдячуючи українській владі - бо зе-банда і її великий лідор казали що війни не буде і казали готуватись до шашликів.
Хоча сама зе-шобла добре знала що війна буде. Ось що розказує сам Буданов -

Очільник ГУР МО Буданов пригадав. як він зустрів початок війни

Вже 23 лютого він з дружиною заселився в свій кабінет в ГУР....

https://parlament.ua/news/ochilnik-gur-mo-budanov-prigadav-yak-vin-zustriv-pochatok-vijni/ Кирило Буданов пригадав початок війни - Парламент.UA (parlament.ua)

-------------------------------------------------------------------------
Ось що розказує Арахамія -

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу"https://parlament.ua/dossier/david-arahamiya/ Давид Арахамія у ніч перед великою війною разом з іншими чиновниками https://parlament.ua/news/kubrakov-i-arahamiya-rozpovili-pro-zhittya-u-bunkeri-zelenskogo-v-pershi-dni-vijni/ чекав початку повномасштабного вторгнення Росії . За декілька годин до наступу він все ж поїхав додому відпочити, проте вже о 4 ранку йому зателефонував очільник Офісу президента зі звісткою. За лічені миті топпосадовці зібралися у кабінеті Зеленського.

https://parlament.ua/news/ochilnik-gur-mo-budanov-prigadav-yak-vin-zustriv-pochatok-vijni/ Кирило Буданов пригадав початок війни - Парламент.UA (parlament.ua)

Ну не у всіх же жінок чоловіки працюють в ГУР, як в жінки Буданова...
Нехай тепер ці жінки подякують українській владі, яка їх зрадила.
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07.07.2024 13:20 Відповісти
поставлять.Приходь у лікарню,тебе поставимо на облік
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07.07.2024 13:26 Відповісти
А временннон оккупированыне территории - это тоже Украина. Рф там нне более чем оккупанты.
И да, в Украине поставят на учет с любым паспортом.
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07.07.2024 13:37 Відповісти
Вагітність триває 9 місяців.
Території окуповані 2,5 роки.

Тобто, ті жіночки нагуляли вагітність вже під час окупації.

Ви впевнені, що треба перейматися людьми з таким рівнем інтелекту та відповідальності?
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07.07.2024 13:20 Відповісти
Рапа не аиіє вчасно виймати, задоволення хоче отримувати на всі 100. І на презервативи витрачатись не хоче.
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07.07.2024 13:24 Відповісти
протверезій спочатку, потім пиши
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07.07.2024 13:30 Відповісти
Я тверезий вже років 25 не вживаю взагалі. А машинальні помилки є машинальні. Клавіатура на телефоні маленька та і пальці після інсульта не завжди слухаються.
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07.07.2024 18:05 Відповісти
це ще страшніше, коли людина взагалі не вживає.
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07.07.2024 18:53 Відповісти
З точки зору алконавта, напевно так...
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07.07.2024 19:30 Відповісти
мене дивує інше,находячись в окупації ,в безвиході,в злиднях і є ті що готові народжувати дітей в котрих майбутьнє це кошмарна примара......це в загалі якось зв,язано зі здоровим глуздом?????
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07.07.2024 13:21 Відповісти
як народження дітей зв'язане зі здоровим глуздом???
може там трохи не так, як вам розказують по телемарафону? Звісно, в прифронтових містах і селах - триндець, а в глибокому тилу ви думаєте кацапи їдять україномовних новонароджених дітей?
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07.07.2024 13:28 Відповісти
Ні, в тилу україномовних дітей там не може бути, бо окупанти блокують будь-яку можливість вивчати українську для українських дітей.
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07.07.2024 13:38 Відповісти
так, кацапи роблять все, що вважають за потрібне, щоб їх імперія жила. Ми теж повинні робити деякі кроки, наприклад видавати паспорт негромадян для місцевої вати.
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07.07.2024 13:42 Відповісти
сходи до лікаря,або ні ти невиліковний,там лікувати нічого.....марафон.....
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07.07.2024 13:48 Відповісти
а що тобі не так? аргументуй
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07.07.2024 15:23 Відповісти
Такий шикарний паспорт і громадянство що сувати його можна лише направляють на людей автомат
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07.07.2024 13:23 Відповісти
Ось так і створювалася расєйська імперія -

обманом, залякуванням, насильством, примусом, залякуванням, мародерством, геноцидом, війнами, окупаціями, знущаннями, приниженням, вбивствами, поневоленням...

Імперія зла, тюрма народів!!!
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07.07.2024 13:34 Відповісти
вибачте, але в більшості країн світу, якщо ти не маєш паспорта країни, то в тебе менше прав.
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07.07.2024 13:36 Відповісти
До чого тут країни світу?
Кацапі влізли у нашу країну і
І пхають тут свої паспорти
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07.07.2024 13:59 Відповісти
ну відвоюй окуповані території, і пхай там свої паспорти.
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07.07.2024 15:24 Відповісти
Якщо хтось щось вкрав, це не означає що воно його.
Окуповані території ніхто не признав російським
І російські паспорти там всеодно чужі

Якщо хтось свідомо отримав расєйський паспорт, то може сміло виїжджати в улюблену ним расєю.
Чемодан, вокзал, расєя
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08.07.2024 14:00 Відповісти
До сих пор живы чеченцы и другие из мусульманских народов, которые помнят депортацию ВСЕХ в вагонах..
А вкраигчики думали "все чепуха" и "хуженебудет"
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07.07.2024 15:54 Відповісти
це ті які в Ахмат записуються ?
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07.07.2024 16:36 Відповісти
Нормальні "вкраїнчики" нічого подібного не думали.

Вони не гірше, а ще і краще знають що із себе представляє ця дика зла країна
А дурники хотіли поржать, а тепер плачуть або лежать у могилах
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08.07.2024 14:04 Відповісти
Значить будуть брати паспорт і народжувати. Настане перемога і все стане на свої місця. А незгодних з таким можна виселити в кацапію їм там саме місце.
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07.07.2024 13:52 Відповісти
Ватники повсюду, как микробы,

Заражают плоть любой страны.

Вот они беснуются в экстазе, -

Путин - их мессия и кумир,

Принцип есть один у этой мрази, -

Где насрал кацап - там "русскій міръ".
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07.07.2024 13:55 Відповісти
Кроется величие державы

В добрых душах маленьких людей.

Взгляды по бокам твои косые,

И враги кругом во все края, -

Нет, - ты не сошла с ума, Россия, -

Ты вернулась на круги своя

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07.07.2024 13:56 Відповісти
Расєя імперія зла і була, і є, і буде! Нічого не змінюється століттями

Пам"ятейте завжди, що сусід північний, то наш ворог ВІЧНИЙ!
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07.07.2024 14:02 Відповісти
Якщо тільки не розідрати на шмаття, як лоскутну ковдру..
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07.07.2024 14:32 Відповісти
Земля окупована з 14 року, після 22 додалося ще. Хто хотів той виїхав. З Лугандонії прямі маршрути в ФРН, інші країни ЄС. Також між московією та Україною працює один пішохідний прикордонний пункт пропуску. Хто хоче той виїде на вільну Україну. Хто сидить під окупантом і не партизанить - колаборант або посібник окупанта і журитися їхніми внутрішньо окупаційними проблемами -остання справа.
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07.07.2024 14:44 Відповісти
Ти втікачик виїхав з України, і засуджуєш тих, хто лишився на своїй землі? Твоя думка дуже цікава всім, пиши ще
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07.07.2024 15:32 Відповісти
Мы помним как выродки-вицепремьерки кричали "не берети паспорта, не берите гуманитарку..."

Им легко кричать , у них недвижка во Львове и Европе, они своих выплодков на всю жизнь обеспечили!!!
А людям на ВОТ голову забивают марафонной ахинеей и "кавой-в-крыму"...
Если вы мр**зи бросили людей без защиты и без эвакуации , то хотябы обьясняйте что нада выехать или ставить себе задачу выстоять выжить всеми способами а не вещать по радио для ВОТ полную ахинею!!!!
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07.07.2024 15:47 Відповісти
В расии страховое здравоохранение, нет гражданства -нет страхового полиса. Паспорта нужно брать, без них никак, ни пенсии, ни даже СИМки для телефона не купить. Желательно конечно украинский не отдавать, типа потерян или ещё как утрачен. Даже при сталинизме никому не ставили в вину получение аусвайса, привлекали потом лишь тех, кто был на руководящей работе и полицаев.
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08.07.2024 01:51 Відповісти
 
 