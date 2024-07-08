Унаслідок атаки росіян на Північний ГЗК Групи Метінвест загинуло 10 і поранено понад 30 людей. ФОТО

8 липня росіяни атакували Північний ГЗК у Кривому Розі. У компанії Метінвест повідомили про 10 загиблих та понад 30 поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Група Метінвест.

"Вранці, 8 липня, російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного ГЗК Групи Метінвест у Кривому Розі. Станом на 12:30, відомо про 10 загиблих людей і понад 30, які дістали поранення. Усіх постраждалих внаслідок російського теракту негайно доправлено в одну з лікарень міста", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що через ворожу атаку пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна. Наразі проводиться розбирання завалів.





Група Метінвест висловлює співчуття всім постраждалим і їхнім близьким. Пораненим співробітникам і родинам загиблих компанія надасть всебічну допомогу.

Також читайте: Масована ракетна атака на Кривий Ріг: є кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених, є важкі (оновлено)

Як повідомлялося, війська РФ 8 липня здійснили масовану ракетну атаку на Кривий Ріг: зафіксовано кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. 9 липня 2024 року у Кривому Розі оголошено днем жалоби.