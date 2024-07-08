УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11035 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 461 12

Унаслідок атаки росіян на Північний ГЗК Групи Метінвест загинуло 10 і поранено понад 30 людей. ФОТО

Атака на Північний ГЗК 8 липня

8 липня росіяни атакували Північний ГЗК у Кривому Розі. У компанії Метінвест повідомили про 10 загиблих та понад 30 поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Група Метінвест.

"Вранці, 8 липня, російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного ГЗК Групи Метінвест у Кривому Розі. Станом на 12:30, відомо про 10 загиблих людей і понад 30, які дістали поранення. Усіх постраждалих внаслідок російського теракту негайно доправлено в одну з лікарень міста", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що через ворожу атаку пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна. Наразі проводиться розбирання завалів.

Загиблі і поранені унаслідок атаки на Північний ГЗК 8 липня
Загиблі і поранені унаслідок атаки на Північний ГЗК 8 липня

Група Метінвест висловлює співчуття всім постраждалим і їхнім близьким. Пораненим співробітникам і родинам загиблих компанія надасть всебічну допомогу.  

Також читайте: Масована ракетна атака на Кривий Ріг: є кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених, є важкі (оновлено)

Як повідомлялося, війська РФ 8 липня здійснили масовану ракетну атаку на Кривий Ріг: зафіксовано кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. 9 липня 2024 року у Кривому Розі оголошено днем жалоби.

Автор: 

ГЗК (172) Кривий Ріг (1362) жертви (1817) Метінвест (957)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Єслі ми будєм фінансіровать оборонку, то как жє ми будєм строіть дорогі?
показати весь коментар
08.07.2024 14:05 Відповісти
+17
показати весь коментар
08.07.2024 14:04 Відповісти
+16
Де там ті під*ри, які казали, "што война не заканчіваєтся, бо она вигодна Порошенко"?
показати весь коментар
08.07.2024 14:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.07.2024 14:04 Відповісти
Єслі ми будєм фінансіровать оборонку, то как жє ми будєм строіть дорогі?
показати весь коментар
08.07.2024 14:05 Відповісти
Де там ті під*ри, які казали, "што война не заканчіваєтся, бо она вигодна Порошенко"?
показати весь коментар
08.07.2024 14:08 Відповісти
Вони тепер кажуть що Ахмет сам знищує свій бізнес. Клініка
показати весь коментар
08.07.2024 14:11 Відповісти
Да-да, потрібно терміново побібікать. Говорять ну дуже допомагає.
показати весь коментар
08.07.2024 18:11 Відповісти
Як там сіпіняорбан? Припиняємо?
показати весь коментар
08.07.2024 14:10 Відповісти
Русні набридло, що "хохли растасківают НАШІ нєдра".
показати весь коментар
08.07.2024 15:00 Відповісти
Ахметов на роботі був? У Монако чи у Лондоні гудок вмикав....?
показати весь коментар
08.07.2024 15:00 Відповісти
Рудий не хоче відбудувати Охмадит?
показати весь коментар
08.07.2024 16:03 Відповісти
Тільки тарифи на ел. енергію піднять. "мудрий наріід" таке любить, особливо якщо звинуватити Пороха.
показати весь коментар
08.07.2024 18:12 Відповісти
кріварожци очєнь гардяца сваім криварагульним прі3.14здєнтам!
показати весь коментар
08.07.2024 16:42 Відповісти
Он вєдь віділ істіну в глазах (очкє) ввх, а тот в благадарнасть сво зашіфравал как ZVO, савпадєніє, ні думаю.
показати весь коментар
08.07.2024 18:17 Відповісти
 
 